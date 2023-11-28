«Где поесть»: 10 кафе в Туле с вегетарианскими блюдами

Текст и фото Екатерины Савельевой

Myslo рассказывает о местах, где можно поесть сторонникам вегетарианской культуры.

Вегетарианство — это система питания, исключающая мясо, птицу, рыбу и морепродукты из рациона. Молочные продукты и яйца не употребляют лишь часть вегетаринцев. Исключение любой еды животного происхождения, в том числе мёда, характерно для более жёсткой формы такого образа жизни — веганства. Мы собрали для вас 10 мест, где вегетарианцы могут найти подходящие вкусные блюда.

Natura

Адрес: ул. Советская, 60.

Средний чек: 600 рублей.

Кухня: сочетание европейской и азиатской.

В меню:

хумус из гороха;

брускетта с авокадо, кунжутом и соусом унаги;

рисовая каша с кокосовым кремом и ананасом.

Azaza

Адрес: Красноармейский пр-т, 7-б.

Средний чек: 600 рублей.

Кухня: паназиатская.

В меню:

пряный тофу;

овощи кимчи;

поке с фалафелем;

батат фри;

салат с хрустящими баклажанами;

wok с овощами (рисовая лапша или удон).

«Шарден»

Адрес: ул. Советская, 11/5 («Искра»).

Средний чек: от 1200 рублей.

Кухня: грузинская, европейская.

В меню:

овощной салат;

лобио по-мегрельски;

жареные баклажаны по-мегрельски;

пхали (из шпината, свёклы и стручковой фасоли);

лобиани (слоеный пирог с фасолью и специями);

лобио харкалия (обжаренная фасоль в томатном соусе);

аджабсандал (тушёные овощи с грузинскими специями).

«Кофе Культ»

Адрес: сетевое заведение, меню может отличаться.

Средний чек: от 400 рублей.

Кухня: европейская.

В меню:

зелёный салат;

пицца «Маргарита»;

смузи клубника-вишня;

лимонад клубника-маракуйя;

каша рисовая с манго и кокосовым кремом;

хумус с тыквой, свежими овощами и лепёшкой;

паста с томатным соусом и трюфельным маслом;

для кофе по запросу используют альтернативное молоко (кокосовое, миндальное, соевое, банановое).

«Нур-тадж»

Адрес: пр. Ленина, 83-б (3-й этаж).

Средний чек: от 500 рублей.

Кухня: индийская.

В меню:

салаты;

ролл-веган;

несколько видов риса;

овощные карри-блюда;

овощные блюда из тандыра;

овощной бирьяни (индийский плов с овощами);

джира алу (картофель, обжаренный в индийских специях);

веган пакора (овощи, обжаренные в кляре из чечевичной муки).

«Бари»

Адрес: сетевое заведение, меню может отличаться.

Средний чек: от 400 рублей.

Кухня: европейская.

В меню:

нутовые панкейки а-ля шакшука;

завтрак-конструктор (можно выбрать нужные позиции);

тофники (из сыра тофу, соевого молока и кокосовой муки);

овсяная каша с пряным кремом из печеного яблока и жареным бананом.

«Дружба»

Адрес: ул. Металлистов, 12-б / ул. Пролетарская, 2 (ТЦ «Макси»).

Средний чек: от 700 рублей.

Кухня: европейская.

В меню:

овощи гриль;

картофель фри;

пицца «Маргарита»;

вешенки со шпинатом;

фокачча с розмарином,

картофель с черри и розмарином.

Паб «Зебитлз»

Адрес: ул. Союзная, 5-а.

Средний чек: от 800 рублей.

Кухня: английская, европейская.

В меню:

хумус;

чипс-ассорти (картошка, свёкла);

снек-комплект (сельдерей и морковь);

в пивной карте есть напитки с пометкой «веган-френдли».

«Гнездо»

Адрес: пр. Ленина, 32.

Средний чек: от 800 рублей.

Кухня: европейская.

В меню:

овощи на гриле;

баклажаны унаги;

зелёный салат с грейпфрутом;

авокадо-завтрак с фалафелем;

каша с ореховой гранолой и бананом.

«Лепим и варим»

Адрес: ул. Советская, 58.

Средний чек: от 500 рублей.

Кухня: русская.

В меню:

винегрет;

вареники с постным тестом, без добавления яиц «Бульба бегинс» и «Вишневая девятка»;

лимонад, морс, компот;

в наличии соусы сацебели и томатный с базиликом.

А в каких кафе обедаете вы? Делитесь в комментариях!