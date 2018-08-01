Фрезеровщик тульского КБП Михаил Тимохин: «Престиж предприятия для меня важнее зарплаты»

Михаил Тимохин уже передает свой опыт новому поколению рабочих.

В АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» Михаил Тимохин, оператор станков с программным управлением, работает чуть больше двух лет. Но это не помешало ему стать абсолютным победителем заводского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди фрезеровщиков в 2018 году.



Михаил Тимохин — профессионал с большой буквы, мастер своего дела, наставник для молодежи. КБП в жизни Михаила Петровича сыграло определяющую роль.



- Михаил Петрович, почему Вы решили прийти работать в КБП?



- Дело в том, что КБП — мое родное предприятие (улыбается). После окончания Тульского политехнического института я по распределению как раз попал в КБП, так что свой трудовой путь я начинал именно здесь. Мне посчастливилось работать еще при Аркадии Шипунове и Василии Грязеве. Отработал три года — с 1983 по 1986 гг. За это время показал себя с хорошей стороны, участвовал в конкурсе молодых специалистов и занял второе место. Я сделал 17 рационализаторских предложений, все свидетельства у меня есть. Но во времена перестройки я ушел с предприятия. У нас с женой на тот момент уже было двое детей, надо было, как говорили в те времена, «зарабатывать деньги». Работал в строительных кооперативах и от своей специальности отошел. Но затем судьба снова свела меня с заводом. Семь лет проработал на «Сплаве», там получил специальность «оператор станков с программным управлением», а в 2016 году вернулся в КБП.



- Встречаете кого-нибудь из тех, с кем начинали в 80-е годы?



- Да, конечно. Я со всеми в очень хороших отношениях.



- Что для Вас главное в работе?



- Не допускать брака. Очень важно не ударить в грязь лицом ни перед самим собой, ни перед своими товарищами. И еще, чтобы было интересно работать. Если у меня остается время, а иногда и в обеденный перерыв, я на работе пишу универсальные программы для изготовления приспособлений и оснастки - ребята ими пользуются.

При приеме на работу в КБП в анкете был вопрос — что для Вас важнее: зарплата или престиж предприятия. Я искренне ответил, что престиж завода. Испытываю чувство гордости за то, что работаю в КБП. И не я один. У нас очень много молодежи. Лично я уже троих обучил профессии. Все молодые люди очень доброжелательные, много талантливых ребят, которые хотят расти, повышать квалификацию.



- Расскажите о своем детстве…



- Мое детство прошло в Пролетарском районе, на ул. Карпинского. Там был огромный луг, на котором мы, детвора и молодежь, играли в футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, настольный теннис. Сами ставили столбы, навешивали кольца, мастерили ворота, теннисные столы. Сейчас на этом лугу построили два высотных дома.

Я окончил школу № 24, больше всего мне нравились математика и физика, по русскому языку тоже были хорошие оценки, а вот художественную литературу читать не любил, только специальную. Школу окончил с похвальной грамотой по физике.





- Кто Ваш тыл?



- Мою жену зовут Марина, мы вместе уже 37 лет. Мы познакомились, когда ей было 15 лет, а как только исполнилось 18 — сыграли свадьбу. В 1982 году родился наш первенец Павел. Он окончил экономический институт, сейчас работает по специальности. Средний сын Алексей погиб, когда ему был 21 год. Младший сын Роман сейчас работает наладчиком станков с числовым программным управлением. От старшего сына у меня две внучки: Ульяна и Настя.



- Какой Вы дедушка?



- Добрый и веселый (смеется).



- У Вас есть увлечения?



- Я когда еще учился в институте, во Дворце пионеров занимался шахматами, у меня первый разряд. И сейчас я иногда партии разбираю, а недавно ездил на командные соревнования от КБП в Москву.

Еще я — участник ансамбля «Любота». Но если мои сыновья там танцевали, то я пою. У меня нет музыкального образования, но всю свою жизнь я пел. Начинал в студии оперетты при педагогическом институте, потом пел в хоровой капелле в ДК профсоюзов, даже во Всехсвятском соборе пел. С «Люботой» мы ездили в Испанию на фестиваль народного творчества. А еще с детства я играю на баяне и чуть-чуть на гитаре.



- А своими руками любите что-нибудь мастерить?



- Да. Когда мы с женой и тремя детьми жили в двухкомнатной квартире, я сам сделал дубовую трехъярусную кровать. Такие в магазине не продавались (смеется). Вот там и спали сыновья.



- Что посоветуете молодым, которые захотят прийти работать в КБП?



- Пусть смело приходят! У нас хорошие условия для работы. Зимой отопление, летом работают кондиционеры. Чистота, порядок. Оборудование современное, сложное. Если человек приобретет специальность, то будет цениться как специалист, зарплата будет расти. Да и сама работа в КБП очень интересная — это не только физический, но и умственный труд.

Михаил Петрович Тимохин

Родился 15 ноября 1959 г. в Туле.

Окончил школу №24, Тульский политехнический институт, машиностроительный факультет.

Семья: жена Марина Николаевна, сыновья, две внучки.

Любимая книга: сборник стихов В. Высоцкого.

Любимые фильмы: «Отец солдата», «Судьба человека», «Освобождение».

Любимое блюдо: картофельное пюре с котлетой.

Девиз: «Всё делать добро­совестно!»

Мечта: не терять близких, жить долго и счастливо.