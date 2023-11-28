«Где поесть»: 10 кафе в Туле с вегетарианскими блюдами

Вегетарианство — это система питания, исключающая мясо, птицу, рыбу и морепродукты из рациона. Молочные продукты и яйца не употребляют лишь часть вегетаринцев. Исключение любой еды животного происхождения, в том числе мёда, характерно для более жёсткой формы такого образа жизни — веганства. Мы собрали для вас 10 мест, где вегетарианцы могут найти подходящие вкусные блюда.
Natura
Адрес: ул. Советская, 60.
Средний чек: 600 рублей.
Кухня: сочетание европейской и азиатской.
В меню:
- хумус из гороха;
- брускетта с авокадо, кунжутом и соусом унаги;
- рисовая каша с кокосовым кремом и ананасом.
Azaza
Адрес: Красноармейский пр-т, 7-б.
Средний чек: 600 рублей.
Кухня: паназиатская.
В меню:
- пряный тофу;
- овощи кимчи;
- поке с фалафелем;
- батат фри;
- салат с хрустящими баклажанами;
- wok с овощами (рисовая лапша или удон).
«Шарден»
Адрес: ул. Советская, 11/5 («Искра»).
Средний чек: от 1200 рублей.
Кухня: грузинская, европейская.
В меню:
- овощной салат;
- лобио по-мегрельски;
- жареные баклажаны по-мегрельски;
- пхали (из шпината, свёклы и стручковой фасоли);
- лобиани (слоеный пирог с фасолью и специями);
- лобио харкалия (обжаренная фасоль в томатном соусе);
- аджабсандал (тушёные овощи с грузинскими специями).
«Кофе Культ»
Адрес: сетевое заведение, меню может отличаться.
Средний чек: от 400 рублей.
Кухня: европейская.
В меню:
- зелёный салат;
- пицца «Маргарита»;
- смузи клубника-вишня;
- лимонад клубника-маракуйя;
- каша рисовая с манго и кокосовым кремом;
- хумус с тыквой, свежими овощами и лепёшкой;
- паста с томатным соусом и трюфельным маслом;
- для кофе по запросу используют альтернативное молоко (кокосовое, миндальное, соевое, банановое).
«Нур-тадж»
Адрес: пр. Ленина, 83-б (3-й этаж).
Средний чек: от 500 рублей.
Кухня: индийская.
В меню:
- салаты;
- ролл-веган;
- несколько видов риса;
- овощные карри-блюда;
- овощные блюда из тандыра;
- овощной бирьяни (индийский плов с овощами);
- джира алу (картофель, обжаренный в индийских специях);
- веган пакора (овощи, обжаренные в кляре из чечевичной муки).
«Бари»
Адрес: сетевое заведение, меню может отличаться.
Средний чек: от 400 рублей.
Кухня: европейская.
В меню:
- нутовые панкейки а-ля шакшука;
- завтрак-конструктор (можно выбрать нужные позиции);
- тофники (из сыра тофу, соевого молока и кокосовой муки);
- овсяная каша с пряным кремом из печеного яблока и жареным бананом.
«Дружба»
Адрес: ул. Металлистов, 12-б / ул. Пролетарская, 2 (ТЦ «Макси»).
Средний чек: от 700 рублей.
Кухня: европейская.
В меню:
- овощи гриль;
- картофель фри;
- пицца «Маргарита»;
- вешенки со шпинатом;
- фокачча с розмарином,
- картофель с черри и розмарином.
Паб «Зебитлз»
Адрес: ул. Союзная, 5-а.
Средний чек: от 800 рублей.
Кухня: английская, европейская.
В меню:
- хумус;
- чипс-ассорти (картошка, свёкла);
- снек-комплект (сельдерей и морковь);
- в пивной карте есть напитки с пометкой «веган-френдли».
«Гнездо»
Адрес: пр. Ленина, 32.
Средний чек: от 800 рублей.
Кухня: европейская.
В меню:
- овощи на гриле;
- баклажаны унаги;
- зелёный салат с грейпфрутом;
- авокадо-завтрак с фалафелем;
- каша с ореховой гранолой и бананом.
«Лепим и варим»
Адрес: ул. Советская, 58.
Средний чек: от 500 рублей.
Кухня: русская.
В меню:
- винегрет;
- вареники с постным тестом, без добавления яиц «Бульба бегинс» и «Вишневая девятка»;
- лимонад, морс, компот;
- в наличии соусы сацебели и томатный с базиликом.
А в каких кафе обедаете вы? Делитесь в комментариях!