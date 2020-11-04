Доктор Владимир Снегирев бесплатно лечил алексинцев

Владимир Федорович Снегирев (27 июня 1847 г. – 19 декабря 1916 г.).

Жизнь доктора неразрывно связана с городом Алексином Тульской области, где Снегирев приобрел усадьбу на берегу Оки, любил отдыхать, а также бесплатно оперировал в местной больнице.

Снегирева называют не иначе как отцом русской гинекологии, ее родоначальником в России.

Владимир Снегирев родился 27 июня 1847 года в Москве в небогатой семье мелкого чиновника. Когда мальчику было пять лет, от холеры умер его отец. Через четыре года скончалась мать. Володя и пять его братьев и сестер остались сиротами.

Сначала девятилетнего Володю взяла на попечение дальняя родственница, но вскоре мальчика определили в Московский воспитательный дом, про который говорили, что там сирот «чаще пороли, чем кормили».

Снегирева перевели в штурманское училище. Юный матрос Володя успел даже побывать участником экспедиции на фрегате «Смелый». Неизвестно, кем бы в итоге стал Снегирев, если бы в его судьбу не вмешался купец и промышленник Павел Шелапутин. Именно ему мальчик рассказал, что грезит медициной.

Шелапутин взял Володю к себе в дом, дал образование, и вскоре юноша поступил на медицин-ский факультет Московского университета.

Студентом Снегирев был прилежным и по-хорошему любопытным, обожал анатомию. Вуз он окончил с отличием и получил звание лекаря. Первым местом его работы стала московская Яузская больница для чернорабочих. Там Владимир Федорович впервые задумался, как условия труда влияют на здоровье женщин.

Вскоре Снегирев получил должность врача в родовспомогательном заведении при Московском воспитательном доме. Он набрался огромного опыта у немецких врачей, которые там работали. В литературе описан такой случай. У Австро-Венгерской империи долго не было наследника, императрицу лечили от бесплодия самые известные акушеры-гинекологи. И вот императрица забеременела. Немецкие светила наблюдали за ней как положено – 40 недель. На роды среди прочих акушеров-гинекологов пригласили и Снегирева. Живот у императрицы был очень большой, видимо, ребенок крупный. Роды затянулись. Снегирев понял, что что-то не так, и назначил сифонные клизмы. Живот опал – никакого ребенка не было! Это оказался один из случаев мнимой беременности.

В 1873 году Владимир Федорович получил степень доктора медицины за диссертацию в области гинекологии, и как результат – научная командировка в Германию, Англию и Францию на целый год.

Ему было 27 лет, когда он впервые выступил с лекцией и затронул вопрос о перспективах преподавания гинекологии как самостоятельной науки и указал на необходимость создания гинекологической клиники.

Снегирев был еще и выдающимся терапевтом. Огромное значение он придавал сбору анамнеза. Снегирев был убежден: чем тщательнее и подробнее ты расспросишь пациентку, тем точнее поставишь диагноз и тем эффективнее назначишь лечение. К каждой женщине доктор применял индивидуальный подход. Будучи хирургом, Снегирев любил консервативные методы лечения. Он верил, что грамотной терапией можно облегчить страдания, а порой и предотвратить операцию. Снегирев изучал женский организм полностью, и в этом был его успех.

Огромное значение доктор уделял уходу после операции. В институте рядом с портретами ученых он повесил портрет няни Макаровой, которая выходила более тысячи больных.

В 1884 году доцент Снегирев издал труд «Маточные кровотечения». Эту работу называют энциклопедией гинекологии.

Снегирев был прекрасным семьянином. У них с женой было двое детей. Супругу свою он очень любил, но через шесть лет брака она умерла. Вместе с женой Владимир Федорович потерял не только любовь всей своей жизни, но и верного товарища. Он говорил, что жене принадлежит часть его славы и успехов. Снегирев один воспитал сына и дочь, дал им образование.

Снегирев хорошо знал Льва Толстого, часто бывал у него дома в Москве и Ясной Поляне, принимал писателя в своем доме. В начале сентября 1906 года жена графа Софья Андреевна перенесла сложную гинекологическую операцию, которую пришлось делать прямо в яснополянском доме, потому что перевозить больную в Тулу было уже поздно. Так решил вызванный телеграммой профессор Владимир Снегирев. Операция прошла успешно.

В каждой больной Владимир Федорович видел попавшую в беду женщину и всеми силами стремился ей помочь. Но бывали в его врачебной практике и трагические случаи.

