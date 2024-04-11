Падение империи
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Алекс Гарленд
Актеры:
Джесси Племонс, Кейли Спэни, Кирстен Данст, Ник Офферман, Вагнер Мора, Соноя Мидзуно, Джефферсон Уайт, Алекса Мансур, Стивен МакКинли Хендерсон, Карл Глусман, Хуани Фелис, Джоджо Т.Гиббс, Джефф Босли, Нельсон Ли
Жанр:
Боевик, Драматический
Продолжительноcть:
109 минут
Бог больше не хранит Америку. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.
Сегодня
Завтра
13 апреля, суббота
14 апреля, воскресенье
15 апреля, понедельник
16 апреля, вторник
17 апреля, среда
18 апреля, четверг
|
00:05
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:45
19:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:55
16:20
20:45
|Люксор Тула
|
14:50
17:10
19:30
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:45
15:05
17:25
19:45
20:25
22:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:45
19:40
00:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:55
16:20
20:45
|Люксор Тула
|
14:50
17:10
19:30
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:45
15:05
17:25
19:45
20:25
22:05
00:25
13 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
13:45
19:40
00:05
|Люксор Тула
|
14:50
17:10
19:30
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:45
15:05
17:25
19:45
20:25
22:05
00:25
14 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:45
19:40
00:05
|Люксор Тула
|
14:50
17:10
19:30
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:45
15:05
17:25
19:45
20:25
22:05
00:25
15 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:45
19:40
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:45
15:05
17:25
19:45
20:25
22:05
16 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
13:45
19:40
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:45
15:05
17:25
19:45
20:25
22:05
17 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
13:45
19:40
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
12:45
15:05
17:25
19:45
20:25
22:05
18 апреля, четверг
|Алмаз Синема
|
00:05
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