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Как сэкономить на мобильной связи?

Как сэкономить на мобильной связи?

Myslo узнал у туляков, на что уходит основные телефонные расходы и выяснил, как тратить меньше.

В список того, что мы обязательно должны проверить перед выходом из дома, давно попал и мобильный телефон, став обязательным минимумом - без него сложно представить нашу жизнь. Но за удобство нужно платить, и если делать это необдуманно, то сумма, которую приходится «класть на телефон» в месяц может оказываться вполне существенной.

Но если внимательно присмотреться, то траты на мобильную связь можно условно разделить на три большие категории:

- звонки и  SMS;

- интернет-трафик;

- роуминг.

Как правило, наибольшие траты первой категории наблюдаются у пользователей мобильной связи, которые по минимуму пользуются телефоном и уверены, что он нужен для того, чтобы звонить и отправлять SMS.

Галина Григорьевна

– Я звоню каждый день дочери, чтобы узнать, как прошел день, какие дела у внуков. С подругами тоже по телефону разговариваю, но это, конечно, не каждый день, – рассказала тулячка Галина Григорьевна. – Телефон у меня самый обычный, звонит и SMS-ки пишет. Я, кстати, если не дозваниваюсь, то могу и сообщение отправить с просьбой перезвонить.

 

Школьники, студенты и молодежь, как правило, используют смартфон по полной: соцсети, серфинг в интернете, онлайн-игры, YouTube и другие видеосервисы, а для звонков предпочитают использовать различные мессенджеры.

Анастасия Золотарева

–  Мобильник – это больше, чем телефон. Тут все, что мне нужно: общение с друзьями, прикольные видосы, подготовка к зачетам. А еще очень удобно позвонить подругам или маме с папой по видеосвязи: домой приезжаю не так часто, а так хоть и на расстоянии, но можно увидеть родных, – рассказывает Анастасия Золотарева. – Но и трафик не бесплатный, конечно. Так что тут тоже надо поэкономнее, а то можно всю стипендию на интернет-трафик израсходовать.

 

Те пользователи, кому по работе часто приходится выезжать в командировки в другие страны, расходуют большую часть бюджета на мобильную связь на оплату в условиях роуминга.

Сергей Пошин

– На звонки в условиях роуминга очень много приходится тратить денег. Но без этого никак. Потому что надо и с принимающей стороной созваниваться: иногда время встречи переносится или рейс задерживается. Ну и просто по рабочим делам с офисом надо связаться, – рассказал Сергей Пошин.

 

Не знаете, к какой именно категории вы относитесь? Промониторьте свою мобильную активность: в течение одного-двух месяцев контролируйте свои звонки и выходы в интернет, чтобы понять, какие именно услуги и опции тарифов вам необходимы больше всего. После этого можно начинать подбор оптимального для себя тарифного плана.

Как сократить расходы?

  1. Подберите оптимальный тарифный план.
    Зная свою потребность в необходимом количестве минут и интернета, очень легко выбрать тарифный план, абонентская плата по которому будет соответствовать ожиданиям абонента. Если же не хочется утруждать себя контролем, можно подключить универсальный тариф с большим количеством минут и безлимитным интернетом, например, тариф «Включайся! Общайся» от МегаФона с пакетом 800 минут и неограниченным трафиком будет стоить всего 240 рублей месяц.
     
  2. Отключите ненужные услуги.
    Уточнить их наличие всегда можно личном кабинете оператора или с помощью запроса – ответ придет в виде SMS. Многие, случайно или сознательно подключая услуги на тестовый период, забывают потом отказаться от них, услугой не пользуются, а платить за нее продолжают. В личном кабинете МегаФона в режиме онлайн можно отследить наличие платных и бесплатных услуг, узнать состояние лицевого счёта, посмотреть детализацию, задать вопрос и получить развёрнутую консультацию по услугам оператора.
     
  3. Плюшки от оператора.
    Посещая сайт оператора связи хотя бы раз в месяц, можно быть в курсе всех интересных предложений, которые помогут экономить, например, МегаФон предлагает своим абонентам ежемесячный возврат части абонентской платы в виде кэшбэка до 30%, которым можно оплатить звонки, SMS, интернет-трафик, а также товары в салонах МегаФона, музыкальные сервисы и подписки на них, книги из онлайн-библиотек, антивирусы и другие сервисы.
  4. Ваш тарифный план.
    Изучите ваш тарифный план на сайте оператора. Проанализируйте, сколько трафика Вам нужно, какие сервисы необходимы, сколько минут вам хватить на разговоры. Вся эта информация есть в вашем личном кабинете. Также, не забывайте сравнивать тариф с новыми предложениями своего оператора. Как правило, новые тарифные планы более выгодные и интересные. Сменить тариф можно всего лишь нажатием пару кнопок в личном кабинете.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:16 0
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