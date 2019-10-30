Компании, которые помогут сделать ремонт в Туле

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Хотите сделать ремонт и обновить интерьер, но не знаете, кому доверить такую ответственную работу? Тогда этот обзор для вас. Мы собрали надежные компании, которые помогут качественно преобразить квартиру.

Компания «Росокна»

Все прекрасно знают, что уют в доме всегда начинается с окон. Они позволяют сохранять тепло и играют немаловажную часть в интерьере. Конечно, большое значение имеет качество оконной конструкции, но больше 50% успеха зависит от правильной установки.

«Росокна» занимается установкой и ремонтом пластиковых окон и алюминиевых конструкций. В компании работают специалисты с многолетним опытом работы. Они сотрудничают с ведущими производителями окон, так что знают специфику каждой разновидности профиля и фурнитуры.

Если вы не хотите менять окно, но ваше стало работать хуже, мастера компании могут осуществить ремонт конструкции.

Специалисты всегда идут на уступки своим клиентам, они обговорят с вами все детали установки, рассчитают бюджет и учтут все пожелания. Хорошие условия ждут клиентов и с финансовой точки зрения.

Компания предоставляет беспроцентную рассрочку на работы, а значит вам не нужно будет откладывать ремонт. Живите в комфорте прямо сейчас!

Компания «Росокна» предоставляет услуги по установке:

Пластиковых окон и дверей;

Балконов;

Алюминиевых конструкций;

А также осуществляет ремонт и регулировку изделий из ПВХ.

Не рискуйте, заказывайте установку окон и балконов у профессионалов!

Тел. 8-905-114-87-97.

Инженерно-коммерческий центр «ТермоЛайн»

Правильный выбор оборудования и материалов для монтажа системы отопления – теплой квартиры и дома, в которых приятно находиться. Помочь грамотно скомплектовать оборудование для ремонта инженерных систем вам помогут специалисты компании «ТермоЛайн».

Инженерно-коммерческий центр «termo-лайн» (ТермоЛайн) работает в Туле 16 лет. Всё это время компания постоянно развивалась, и сейчас предлагает покупателям огромный ассортимент теплового и водного оборудования от ведущих производителей.

В наличии на складе более 2000 наименований товаров, которые вы можете приобрести, как в розницу, так и по безналичному расчёту.

Это настоящие профессионалы в сфере инженерных систем, работа которых проверена сотнями покупателей и заказчиков, которые им доверяют. Так что вы можете не сомневаться, что специалисты дадут правильный совет по выбору оборудования.

Вы можете приехать и купить нужное оборудование или сделать заказ в интернет-магазине «ТермоЛайн».

Вам предложат богатый выбор продукции для обустройства инженерных систем квартир, домов, дач или производственных помещений.

Благодаря своему опыту, компания сотрудничает только с надёжными и проверенными зарубежными и российскими производителями.

Здесь вы сможете подобрать оптимальный комплект оборудования, а также в любое время купить все необходимые вспомогательные элементы и детали для ремонта:

баки мембранные;

запорно-регулирующую арматуру;

котельное оборудование;

приборы отопительные;

медь;

полипропилен Ekoplastik, Pro-aqua, FV-Plast, Valfex;

коллекторы и аксессуары для тёплого пола;

металлопластик;

предохранительную арматуру;

измерительные приборы и автоматику;

декоративные розетки;

канализацию «Политрон»;

насосное оборудование;

сифоны и сливы;

ПНД-фитинги и трубы;

подводки гибкие и шланги (вода, газ);

смесители;

резьбовые и чугунные фитинги;

счетчики воды;

теплоизоляцию для труб;

фильтрацию воды;

электрические тёплые полы;

инструменты, крепеж и расходные материалы.

А как же цены? Это ещё один из важных плюсов «ТермоЛайн»! Здесь собран ассортимент разных ценовых категорий. Вы будете приятно удивлены соотношением цены и качества.

Кроме того, покупателям предоставляются скидки.

Газовые колонки — от 6100 руб.

Газовые отопительные котлы — от 13 400 руб.

Электрические котлы — от 12 700 руб.

Радиаторы отопления алюминиевые — от 320 руб.

Радиаторы отопления, биметалл — от 385 руб.

Насосы для отопления — от 1675 руб.

Запорная арматура — от 217 руб.

Ещё один важный момент – вам не придётся долго ждать, когда заказ привезут: 99% ассортимента есть на складе компании в Туле.

Покупая оборудование в «ТермоЛайн» вы можете существенно сэкономить, и при этом выбрать по-настоящему качественное оборудование, которое прослужит вам долгие годы.

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8(4872) 35-13-76 или пишите нам на e-mail: termolain.t@yandex.ru.

Доставка оборудования бесплатно!

Тула, ул. Шевченко, 11.

Тел.: 35-13-76, 33-39-10.

Салон «Ваши двери» Какую дверь выбрать? Из какого материала она прослужит максимально долго? Какой производитель надежнее: отечественный или зарубежный? С этими вопросами сталкивались абсолютно все, кто хотя бы раз в жизни затевал ремонт. Универсального ответа на вопрос: «Как выбрать самые лучшие двери?», нет. Поэтому, чтобы сделать правильный выбор и выбрать идеальные двери именно для вас, нужно обратиться за помощью к профессионалам. К счастью, в Туле есть салон, в котором вам с удовольствием придут на помощь. Компания «Ваши двери» работает в регионе уже 14 лет, и можно с уверенностью сказать, что её специалисты знают о дверях всё! Они сориентируют не только по материалам и производителям, но и помогут подобрать тот вариант, который лучше всего впишется в ваш интерьер. Найти дверь для своей квартиры или дома сможет абсолютно каждый: в ассортименте модели различных ценовых категорий: от бюджетных до элитных. При этом, все поставщики, с которыми работает салон «Ваши двери», проверенные, так что даже бюджетный вариант точно будет качественным. Выбирайте межкомнатные двери с различными видами покрытий: ламинат, шпон, ПВХ, экошпон и входные двери Profil Doors. Эти современные двери не выгорают на солнце, устойчивы к влаге и механическим повреждениям, хорошо изолируют шум. Заказывайте здесь надёжные и долговечные металлические двери «Сударь», TOREX, «Ле-Гран». Кроме того, здесь представлены складные и раздвижные системы открывания, арки и широкий ассортимент дверной фурнитуры. Вам просто достаточно выбрать подходящий вариант, все остальное – забота сотрудников компании

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