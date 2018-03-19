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Татьяна Волосожар и Максим Траньков: «Мы ушли из спорта и дали дорогу молодым»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков: «Мы ушли из спорта и дали дорогу молодым»

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию дали Myslo эксклюзивное интервью. 

Эти двое талантливых фигуристов подарили нам незабываемые эмоции и радость победы в 2014 году, когда Олимпиада проходила в городе Сочи. Тогда Татьяна и Максим выиграли золотые медали и в командном, и в личном зачете.

Потом в их жизни было много событий. Лечение травмы Максима, свадьба, рождение дочери и такое непростое решение уйти из большого спорта. В Тулу спортсмены приехали вместе с шоу Ильи Авербуха.

С Татьяной и Максимом мы встретились в ресторане «Армения». Татьяна Волосожар, маленькая и хрупкая, рядом с высоким и сильным Максимом Траньковым кажется еще миниатюрнее. И с лиц обоих не сходит счастливая улыбка — улыбка людей, безмерно влюбленных друг в друга.

— С каким настроением сегодня приехали в наш город? Какой номер выбрали для туляков?

Татьяна: – Мы приехали к вам с очень хорошим настроением!

Максим: – Еще вчера мы были на другом конце страны — во Владивостоке, а уже сегодня прилетели в Тулу. Номер мы приготовили один из новых, но уже обкатанных. Красивый, романтичный, в нашем стиле.

— Город успели посмотреть, что-то понравилось?

Максим: – Нас провезли на автобусе с небольшой обзорной экскурсией. Особо времени не было, чтобы углубиться в краеведение. Но город оставил приятное впечатление.

Татьяна: – Погуляли немножко по площади…

— Вы ушли из большого спорта, чем очень расстроили многомиллионную армию ваших поклонников.

Максим: – Всему есть начало и конец. Как говорится, сколько веревочке ни виться (смеется). Уже и возраст подошел, не хотелось докатываться на былых успехах и заслугах. Наша задача была — выиграть домашние Олимпийские игры в Сочи. Для этого мы с Татьяной встали в пару, мы шли к этой цели и мы ее добились. У нас в команде были молодые ребята, которые были готовы взять на себя всю ответственность за медали, за победы. Правда, не у всех получилось…

На тот момент нам казалось, что молодые очень перспективны и мы будем им только мешать развиваться, добиваться успехов и выигрывать медали для нашей страны.

Тем более что мы с ребятами всегда были не только соперниками, но и друзьями. Да и нам с Таней захотелось чего-то нового. Когда тебе 30-32, понимаешь, что у тебя полжизни впереди, и хочется развиваться в другом направлении. Это шанс сделать в жизни еще что-то помимо того, чтобы ежедневно тренироваться…

Татьяна: – И жить в жестком графике…

Максим: – Выступать на соревнованиях и выигрывать медали — всё это очень здорово. Но жизнь такая разнообразная и такая интересная, и не хочется до старости простоять у бортика и полностью посвятить себя фигурному катанию. Я преклоняюсь перед теми, кто так делает, но я хотел бы научиться чему-то еще. Поэтому сейчас я пытаюсь работать на телевидении, комментирую фигурное катание, выступаю в качестве эксперта на «Матч ТВ».

Короткая программа на Олимпиаде в Сочи:

— Где мы вас теперь будем видеть?

Татьяна: – В основном в ледовых шоу, так как в соревнованиях мы уже не принимаем участия. Спасибо Илье Авербуху за то, что он взял нас в свой проект. Мы начали выступать после моей беременности, с лета 2017 года, в ледовом шоу «Ромео и Джульетта». Сейчас продолжаем сотрудничество, принимаем участие в большом туре по городам России и Европы. И вот сегодня мы здесь.

— Максим, Вы комментировали уже две Олимпиады. Каково это — смотреть на лед из комментаторской кабины?

– В Сочи я комментировал победу Аделины Сотниковой в прямом эфире на Первом канале, и недавно также на Первом – больше половины фигурного катания из Южной Кореи.

Честно говоря, мне больше нравится комментировать и смотреть фигурное катание, чем кататься самому.

Переживаю я по большей части за определенных ребят, к которым я в свое время приложил руку как помощник, тренер. Например, болею за нашу пару Тарасова — Морозов. Когда соревновалась пара Ксения Столбова — Федор Климов, мы с Таней всегда переживали за Федора. Это лучший друг нашей семьи, крестный отец нашей дочери. Нас спрашивают, почему мы Ксению никогда не отмечаем. Мы болеем за Ксению так же, как и за остальных членов нашей сборной. Просто за лучших друзей мы болеем особенно.

— В этом году, мне кажется, все порадовались победе Алены Савченко, хоть она и выступает за Германию, а не за Россию…

Татьяна: – Это достойно уважения! Она столько лет шла к этой медали, столько трудов было вложено: смена гражданства, несколько смен партнеров, пять олимпиад… Наконец-то Алена получила золотую медаль. Весь мир в этот момент был за нее очень рад.

— Как вас, новичков, приняли в команде Ильи Авербуха?

Максим: – На самом деле, тяжело. Кто-то очень ревностно относится к нам, кто-то спокойно, с открытой душой. Мы большинство ребят уже давно знаем, с кем-то мы соседи, живем в одном поселке, с кем-то даже соревновались.