В 1884 году после обширной, технологически сложной операции Снегирева скончалась 34-летняя княжна Ольга Шаховская. Ее родные не простили хирурга и на памятнике на могиле княжны сделали надпись: «…княжна Ольга Львовна Шаховская род. 1850 г. генваря 6-го скон. 1884 г. декабря 26-го отъ операцiи Д-ра Снегирева». Этот случай Владимир Федорович тяжело переживал до конца своей жизни.



Могила княжны Ольги Львовны Шаховской. Кладбище Донского монастыря в Москве.

В 80-х годах XIX века Снегирев купил маленькую уютную усадьбу на берегу Оки в селе Фомищево, недалеко от Алексина. С 1885-го по 1916 год каждое лето он жил в своей усадьбе, наслаждался природой и в то же время совершенно бесплатно оперировал и лечил людей в местной больнице.

Врач Николай Покровский писал: «С этого времени начинается его хирургическая деятельность в Алексинской земской больнице в каникулярное время. Маленькую, бедную больницу, в которой невозможно было и мечтать об операционной работе, вскоре нельзя было узнать. Владимир Федорович привлек пожертвования и пристроил к больнице операционную с двумя небольшими палатами. Доверие крестьян к доктору было столь велико, что вскоре новая больница уже не могла справиться с наплывом больных. Тогда Владимир Федорович пошел дальше: в начале 90-х он выстроил хороший просторный барак на 20 коек с операционной, а через два года после этого второй такой же барак, дав таким образом населению хирургическую больницу на 40 кроватей, изолированных от земской больницы.

С этого момента широко развернулась здесь хирургическая деятельность. Помощники и ученики Владимира Федоровича каждое лето съезжались в Алексин и работали. Руками Снегирева было создано в Алексине летнее отделение Московской клиники. Значение этого нетрудно понять и оценить».

Одноэтажную постройку стали называть «летний хирургический барак имени профессора В. Ф. Снегирева». Сам он бывал в бараках не менее двух раз в неделю и в каждый приезд делал 3-4 операции.

Снегирев предпочитал высококачественные дорогие хирургические инструменты, пользовался первоклассным шовным материалом.

Один из его учеников писал: «Быстрота, с которой оперировал Владимир Федорович, была исключительная, она объяснялась блестящей техникой и логическим ходом мысли. Обычно стрелка часов показывала 11-12, когда наш учитель после операции в сопровождении своих учеников делал обход больных. С какой надеждой смотрели они на своего целителя, считая за счастье, когда им удавалось поцеловать его руку и тем хотя бы слабо выразить свою любовь и обожание!

Обходом больных профессор заканчивал работу в бараке и выходил на крыльцо. Но уехать ему удавалось не сразу. Здесь ему преграждали дорогу приехавшие из окрестных деревень и ожидающие с утра страждущие. Раздавались вопли, стоны, мольбы… Для всех у него находилось одобряющее слово, многих он передавал нам и назначал то или иное лечение».

Жители Алексина направили ходатайство в Алексинскую городскую думу 1 сентября 1893 года на имя Его превосходительства господина Тульского губернатора с просьбой присвоить звание почетного гражданина города Алексина профессору Императорского Московского университета Владимиру Федоровичу Снегиреву. Просьба алексинцев была удовлетворена.

Снегирев знал и любил Алексин. В газете «Тульская молва» от 22 января 1912 года в заметке доктора читаем: «…Я считаю долгом подтвердить, что действительно прекрасные климатические условия Алексина издавна мне известны… Послеоперационные периоды выздоровления протекают неизмеримо глаже и скорее, чем даже в благоустроенных клиниках, что, конечно, должно быть приписано свежему, целительному воздуху здешнего климата и благоприятной его аэрации…

Лечебное значение климата сказанной местности при легочных заболеваниях имеет даже преимущество перед климатом Крыма».

В конце 1916 года Владимир Федорович стал чувствовать недомогание – беспокоили боли в сердце, появилась одышка. Он решил уехать в Алексин. Вскоре после приезда Владимир Федорович простудился. Вслед за простудой возникло воспаление легких. 19 декабря 1916 года в возрасте 69 лет доктор Снегирев скончался. Похоронен на территории Данилова монастыря рядом с могилой друга и учителя профессора А. И. Бабухина. В 1929 году некрополь Данилова монастыря был полностью уничтожен.

В Алексине в честь В. Ф. Снегирева названы центральная районная больница и одна из городских улиц.



Памятник доктору Снегиреву открыт в Москве у здания клиники акушерства и гинекологии.