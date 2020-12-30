Тульский фестиваль «Молотняк» провел третий отборочный день

27 декабря в Туле на малой сцене «Концерт Холла» прошел третий отборочный день фестиваля молодых рок-музыкантов «Молотняк», который проводится уже в 13-й раз.

Заключительный в этом году концерт «Молотняка» совпал с предновогодней суетой, и так как следующий год будет годом Металлического Быка, то музыкантов решили объединить одной темой – Metal day. В этот день выступали две команды из Ефремова – «КОВАН» и «Теория о Безумии», еще две группы стали приглашенными гостями метал-вечера – SOLAR STORM и СМЕРЧ. О втором отборочном концерте мы уже писали здесь.

Организаторы рассказали, что в этот раз они отказались от жюри и организовали зрительское голосование – как в зале, так и в группе ВК фестиваля «Молотняк». Но кое-что изменили в привычном проведении фестиваля.

– Мы давно ушли в формат голосования через группу ВК, но ввели небольшие изменения. В прошлом году мы решили вернуться к отборочным концертам, чтобы молодые группы «попробовали» сцену. Сейчас молодежь уходит в онлайн: много репетирует виртуально, записывает музыку на компьютере, но при этом не знает, что такое общение с публикой. На таких отборочных мероприятиях можно увидеть все свои ошибки и недочеты и доработать их к финальному выступлению, – рассказала организатор фестиваля «Молотняк» Анастасия Асфандиярова.

Анастасия также приоткрыла завесу тайны над тем, чего ждать от финального выступления и во что планирует перерасти фестиваль:

– Финал мы хотим устроить грандиозный, где выступят девять групп и приглашенные гости из победителей прошлых лет и даже профессиональные музыканты из филармонии. И пройдет это всё на главной сцене «Концерт Холла» 28 февраля. «Молотняк» будет жить! И в планах сделать из этого фестиваля нечто большее. Хочется, чтобы он перерос в рок-движение.

Организаторы также попросили напомнить, что принимать заявки они будут вплоть до самого финала (28 февраля). Отборочные мероприятия будут проходить раз в неделю, за исключением новогодних каникул.

Если вы амбициозны, молоды и любите музыку, то еще не поздно поучаствовать в «Молотняке»! Все подробности ищите в официальной группе фестиваля.

Корреспонденты Myslo поговорили с участниками третьего отборочного дня и попросили рассказать об своих музыкальных достижениях, в каком жанре они играют и на каких музыкальных кумиров ориентируются.

« Теория о Безумии »

Группа «Теория о Безумии»: гитара Дима «Просто Дима», солист Никита «Фауст», бас-гитара Саша «Туча».

«Теория о Безумии» – молодые ребята из Ефремова, которые играют nu-metal. Их дебютный сингл вышел еще в 2013 году. Но это не мешает им искать свое индивидуальное звучание даже без помощи ударника, что для группы, которая играет metal, довольно необычно.

– Нас всех объединяет ярая любовь к тяжелой музыке. Мы выбрали жанр nu-metal, потому что он достаточно простой, в нем можно экспериментировать сколько угодно – рамки для творчества широкие. Взять, к примеру, Limp Bizkit, Korn, System of a Down, они все играют nu-metal, но они все разные и не похожи друг на друга.

Музыканты также буквально в один голос сказали, что их любимая группа Korn, что по звучанию трудно не заметить.

« КОВАН »

Группа «КОВАН»: барабаны Саша Кулешов, гитара Сергей Агапов, бас-гитара Паша Кулешов, гитара и вокал Рома Ханин.

«КОВАН» – ефремовский метал-коллектив, который, как признаются сами музыканты, создался «в определенной точке пространства» 1 января 2020 года. За этот год группа представила свой первый мини-альбом «ПЕРВЫЙ ШАГ», а в октябре выпустила сингл «МЕЧ». Ребята играют в жанре подвал-metal, и вот что они сами говорят о своем творчестве:

– Мы не привязаны ни к какому жанру, у нас широкий потенциал. Мы все разные, каждый участник группы придерживается своего стиля. И при их смешивании получается что-то особенное и ни на что не похожее. Мы собираемся в студии, каждый вносит свои идеи, вот так и получается наш подвал-metal.

Как рассказали сами музыканты, это был их первый живой концерт, и, несмотря на некоторые технические неполадки, они выступили достойно.

Организаторы также приглашают всех любителей рок-музыки прийти на финальное выступление всех участников 28 февраля в «Концерт Холл».