Татьяна: – Мои первые Олимпийские игры были в 2006 году. Я тогда впервые увидела Татьяну Навку и Романа Костомарова, для меня это было вау! (Смеется) Такие люди, герои, олимпийские чемпионы в итоге.

Максим: – Я со многими тренировался вместе: Мария Петрова и Алексей Тихонов, Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина.

Татьяна: – За Алексея Ягудина болели и переживали всегда. Приятно, что такая команда собралась под крылом Авербуха. Сейчас идет обновление, прибавляются молодые спортсмены. Это здорово, потому что каждый вносит что-то свое, что-то новое. Фигурное катание не стоит на месте.

Произвольная олимпийская программа в Сочи:

— Татьяна, поделитесь своим секретом стройности и красоты.

Максим: – Ее муж просто любит очень (улыбается).

Татьяна: – Спасибо за комплимент (улыбается). Да, Максим меня очень любит. А еще женщину красит рождение ребенка. Я стала следить за собой больше. Когда я была в большом спорте, были какие-то ограничения, но не такие строгие, как у остальных девочек. Когда забеременела, стала следить за фигурой, чтобы не набрать лишних килограммов.

Я каталась даже беременной – мне не хватало ощущения льда. После родов хотелось побыстрее прийти в форму и выйти на лед.

После рождения Анжелики я вплотную занялась собой – хотелось как можно быстрее начать выступать для публики.

— Анжелике уже год. Что сложнее — быть олимпийской чемпионкой, выдающейся спортсменкой или мамой?

Татьяна: – Сложно всё, но и то, и другое меня одухотворяет. Сложно быть мамой, но хочется все 24 часа проводить с ребенком. И в то же время понимаешь, что работа не стоит на месте. Мы должны кататься, появляться на публике, продолжать делать свое любимое дело. Хочется по максимуму быть и в работе, и с дочкой. Может, еще и потому, что я максималистка по жизни.

— На кого похожа дочка?

Максим: – Пятьдесят на пятьдесят. Говорят, больше на меня, но и Танины черты есть.

— Татьяна, Вашими подружками на свадьбе были актриса Анастасия Задорожная и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. А Вы вообще верите в женскую дружбу?

– Я верю в женскую дружбу. Моя лучшая подруга со мной с детского сада, мы и в школе учились вместе. С Аделиной и Настей на то время мы общались очень плотно, я пригласила их быть подружками невесты, и мне было это приятно. Мы и сейчас поддерживаем отношения.

Максим: – У Насти постоянные съемки, мы тоже постоянно заняты. Плюс у нас родился ребенок, мы не всегда можем вечером куда-то поехать, встретиться, посидеть. Сейчас такое общение больше телефонное.

Татьяна: – Но мы следим друг за дружкой и поддерживаем во всех ситуациях.

— Если вдруг выпадает день, свободный от тренировок, выступлений, как вы его проводите?

Татьяна: – Сейчас предпочитаем побыть дома. Если Анжелика ложится спать, то идеально, если бабушки отпускают нас с Максимом в кино… (смеется)

Максим: – Мы уже, наверное, год не были с Таней в кино.

Татьяна: – Не хватает таких дней, когда можно просто расслабиться и сходить куда-то со спокойной душой, понимая, что с дочкой всё в порядке, что за ней кто-то наблюдает.

Максим: – Идеальный выходной — дома с ребенком. Пойти вместе погулять, она сейчас очень любит кататься на снегокате, я ее катаю по поселку.

— Какой вы видите свою жизнь через 10 лет?

Татьяна: – Лучше шаг за шагом двигаться. Я на данный момент не могу запланировать, что будет даже через пять лет. Если есть какие-то предложения, мы их рассматриваем. По нашим интересам стараемся отобрать самое необходимое для нас. Я, например, окончила МГУ. Мне интересен менеджмент в спорте. Возможно, я вообще уйду в другое направление.

Максим: – Я больше люблю творчество. Есть какие-то цели, задумки. Но жизнь такая, что всё меняется, возникают повороты судьбы, которые от нас не зависят, и на 10 лет вперед сложно загадывать. Я бы очень хотел связать свою жизнь с телевидением.

Татьяна: – А вдруг вы увидите нас в каком-то другом виде спорта? (Улыбается)

— Ваш совет родителям, которые захотят отдать своих детей в спорт, — к чему нужно быть готовыми на пути к успеху?

Максим: – В первую очередь — это терпение. И взрослым, и детям. Всем родителям нужно отчетливо понимать, что не каждый ребенок может стать олимпийским чемпионом. Ребенка нужно любить в любом случае. Выиграл он или проиграл, получается у него или нет — важно поддерживать его в любой ситуации.

— Ваши пожелания всем нашим читателям.

Татьяна: – Счастья, здоровья, мира, добра в сердцах.

Максим: – Самое главное — мира дома, мира в головах, чтобы везде был порядок и покой.

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Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 1
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 2
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 3
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 4
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 5
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 6
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 7
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 8
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 9
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 10
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 11
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 12
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 13
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 14
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 15
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 16
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 17
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 18
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 19
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 20
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 21
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 22
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 23
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 24
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 25
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 26
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 27
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 28
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 29
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 30
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 31
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 32
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 33
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 34
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 35
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 36
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 37
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 38
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 39
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 40
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 41
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 42
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 43
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 44
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 45
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 46
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 47
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 48
Татьяна Волосожар и Максим Траньков в Туле, Фото: 49
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Автор: Лариса Тимофеева, 19 марта, в 01:18 +4
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