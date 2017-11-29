Сходите в парную на новогодних выходных

Январские праздничные выходные - отличная возможность сходить с друзьями или родными в баню или сауну, прогреться, наплаваться в бассейне, провести несколько часов в расслаблении, отдохнуть душой и телом. Предлагаем вам несколько тульских бань, которые приглашают к себе попариться, или даже отпраздновать на своей территории новогодний копоратив.

RelaxClub «Игуана»

RelaxClub «Игуана» — это замечательное место для уютного отдыха любой компанией. Приходите сюда на новогодних выходных весёлой компанией друзей, или соберите семью и проведите время вместе с детьми, с пользой и удовольствием. А может вы хотите провести приятный вечер с любимым человеком? Добро пожаловать в «Игуану»!

Для вас на выбор два просторных зала, каждый вместимостью до 15 человек:

Зал «Венге».

Сделан в стиле бревенчатого дома, для спокойного семейного отдыха.

Зал «Фиджи».

Зал сделан в клубном стиле, с яркой винтовой лестницей и пилоном. Кальянная комната.

При посещении любого зала, вы сможете насладиться джакузи, расположенной на террасе — приятная возможность окунуться в приятную воду (t 37 оС) на свежем

морозном воздухе.

Во дворе на улице можно устроить барбекю и воспользоваться мангалом или тандыром.

Традиционная русская сауна (t 100 С)

Турецкая сауна Хамам (t 50 С)

Просторный и чистый бассейн (t воды 27 С)

Джакузи на улице (t воды 35−37 С)

Мягкая зона отдыха с тёплым полом, ТВ и караоке

Большая веранда с двориком, мангалом, тандыром и купелью

Бар и кухня на заказ (еду и напитки можно принести с собой).

Дети здесь тоже скучать не будут — их ждут надувные круги, матрасы и мячи!

На всей территории комплекса работает WiFi.

Вы можете сделать предоплату, купить Абонемент или Подарочный сертификат на посещение «Игуаны», не выходя из дома!

Просто позвоните по телефону

8 (920) 749−4-947, и курьер приедет

к вам в удобное время

и в удобное место!

Стоимость аренды: круглосуточно — 2900 руб./час.

В стоимость входит 10 человек (за каждого следующего человека — 250 руб./час).

С 1 октября по 20 декабря 2017 года действует Абонемент дневного посещения. С 10 января 2018 года эта акция продолжится.

В будние дни с 09:00 до 16:00, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 12:00 посещение со скидкой -50%, цена за час 1450 рублей вместо 2900 рублей!

Условия:

Разовая оплата за пользование скидкой 3000 рублей.

Аренда — минимум на 3 часа.

Пользование всеми услугами комплекса и одной сауной на выбор — русской или турецкой (возможна доплата за вторую сауну — 500 руб./час, минимум на 2 часа).

В стоимость входит 6 взрослых + 6 детей до 14 лет (доплата за каждого следующего человека 250 руб./час).

Акция «Счастливый час!»

Действует во все дни. При оплате за 6 часов — 7-й час вы получаете в подарок!

В «Игуане» можно провести Новогодний корпоратив!

Стоимость -от 870 рублей с человека!

Вся подробная информация по телефону 8 (4872)701−741.

Тула, Новомедвенский проезд, 6

8 (4872) 701−741

8−800−550−61−71 (бесплатно для РФ)

iguana71.ru

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Три тульские бани

Сауна на Кутузова

Вас ждут два отдельных зала для отдыха (на 6 и 8 человек), в каждом из которых имеется всё необходимое для насыщенного, умиротворённого и полезного времяпровождения.

В каждом номере сауны вас ожидает:

Традиционная русская баня на дровах, где вы сможете попариться под дубовый веник;

Просторный и комфортабельный гостевой с обеденным столом, небольшой кухней и камином;

Просторный бассейн с чистейшей водой, которая придаст бодрости после горячего русского пара;

Уютная комната отдыха для отдыха после расслабляющих парных процедур;

Аудио- и видеоаппаратура.

Опытный и доброжелательный персонал создаст наилучшие условия для вашего отдыха.

Все необходимые банные принадлежности можно приобрести на месте.

Стоимость отдыха в любом зале: 800−1100 рублей/час.

При заказе трёх часов — четвёртый час — в подарок!

Тула, ул. Кутузова, 48

8 (4872) 46-13-00 , 8 (950) 908-79-00

tula.vsaunah.ru

Сауна на Чмутова

Тихий уголок, закрытая территория. Здесь вам никто не будет мешать. Идеальное место для проведения конфиденциальных и важных переговоров, и просто уютного отдыха.

Гости смогут хорошо попариться

в отличной финской сауне,

окунуться в джакузи.

Для клиентов, любящих острые ощущения, здесь есть купель с ледяной водой, расположенная на улице. Попробуйте после жаркой сауны выйти и нырнуть в её обжигающие объятия!

Вам предложат все необходимые банные принадлежности. А если захотите приготовить шашлык — вам предоставят мангал.

Недавно здесь появился мини-отель.

