Падение империи

Премьера: 11.04.2024

Режиссер: Алекс Гарленд

Актеры: Джесси Племонс, Кейли Спэни, Кирстен Данст, Ник Офферман, Вагнер Мора, Соноя Мидзуно, Джефферсон Уайт, Алекса Мансур, Стивен МакКинли Хендерсон, Карл Глусман, Хуани Фелис, Джоджо Т.Гиббс, Джефф Босли, Нельсон Ли

Жанр: Боевик, Драматический

Продолжительноcть: 109 минут

Бог больше не хранит Америку. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.