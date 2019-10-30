Центр «Мой Бизнес» - помощь каждому предпринимателю!

29 октября в Туле состоялся Промышленный форум, организованный Центром инжиниринга Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку. Центр инжиниринга создан для оказания мер поддержки развивающимся производителям.

Одно из интересных молодых предприятий, которое активно сотрудничает с Центром инжиниринга, — «Тульский завод приборов». Директор предприятия Владимир Ништа — предприниматель со стажем: в бизнесе с 1993 года, 17 лет назад открыл в Подмосковье компанию, которая сейчас представлена в нескольких городах России. А четыре года назад основал производство в Туле. Почему бизнесмен выбрал наш город, с какими сложностями столкнулся и какую поддержку получил как производитель, Владимир рассказал корреспондентам Myslo.

— Владимир, чем занимается Тульский завод приборов?

— Мы занимаемся производством профессиональных электроизмерительных приборов контроля параметров электрической безопасности. Потребители — все компании-собственники электроустановок, а они есть в любом здании. Наша компания в Подмосковье начинала с закупки таких приборов за рубежом и продажи в России. Но возник спрос, в том числе по причине импортозамещения, на производство такой продукции на российском рынке. Так 4 года назад был основан Тульский завод приборов.

— Почему вы не остались в Московской области, а открыли производство в Туле?

— Мы не хотели размещать новое производство в Москве по разным причинам, в том числе финансовым. Выбрали Тулу за целый ряд факторов: близость и удобное расположение относительно Москвы, наличие технического вуза, который готовит нужные нам кадры, выгодные условия по аренде, а также политика регионального правительства.

Меня очень удивило — приятно! — внимательное отношение властей к молодым предприятиям.

Но в Туле (да и во многих городах России) существует определенный вакуум в том, что касается мелкосерийного производства. Когда я попытался найти предприятие, где для наших приборов смогут изготовить необходимые элементы, — оказалось, что их нет: большим заводам неинтересны маленькие тиражи. Но есть производители, которым не нужен миллион деталей, а нужно 10, 100 или 1000. Кто сделает эти маленькие заказы? Кто изготовит прототипы?

Когда ты не можешь найти на своем рынке нужную тебе продукцию, есть два пути: закупать ее за рубежом или начать производить самому. И мы поставили цель локализовать производство отдельных элементов. Под эту задачу была приобретена хорошая современная техника — например, индустриальный 3D-принтер.

Теперь мы сами изготавливаем для себя компоненты, а свободное время и ресурс нашей техники продаем — то есть продаем производственные услуги в части мелкосерийного производства и прототипирования. Это металлообработка, обработка полимеров, 3D-печать, сборочное производство, юстировка, настройка. Так что вакуум мы успешно заполнили.

— Вы упомянули о поддержке молодых предприятий в Туле. Что требовалось вам как производителю, и что вы смогли получить?

— Если честно, я не думал и не знал, что могу на что-то рассчитывать. И было вдвойне приятно, когда меня нашли представители центра инжиниринга и предложили сотрудничество. И еще приятнее, что это специалисты, заинтересованные в сотрудничестве и развитии местных производителей.

Справка Myslo

Центр инжиниринга работает с 2017 года в составе Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства». Деятельность Центра инжиниринга направлена на формирование благоприятного климата для роста производственных и экономических показателей малых и средних предприятий производственного сегмента Тульского региона.

В первый год работы Центра поддержку получили более 70 малых и средних предприятий производственного сектора. С 2018 года Центр принимает участие в реализации программы «доращивания» малого и среднего бизнеса до требований крупных заказчиков.

Сайт центра инжиниринг71.рф

— Центр пригласил нас на промышленную выставку в Санкт-Петербурге. Самостоятельно мы в таких мероприятиях участвовать не собирались: это направление на сегодняшний день является для нас затратным. На первую выставку мы повезли наши предложения по 3D-печати — и спокойно заключили несколько контрактов. В направлении выставок мы и дальше хотим сотрудничать с Центром, потому что они дают нам реальные результаты. Запланировали несколько выездов на ближайшие зиму и весну.

Буквально две недели назад мы воспользовались еще одной услугой, которую предлагает Центр инжиниринга, — это регистрация товарного знака. Поддержка ощутимая: софинансирование с их стороны покрыло 90% стоимости данных работ. Планируем также воспользоваться услугами по созданию сайта.

Также по линии корпорации МСП мы подали заявку на лизинг на закупку нового оборудования и ждем решения.

— Возможность получать такие меры поддержки не сподвигло вас на расширение или новые разработки?

— Да, безусловно. Внимательное отношение со стороны Центра стало поводом серьезно подумать над тем, чтобы начать новые разработки в Туле — то есть перенести сюда «центр тяжести» нашей компании. Уже ищем новых специалистов для расширения производства. Если требуемые позиции будут закрыты, это означает, что ближайшую разработку очередного прибора мы проведем в Туле. А далее сможем воспользоваться услугой Центра инжиниринга по софинансированию сертификации, в случае необходимости — услугами по патентованию и созданию технической документации.

- Владимир, открыть свое производство — непростой путь для начинающего предпринимателя. С высоты своего опыта посоветуйте, как добиться на нем успеха?

- Первое — не бойтесь пробовать! Да, большинство попыток закончатся экономически неуспешно, но в процессе вы получите опыт, который гораздо ценнее всех затрат. Второе — пробуйте делать новые вещи, производите! Это всегда более интересно, чем, например, просто продавать. Современное производство — это уже не та рутина, которая была на заводах у наших родителей и бабушек-дедушек. Это не одна и та же операция восемь часов пять дней в неделю. Новые технологии позволяют каждый день заниматься чем-то новым, никогда не скучать, развиваться и расти. Третье — ищите свою нишу. Казалось бы, всё уже занято, всё придумано, но как показывает наша история, производственникам есть что предложить людям.

И четвертое — знайте, что вам помогут: предприниматели в Туле могут получить мощную и разноплановую поддержку.

Слово эксперта

Вячеслав Романов, председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку:

— Первым шагом в получении поддержки Центра инжиниринга является обращение в центр «Мой Бизнес» за консультацией, в ходе которой специалисты проинформируют по условиям взаимодействия и предложат наиболее эффективные варианты оказания поддержки.

Со всеми предприятиями ведётся индивидуальная работа и зачастую реализуется комплексная поддержка по нескольким направлениям.

Центр может одновременно оказать содействие в регистрации товарного знака, сертификации продукции и в экспертизе промышленной безопасности.

Центр инжиниринга оплачивает разработку практически любого вида технической документации, необходимой для ведения производственной деятельности (на условии софинансирования со стороны получателя поддержки).

Объём оплаты со стороны Центра инжиниринга зависит от направления поддержки и составляет от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб., при обязательном софинансировании со стороны получателя поддержки — не менее 10% от стоимости услуги.

Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».