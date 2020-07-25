Главный следователь Заречья о хитрых преступниках, критике и важности семьи

В преддверии профессионального праздника Myslo поговорил с

и.о. руководителя следственного отдела по Зареченскому району города Тулы майором юстиции Ильданом Зартдиновым.

Ильдан Султанович в профессии с 2007 года. Работать начинал в Казани – в своем родном городе. Вскоре был распределен в Следственный комитет РФ по Ульяновской области. В 2014 году в составе межрегиональной группы направлен в Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым заместителем руководителя. В 2017 году он возглавил следственный отдел по Киевскому району Симферополя.

– Регулярные ротации позволяют следователю всегда оставаться в тонусе и развиваться в профессиональном плане. Новый коллектив – это же и обмен опытом. Так, в некоторых регионах преобладают экономические преступления, в других – бытовые убийства. В Туле я с октября 2019 года и на данный момент могу отметить, что большая часть дел – это преступления против личности, общеуголовные.

Радует, что в количественных показателях преступлений здесь меньше. Тула относительно спокойный регион. На данный момент у нас в производстве находится 13 уголовных дел, тогда как были регионы, в которых на отделе было по 58 дел.

– Каким, на Ваш взгляд, должен быть следователь?

– Следователь – многогранная и разносторонняя личность, это неотъемлемая часть профессии. Нам по роду службы приходится сталкиваться с разными преступлениями: налоговыми, экономическими, против личности, совершенными несовершеннолетними или в отношении них, коррупционными и многими другими. Следователь должен обязательно владеть современными технологиями, понимать как они работают. В каждую ситуацию он должен погрузиться, обьективно разобраться, выяснить все ее нюансы, а при наличии признаков преступления довести дело до логического конца, т.е. до суда.

Нет типичных преступлений, каждое уникально, и задача следователя – суметь угадать даже мысли преступника, чтобы понять, в какую сторону нужно двигаться, и установить истинные детали произошедшего.

– Может ли следователь подходить к работе без души и только следовать инструкциям и приказам? – Однозначно нет. Неважно, работа на месте преступления или идет допрос, всегда обязательно должно быть человеческое отношение и желание установить истинные причины случившегося. Следователь обязательно должен расположить к себе фигуранта дела, найти с ним контакт. Преступники бывают разные. С кем-то надо быть серьезным, с другим достаточно просто по душам поговорить, спросить про родителей, и он сознается, потому что с грузом вины тоже тяжело жить. Иногда выясняешь мотивы преступления или пытаешься узнать, что его толкнуло на совершение противоправного действия, и оказавается, что корни уходят в детство человека. Что в отношении него было, например, совершено сексуальное насилие, а через много лет психологическая травма аукнулась. – Как относитесь к критике в адрес сотрудников правоохранительных органов со стороны граждан?

– Если эта критика адекватная, обоснованная, то спокойно ее принимаю, признаю ошибки и делаю выводы. Это абсолютно нормально. Здоровая критика помогает развиваться. А когда человек в соцсетях, не разобравшись, строчит гневные посты или пишет жалобы, не поговорив со следователем, то, конечно, меня это задевает. Я понимаю, что каждый человек не может знать всех нюансов нашей работы. Конечно, в каждой структуре есть и негодяи, но по большей части сотрудники работают честно. Никто из граждан зачастую не видит, сколько сил вкладывают они, чтобы установить преступника. Поэтому жаль, что не так часто приходят с благодарностью. Простое «спасибо» дорогого стоит. Это мотиватор, показатель, что твой труд оценен, важен и нужен. Я понимаю, что мы исполняем свой долг, но человеческий фактор никто не отменял.

– На Ваш взгляд, можно ли как-то извне, с помощью каких-либо современных технологий обезопасить жителей и снизить количество преступлений?