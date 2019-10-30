Как сэкономить на мобильной связи?

Myslo узнал у туляков, на что уходит основные телефонные расходы и выяснил, как тратить меньше.

В список того, что мы обязательно должны проверить перед выходом из дома, давно попал и мобильный телефон, став обязательным минимумом - без него сложно представить нашу жизнь. Но за удобство нужно платить, и если делать это необдуманно, то сумма, которую приходится «класть на телефон» в месяц может оказываться вполне существенной.

Но если внимательно присмотреться, то траты на мобильную связь можно условно разделить на три большие категории:

- звонки и SMS;

- интернет-трафик;

- роуминг.

Как правило, наибольшие траты первой категории наблюдаются у пользователей мобильной связи, которые по минимуму пользуются телефоном и уверены, что он нужен для того, чтобы звонить и отправлять SMS.

Галина Григорьевна – Я звоню каждый день дочери, чтобы узнать, как прошел день, какие дела у внуков. С подругами тоже по телефону разговариваю, но это, конечно, не каждый день, – рассказала тулячка Галина Григорьевна. – Телефон у меня самый обычный, звонит и SMS-ки пишет. Я, кстати, если не дозваниваюсь, то могу и сообщение отправить с просьбой перезвонить.

Школьники, студенты и молодежь, как правило, используют смартфон по полной: соцсети, серфинг в интернете, онлайн-игры, YouTube и другие видеосервисы, а для звонков предпочитают использовать различные мессенджеры.

Анастасия Золотарева – Мобильник – это больше, чем телефон. Тут все, что мне нужно: общение с друзьями, прикольные видосы, подготовка к зачетам. А еще очень удобно позвонить подругам или маме с папой по видеосвязи: домой приезжаю не так часто, а так хоть и на расстоянии, но можно увидеть родных, – рассказывает Анастасия Золотарева. – Но и трафик не бесплатный, конечно. Так что тут тоже надо поэкономнее, а то можно всю стипендию на интернет-трафик израсходовать.

Те пользователи, кому по работе часто приходится выезжать в командировки в другие страны, расходуют большую часть бюджета на мобильную связь на оплату в условиях роуминга.

Сергей Пошин – На звонки в условиях роуминга очень много приходится тратить денег. Но без этого никак. Потому что надо и с принимающей стороной созваниваться: иногда время встречи переносится или рейс задерживается. Ну и просто по рабочим делам с офисом надо связаться, – рассказал Сергей Пошин.

Не знаете, к какой именно категории вы относитесь? Промониторьте свою мобильную активность: в течение одного-двух месяцев контролируйте свои звонки и выходы в интернет, чтобы понять, какие именно услуги и опции тарифов вам необходимы больше всего. После этого можно начинать подбор оптимального для себя тарифного плана.

Как сократить расходы?