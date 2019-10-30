Как сэкономить на мобильной связи?
Myslo узнал у туляков, на что уходит основные телефонные расходы и выяснил, как тратить меньше.
В список того, что мы обязательно должны проверить перед выходом из дома, давно попал и мобильный телефон, став обязательным минимумом - без него сложно представить нашу жизнь. Но за удобство нужно платить, и если делать это необдуманно, то сумма, которую приходится «класть на телефон» в месяц может оказываться вполне существенной.
Но если внимательно присмотреться, то траты на мобильную связь можно условно разделить на три большие категории:
- звонки и SMS;
- интернет-трафик;
- роуминг.
Как правило, наибольшие траты первой категории наблюдаются у пользователей мобильной связи, которые по минимуму пользуются телефоном и уверены, что он нужен для того, чтобы звонить и отправлять SMS.
Галина Григорьевна
– Я звоню каждый день дочери, чтобы узнать, как прошел день, какие дела у внуков. С подругами тоже по телефону разговариваю, но это, конечно, не каждый день, – рассказала тулячка Галина Григорьевна. – Телефон у меня самый обычный, звонит и SMS-ки пишет. Я, кстати, если не дозваниваюсь, то могу и сообщение отправить с просьбой перезвонить.
Школьники, студенты и молодежь, как правило, используют смартфон по полной: соцсети, серфинг в интернете, онлайн-игры, YouTube и другие видеосервисы, а для звонков предпочитают использовать различные мессенджеры.
Анастасия Золотарева
– Мобильник – это больше, чем телефон. Тут все, что мне нужно: общение с друзьями, прикольные видосы, подготовка к зачетам. А еще очень удобно позвонить подругам или маме с папой по видеосвязи: домой приезжаю не так часто, а так хоть и на расстоянии, но можно увидеть родных, – рассказывает Анастасия Золотарева. – Но и трафик не бесплатный, конечно. Так что тут тоже надо поэкономнее, а то можно всю стипендию на интернет-трафик израсходовать.
Те пользователи, кому по работе часто приходится выезжать в командировки в другие страны, расходуют большую часть бюджета на мобильную связь на оплату в условиях роуминга.
Сергей Пошин
– На звонки в условиях роуминга очень много приходится тратить денег. Но без этого никак. Потому что надо и с принимающей стороной созваниваться: иногда время встречи переносится или рейс задерживается. Ну и просто по рабочим делам с офисом надо связаться, – рассказал Сергей Пошин.
Не знаете, к какой именно категории вы относитесь? Промониторьте свою мобильную активность: в течение одного-двух месяцев контролируйте свои звонки и выходы в интернет, чтобы понять, какие именно услуги и опции тарифов вам необходимы больше всего. После этого можно начинать подбор оптимального для себя тарифного плана.
Как сократить расходы?
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Подберите оптимальный тарифный план.
Зная свою потребность в необходимом количестве минут и интернета, очень легко выбрать тарифный план, абонентская плата по которому будет соответствовать ожиданиям абонента. Если же не хочется утруждать себя контролем, можно подключить универсальный тариф с большим количеством минут и безлимитным интернетом, например, тариф «Включайся! Общайся» от МегаФона с пакетом 800 минут и неограниченным трафиком будет стоить всего 240 рублей месяц.
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Отключите ненужные услуги.
Уточнить их наличие всегда можно личном кабинете оператора или с помощью запроса – ответ придет в виде SMS. Многие, случайно или сознательно подключая услуги на тестовый период, забывают потом отказаться от них, услугой не пользуются, а платить за нее продолжают. В личном кабинете МегаФона в режиме онлайн можно отследить наличие платных и бесплатных услуг, узнать состояние лицевого счёта, посмотреть детализацию, задать вопрос и получить развёрнутую консультацию по услугам оператора.
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Плюшки от оператора.
Посещая сайт оператора связи хотя бы раз в месяц, можно быть в курсе всех интересных предложений, которые помогут экономить, например, МегаФон предлагает своим абонентам ежемесячный возврат части абонентской платы в виде кэшбэка до 30%, которым можно оплатить звонки, SMS, интернет-трафик, а также товары в салонах МегаФона, музыкальные сервисы и подписки на них, книги из онлайн-библиотек, антивирусы и другие сервисы.
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Ваш тарифный план.
Изучите ваш тарифный план на сайте оператора. Проанализируйте, сколько трафика Вам нужно, какие сервисы необходимы, сколько минут вам хватить на разговоры. Вся эта информация есть в вашем личном кабинете. Также, не забывайте сравнивать тариф с новыми предложениями своего оператора. Как правило, новые тарифные планы более выгодные и интересные. Сменить тариф можно всего лишь нажатием пару кнопок в личном кабинете.