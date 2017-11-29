Сходите в парную на новогодних выходных
Обзор тульских бань и саун от Myslo.
Январские праздничные выходные - отличная возможность сходить с друзьями или родными в баню или сауну, прогреться, наплаваться в бассейне, провести несколько часов в расслаблении, отдохнуть душой и телом. Предлагаем вам несколько тульских бань, которые приглашают к себе попариться, или даже отпраздновать на своей территории новогодний копоратив.
RelaxClub «Игуана»
RelaxClub «Игуана» — это замечательное место для уютного отдыха любой компанией. Приходите сюда на новогодних выходных весёлой компанией друзей, или соберите семью и проведите время вместе с детьми, с пользой и удовольствием. А может вы хотите провести приятный вечер с любимым человеком? Добро пожаловать в «Игуану»!
Для вас на выбор два просторных зала, каждый вместимостью до 15 человек:
Зал «Венге».
Сделан в стиле бревенчатого дома, для спокойного семейного отдыха.
Зал «Фиджи».
Зал сделан в клубном стиле, с яркой винтовой лестницей и пилоном. Кальянная комната.
При посещении любого зала, вы сможете насладиться джакузи, расположенной на террасе — приятная возможность окунуться в приятную воду (t 37 оС) на свежем
морозном воздухе.
Во дворе на улице можно устроить барбекю и воспользоваться мангалом или тандыром.
- Традиционная русская сауна (t 100 С)
- Турецкая сауна Хамам (t 50 С)
- Просторный и чистый бассейн (t воды 27 С)
- Джакузи на улице (t воды 35−37 С)
- Мягкая зона отдыха с тёплым полом, ТВ и караоке
- Большая веранда с двориком, мангалом, тандыром и купелью
- Бар и кухня на заказ (еду и напитки можно принести с собой).
Дети здесь тоже скучать не будут — их ждут надувные круги, матрасы и мячи!
На всей территории комплекса работает WiFi.
Вы можете сделать предоплату, купить Абонемент или Подарочный сертификат на посещение «Игуаны», не выходя из дома!
Просто позвоните по телефону
8 (920) 749−4-947, и курьер приедет
к вам в удобное время
и в удобное место!
Стоимость аренды: круглосуточно — 2900 руб./час.
В стоимость входит 10 человек (за каждого следующего человека — 250 руб./час).
С 1 октября по 20 декабря 2017 года действует Абонемент дневного посещения. С 10 января 2018 года эта акция продолжится.
В будние дни с 09:00 до 16:00, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 12:00 посещение со скидкой -50%, цена за час 1450 рублей вместо 2900 рублей!
Условия:
- Разовая оплата за пользование скидкой 3000 рублей.
- Аренда — минимум на 3 часа.
- Пользование всеми услугами комплекса и одной сауной на выбор — русской или турецкой (возможна доплата за вторую сауну — 500 руб./час, минимум на 2 часа).
- В стоимость входит 6 взрослых + 6 детей до 14 лет (доплата за каждого следующего человека 250 руб./час).
Акция «Счастливый час!»
Действует во все дни. При оплате за 6 часов — 7-й час вы получаете в подарок!
В «Игуане» можно провести Новогодний корпоратив!
Стоимость -от 870 рублей с человека!
Вся подробная информация по телефону 8 (4872)701−741.
Тула, Новомедвенский проезд, 6
8 (4872) 701−741
8−800−550−61−71 (бесплатно для РФ)
Три тульские бани
Сауна на Кутузова
Вас ждут два отдельных зала для отдыха (на 6 и 8 человек), в каждом из которых имеется всё необходимое для насыщенного, умиротворённого и полезного времяпровождения.
В каждом номере сауны вас ожидает:
- Традиционная русская баня на дровах, где вы сможете попариться под дубовый веник;
- Просторный и комфортабельный гостевой с обеденным столом, небольшой кухней и камином;
- Просторный бассейн с чистейшей водой, которая придаст бодрости после горячего русского пара;
- Уютная комната отдыха для отдыха после расслабляющих парных процедур;
- Аудио- и видеоаппаратура.
Опытный и доброжелательный персонал создаст наилучшие условия для вашего отдыха.
Все необходимые банные принадлежности можно приобрести на месте.
Стоимость отдыха в любом зале: 800−1100 рублей/час.
При заказе трёх часов — четвёртый час — в подарок!
Тула, ул. Кутузова, 48
Сауна на Чмутова
Тихий уголок, закрытая территория. Здесь вам никто не будет мешать. Идеальное место для проведения конфиденциальных и важных переговоров, и просто уютного отдыха.
Гости смогут хорошо попариться
в отличной финской сауне,
окунуться в джакузи.
Для клиентов, любящих острые ощущения, здесь есть купель с ледяной водой, расположенная на улице. Попробуйте после жаркой сауны выйти и нырнуть в её обжигающие объятия!
Вам предложат все необходимые банные принадлежности. А если захотите приготовить шашлык — вам предоставят мангал.
