Как легко оценить в Туле размер ущерба автомобиля при аварии

Быстро взять себя в руки и без лишней нервотрепки разобраться с размером ущерба в случае ДТП позволит новая услуга «KIA с Тобой».

Сразу же с места происшествия можно отослать фотографию или совершить видеозвонок через WhatsApp, и опытный специалист подскажет примерную стоимость ремонта. Эта услуга предоставляется совершенно бесплатно.

Подробности акции рассказывает руководитель малярно-кузовного участка автосалона «КИА центр на Рязанской» Екатерина Ловиченкова.

— Екатерина, начнем с главного вопроса: как родилась идея такой помощи?

Екатерина Ловиченкова - Нет ничего хуже оказаться в стрессовой ситуации, и не знать, что надо сделать, к кому обратиться за помощью. Здесь легко растеряться. При этом второй участник ДТП предлагает разрешить ситуацию на месте. Стоит учесть, что согласно новому законодательству, если стоимость ремонта превышает сумму в 100 000 рублей, нужно вызывать сотрудника дорожной инспекции. Начинаются споры, взаимные претензии по оценке стоимости ущерба. При разговоре на повышенных тонах придти к компромиссу всегда очень сложно. Мы в данном случае хотим помочь и одной и другой стороне.

Услуга «КIA С ТОБОЙ» сэкономит время, эмоции и деньги, поскольку нет необходимости ехать в наш или в какой-либо другой автосервис, чтобы предварительно уточнить цену на кузовной ремонт. Все можно оценить на месте.

— Что для этого нужно сделать?

- Это очень просто. Совершить видеозвонок через WhatsApp или сфотографировать повреждения своего автомобиля и прислать мастеру кузовного цеха через WhatsApp на наш номер телефона 8 (906)-5−377−377. Запрос будет обработан в течение нескольких минут с момента получения, и опытные мастера проведут предварительный расчет ремонтного бюджета.

— Бесплатно?

- Абсолютно. Никто никаких денег за это не потребует. Да это и технически в такой ситуации неосуществимо.

— А насколько будет компетентна такая помощь на расстоянии?

- У нас работают очень грамотные специалисты, с большим опытом работы, от десяти лет. Конечно, расчет стоимости кузовного ремонта будет не точной цифрой, но очень приближенной к реальности. Окончательную сумму мы рассчитаем после обращения в наш технический центр. Ведь возможны скрытые дефект, т. е. повреждения автомобиля, которые не были заметны на фото.

— Нужно для этого оформлять с вами какие-то предварительные отношения, подписывать договор, например?

- Нет, не нужно. Достаточно только знать номер телефона и при необходимости по нему позвонить.

— А если происшествие случилось не с автомобилем КIA?

- Марка автомобиля тут ни при чем. Абсолютно любой человек, попавший в аварию, может связаться с нашей службой и получить бесплатную консультацию. Обращаться после этого за ремонтом в наш технический центр тоже никто не принуждает.

— В чем еще вы можете помочь человеку, попавшему в ДТП?

- Услуга «КIA С ТОБОЙ» освободит от долгих звонков и поездок в страховые компании. Мы сами проведем полный цикл услуг по решению проблемы с автомобилем: подготовим документы с страховую компанию, произведем полную оценку ущерба и ремонт автомобиля «под ключ». Так что услуга «КIA С ТОБОЙ» создаст самые комфортные условия автовладельцам по ремонту их четырехколесного друга.

— На что стоит обратить внимание при оценке кузовного ремонта, если автовладелец обратился для ремонта в «КИА центр на Рязанской»?

- Прежде всего понимать, как мы уже сказали, что стоимость оценки ремонта автомобиля по видео или по фотографии — не окончательная. Снимок не может в полной мере передать все характеристики повреждений автомобиля и его кузова. После того, как была проведена оценка, автомобиль будет доставлен в наш автосервис, мы проведем уже детальный осмотр кузова автомобиля, составим окончательную смету на проведение работ и подберем необходимые материалы и запчасти. Конечно же, мы приветствуем участие клиента в процессе диагностики и осмотра, поскольку это позволит нам выявить все его предпочтения и пожелания. Оценка состояния машины у нас бесплатная. Потом уже автовладелец сам может делать выбор — оставаться в «Киа центре на Рязанской» или нет.

— Повторимся, а если автомобиль не марки КIA?

- Кузовной участок у нас мультибрендовый. Мы ремонтируем все марки автомобилей. От самых бюджетных до дорогих.

— Где-то еще такая услуга уже действует?

- Это полностью наша инициатива. В Туле такой точно больше нет ни у кого. Просто в быстром ритме жизни нам часто не хватает времени даже на обычные повседневные вещи. Что уже говорить о предварительном визите в автосервис для оценки стоимости и сроков выполнения ремонта кузова и покраски! Но мы ведь живем в двадцать первом веке. Уже давно работают он-лайн магазины, где, не вставая из удобного кресла и не выходя из дома или офиса, можно купить все необходимое. Так и мы в «КИА центре на Рязанской» стремимся максимально удобно организовать процесс общения со своими клиентами, благодаря бесплатной оценке кузовного ремонта через мессенджер WhatsApp.

— В какое время можно воспользоваться услугой?



- Осуществлять видео- или аудиозвонок для консультаций с мастером кузовного цеха можно ежедневно с 9.00 до 21.00

Фото своего поврежденного авто можете присылать в любое время дня и ночи. Мастер кузовного ремонта ответить вам сразу же в начале своего рабочего дня в 9.00.

Ближайшую неделю наша услуга работает в тестовом режиме и доступен только аудиозвонок и функция отправки фотографий с повреждениями автомобиля. Уже со следующей недели, можете осуществлять видеозвонок через WhatsApp

КИА центр на Рязанской: официальный дилер КИА Моторс

Корпорация KIA Motors

Рязанская ул., 44 Б

8 (906)-5−377−377

Сервис KIA: service.kia71.ru

Официальный сайт: www.kia71.ru

ВК: tula_kia71

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