Стоимость отдыха: 900−1100 рублей/час.

При заказе трёх часов — четвёртый час — в подарок!

Тула, ул. Чмутова, 80

8 (961) 147-67-79

tula.vsaunah.ru

Сауна на Пролетарской

Здесь вы сможете выбрать, в какой из трёх саун вам хочется попариться. Все три сауны оборудованы огромными бассейнами.

После парной здесь можно нырнуть в купель с ледяной водой, или окатить себя ей из ушата.

Современная аудио и видео аппаратура со спутниковым телевидением, которой оборудованы комнаты отдыха в этой сауне, не даст вам заскучать во время отдыха. А ещё здесь можно заказать проведение чайной церемонии, и выбрать множество других разнообразных напитков.

Безукоризненно вежливый и профессиональный персонал придаст вашему отдыху уют и комфорт.

1 зал: вмещает до 4 человек,

800 руб./ час. с 09:00 до 16:00,

1000 руб./час с 16:00 до 06:00.

2 и 3 зал: вмещает до 8 человек,

850 руб./ час с 09:00 до 16:00,

1100 руб./час с 16:00 до 06:00.

При заказе трёх часов — четвёртый час — в подарок!

Тула, ул. Пролетарская, 93а

8 (4872) 40-56-87

tula.vsaunah.ru

Деревенская баня на дровах

«Деревенская баня на дровах» — это уютная и душевная русская парная для отличного отдыха. Приезжайте в компании друзей, коллег или с близкими, попарьтесь в бане, расслабьтесь в тёплой комнате отдыха, пообщайтесь и забудьте о всех проблемах.

Время, проведённое здесь, пойдёт на пользу вашему здоровью и поднимет настроение.

Вас ждёт:

6 русских бань на дровах с бассейнами.

Площадка для отдыха с мангалом (около каждой бани).

Банные принадлежности.

После бани вы сможете продолжить свой отдых в уютных гостиничных номерах.

На территории имеется охраняемая парковка. Для каждой бани предусмотрен отдельный вход.

Действуют различные специальные предложения и скидки.

Цена: от 700 руб./час до 1 200 руб./час.

Количество человек (максимальное): 10.

Тула, ул. Пархоменко, 59,

8 (903) 659-99-88 .



График работы: круглосуточно.

Арт-Элит, VIP-баня и сауна

Добро пожаловать в баню и сауну «Арт-Элит». Здесь вы сможете провести незабываемы часы расслабления, отдыха и обновления.

Вы можете выбрать для посещения финскую сауну или хамам.

Финская сауна — эффективный и полезный способ избавления от шлаков и токсинов. Это «сухой» вид сауны: температура в сауне может достигать 100 С, при влажности около 20%.

В таких условиях пар приобретает удивительные целебные свойства, и в организме улучшается кровоток, что запускаются обменные процессы, происходит очищение лёгких.

Достоинства финской сауны:

Проходит хроническая усталость;

Повышается тонус;

Очищаются поры кожи;

Укрепляется сердечно-сосудистая система;

Улучшается работа других систем организма.

Финская сауна безвредна для аллергиков.

Хамам (турецкая баня) — место для любителей влажности и пара, в котором удается достичь удивительной гармонии между физическим и психологическим состоянием, между сознанием и телом. Температура воздуха во время сеанса варьируется в диапазоне от 30 до 55 С. Влажность в помещении практически максимальная — около 100%, что способствует созданию в нем уникального микроклимата.

Пар, который образуется в этой парилке, обладает удивительным целебным эффектом: расслабляет мышцы, очищает дыхательные пути, улучшает обмен веществ, функции пищеварительной системы.

Невысокая температура воздуха делает возможным посещение хамама людьми с заболеваниями сердца, сосудов, гипертонией.

Достоинства турецкой бани:

Пар очищает и увлажняет кожу, улучшает регенаритивные процессы, избавляет от угрей и других вредных проявлений;

Турецкая баня полезна для больных простудными заболеваниями, бронхитом;

Пар способствует нормализации периферического кровообращения, устранению застойных явлений;

Полезна баня и для обмена веществ, она восстанавливает микрофлору кишечника, нормализует функции печени;

Помогает избавиться от целлюлита, хорошо корректирует фигуру, удаляет из организма ненужные отложения.

После парной вы сможете поплавать в бассейне 8 м x 3 м х 1,5 м, с температурой воды 29 С, оборудованном подсветкой, подогревом, современной системой очистки и фильтрации, гейзером, а также мощным противотоком и гидромассажем.

А когда завершатся все водные процедуры, большое удовольствие раслабиться в зоне отдыха. Здесь для вас подготовлены мягкие диваны, телевизор, DVD-проигрыватель, и стерео-система.

До 25 декабря в пн. и ср. - 1000 руб./час, вт., чт., пт., сб. и вс. - 1300 руб./час. Заказ от 2 часов, (до 8 чел) + 100 руб. час за каждого дополнительного гостя.

С 25 декабря по 14 января - 1600 руб./час.

Тула, ул. Октябрьская, 31

8 (4872) 34-37-88

art-tula.ru