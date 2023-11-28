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«Где поесть»: 10 кафе в Туле с вегетарианскими блюдами
Текст и фото Екатерины Савельевой

«Где поесть»: 10 кафе в Туле с вегетарианскими блюдами

Myslo рассказывает о местах, где можно поесть сторонникам вегетарианской культуры.

Вегетарианство — это система питания, исключающая мясо, птицу, рыбу и морепродукты из рациона. Молочные продукты и яйца не употребляют лишь часть вегетаринцев. Исключение любой еды животного происхождения, в том числе мёда, характерно для более жёсткой формы такого образа жизни — веганства. Мы собрали для вас 10 мест, где вегетарианцы могут найти подходящие вкусные блюда.

 

Natura

Адрес: ул. Советская, 60.
Средний чек: 600 рублей.
Кухня: сочетание европейской и азиатской.

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В меню:

  • хумус из гороха;
  • брускетта с авокадо, кунжутом и соусом унаги;
  • рисовая каша с кокосовым кремом и ананасом.

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Azaza

Адрес: Красноармейский пр-т, 7-б.
Средний чек: 600 рублей.
Кухня: паназиатская.

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В меню:

  • пряный тофу;
  • овощи кимчи;
  • поке с фалафелем;
  • батат фри;
  • салат с хрустящими баклажанами;
  • wok с овощами (рисовая лапша или удон).

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«Шарден»

Адрес: ул. Советская, 11/5 («Искра»).
Средний чек: от 1200 рублей.
Кухня: грузинская, европейская.

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В меню:

  • овощной салат;
  • лобио по-мегрельски;
  • жареные баклажаны по-мегрельски;
  • пхали (из шпината, свёклы и стручковой фасоли);
  • лобиани (слоеный пирог с фасолью и специями);
  • лобио харкалия (обжаренная фасоль в томатном соусе);
  • аджабсандал (тушёные овощи с грузинскими специями).
 

«Кофе Культ»

Адрес: сетевое заведение, меню может отличаться.
Средний чек: от 400 рублей.
Кухня: европейская.

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В меню:

  • зелёный салат;
  • пицца «Маргарита»;
  • смузи клубника-вишня;
  • лимонад клубника-маракуйя;
  • каша рисовая с манго и кокосовым кремом;
  • хумус с тыквой, свежими овощами и лепёшкой;
  • паста с томатным соусом и трюфельным маслом;
  • для кофе по запросу используют альтернативное молоко (кокосовое, миндальное, соевое, банановое).

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«Нур-тадж»

Адрес: пр. Ленина, 83-б (3-й этаж).
Средний чек: от 500 рублей.
Кухня: индийская.

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В меню:

  • салаты;
  • ролл-веган;
  • несколько видов риса;
  • овощные карри-блюда;
  • овощные блюда из тандыра;
  • овощной бирьяни (индийский плов с овощами);
  • джира алу (картофель, обжаренный в индийских специях);
  • веган пакора (овощи, обжаренные в кляре из чечевичной муки).
 

«Бари»

Адрес: сетевое заведение, меню может отличаться.
Средний чек: от 400 рублей.
Кухня: европейская.

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В меню:

  • нутовые панкейки а-ля шакшука;
  • завтрак-конструктор (можно выбрать нужные позиции);
  • тофники (из сыра тофу, соевого молока и кокосовой муки);
  • овсяная каша с пряным кремом из печеного яблока и жареным бананом.

Frame 5 (1).png

 

«Дружба»

Адрес: ул. Металлистов, 12-б / ул. Пролетарская, 2 (ТЦ «Макси»).
Средний чек: от 700 рублей.
Кухня: европейская.

IMG_0800.jpg

В меню:

  • овощи гриль;
  • картофель фри;
  • пицца «Маргарита»;
  • вешенки со шпинатом;
  • фокачча с розмарином,
  • картофель с черри и розмарином.

IMG_0803.jpg

 

Паб «Зебитлз»

Адрес: ул. Союзная, 5-а.
Средний чек: от 800 рублей.
Кухня: английская, европейская.

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В меню:

  • хумус;
  • чипс-ассорти (картошка, свёкла);
  • снек-комплект (сельдерей и морковь);
  • в пивной карте есть напитки с пометкой «веган-френдли».

https://img.myslo.ru/Contents/a9/53/5762-ca54-47c7-af98-c87fe6e3f009/ea15b905-078c-40fc-9b9e-cdfeac5fba5c.png

 

«Гнездо»

Адрес: пр. Ленина, 32.
Средний чек: от 800 рублей.
Кухня: европейская.

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В меню:

  • овощи на гриле;
  • баклажаны унаги;
  • зелёный салат с грейпфрутом;
  • авокадо-завтрак с фалафелем;
  • каша с ореховой гранолой и бананом.

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«Лепим и варим»

Адрес: ул. Советская, 58.
Средний чек: от 500 рублей.
Кухня: русская.

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В меню:

  • винегрет;
  • вареники с постным тестом, без добавления яиц «Бульба бегинс» и «Вишневая девятка»;
  • лимонад, морс, компот;
  • в наличии соусы сацебели и томатный с базиликом.

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А в каких кафе обедаете вы? Делитесь в комментариях!

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