Недавно здесь появился мини-отель.
Стоимость отдыха: 900−1100 рублей/час.
При заказе трёх часов — четвёртый час — в подарок!
Тула, ул. Чмутова, 80
8 (961) 147-67-79
Сауна на Пролетарской
Здесь вы сможете выбрать, в какой из трёх саун вам хочется попариться. Все три сауны оборудованы огромными бассейнами.
После парной здесь можно нырнуть в купель с ледяной водой, или окатить себя ей из ушата.
Современная аудио и видео аппаратура со спутниковым телевидением, которой оборудованы комнаты отдыха в этой сауне, не даст вам заскучать во время отдыха. А ещё здесь можно заказать проведение чайной церемонии, и выбрать множество других разнообразных напитков.
Безукоризненно вежливый и профессиональный персонал придаст вашему отдыху уют и комфорт.
1 зал: вмещает до 4 человек,
800 руб./ час. с 09:00 до 16:00,
1000 руб./час с 16:00 до 06:00.
2 и 3 зал: вмещает до 8 человек,
850 руб./ час с 09:00 до 16:00,
1100 руб./час с 16:00 до 06:00.
При заказе трёх часов — четвёртый час — в подарок!
Тула, ул. Пролетарская, 93а
8 (4872) 40-56-87
Деревенская баня на дровах
«Деревенская баня на дровах» — это уютная и душевная русская парная для отличного отдыха. Приезжайте в компании друзей, коллег или с близкими, попарьтесь в бане, расслабьтесь в тёплой комнате отдыха, пообщайтесь и забудьте о всех проблемах.
Время, проведённое здесь, пойдёт на пользу вашему здоровью и поднимет настроение.
Вас ждёт:
- 6 русских бань на дровах с бассейнами.
- Площадка для отдыха с мангалом (около каждой бани).
- Банные принадлежности.
После бани вы сможете продолжить свой отдых в уютных гостиничных номерах.
На территории имеется охраняемая парковка. Для каждой бани предусмотрен отдельный вход.
Действуют различные специальные предложения и скидки.
Цена: от 700 руб./час до 1 200 руб./час.
Количество человек (максимальное): 10.
График работы: круглосуточно.
Арт-Элит, VIP-баня и сауна
Добро пожаловать в баню и сауну «Арт-Элит». Здесь вы сможете провести незабываемы часы расслабления, отдыха и обновления.
Вы можете выбрать для посещения финскую сауну или хамам.
Финская сауна — эффективный и полезный способ избавления от шлаков и токсинов. Это «сухой» вид сауны: температура в сауне может достигать 100 С, при влажности около 20%.
В таких условиях пар приобретает удивительные целебные свойства, и в организме улучшается кровоток, что запускаются обменные процессы, происходит очищение лёгких.
Достоинства финской сауны:
- Проходит хроническая усталость;
- Повышается тонус;
- Очищаются поры кожи;
- Укрепляется сердечно-сосудистая система;
- Улучшается работа других систем организма.
- Финская сауна безвредна для аллергиков.
Хамам (турецкая баня) — место для любителей влажности и пара, в котором удается достичь удивительной гармонии между физическим и психологическим состоянием, между сознанием и телом. Температура воздуха во время сеанса варьируется в диапазоне от 30 до 55 С. Влажность в помещении практически максимальная — около 100%, что способствует созданию в нем уникального микроклимата.
Пар, который образуется в этой парилке, обладает удивительным целебным эффектом: расслабляет мышцы, очищает дыхательные пути, улучшает обмен веществ, функции пищеварительной системы.
Невысокая температура воздуха делает возможным посещение хамама людьми с заболеваниями сердца, сосудов, гипертонией.
Достоинства турецкой бани:
- Пар очищает и увлажняет кожу, улучшает регенаритивные процессы, избавляет от угрей и других вредных проявлений;
- Турецкая баня полезна для больных простудными заболеваниями, бронхитом;
- Пар способствует нормализации периферического кровообращения, устранению застойных явлений;
- Полезна баня и для обмена веществ, она восстанавливает микрофлору кишечника, нормализует функции печени;
- Помогает избавиться от целлюлита, хорошо корректирует фигуру, удаляет из организма ненужные отложения.
После парной вы сможете поплавать в бассейне 8 м x 3 м х 1,5 м, с температурой воды 29 С, оборудованном подсветкой, подогревом, современной системой очистки и фильтрации, гейзером, а также мощным противотоком и гидромассажем.
А когда завершатся все водные процедуры, большое удовольствие раслабиться в зоне отдыха. Здесь для вас подготовлены мягкие диваны, телевизор, DVD-проигрыватель, и стерео-система.
До 25 декабря в пн. и ср. - 1000 руб./час, вт., чт., пт., сб. и вс. - 1300 руб./час. Заказ от 2 часов, (до 8 чел) + 100 руб. час за каждого дополнительного гостя.
С 25 декабря по 14 января - 1600 руб./час.
Тула, ул. Октябрьская, 31