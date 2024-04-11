  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Падение империи - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Падение империи

Падение империи

Премьера:
11.04.2024
 
Режиссер:
Алекс Гарленд
  
Актеры:
Джесси Племонс, Кейли Спэни, Кирстен Данст, Ник Офферман, Вагнер Мора, Соноя Мидзуно, Джефферсон Уайт, Алекса Мансур, Стивен МакКинли Хендерсон, Карл Глусман, Хуани Фелис, Джоджо Т.Гиббс, Джефф Босли, Нельсон Ли
  
Жанр:
Боевик, Драматический
  
Продолжительноcть:
109 минут
  

Бог больше не хранит Америку. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь.

Сегодня
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Иллизиум (Новомосковск)
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Иллизиум (Новомосковск)
17:10
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
19:40
Алмаз Синема
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:55
Иллизиум (Новомосковск)
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Иллизиум (Новомосковск)
17:10
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
19:40
Алмаз Синема
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Иллизиум (Новомосковск)
21:50
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05
Алмаз Синема
00:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, суббота
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
19:40
Алмаз Синема
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05
Алмаз Синема
00:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, воскресенье
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Алмаз Синема
14:50
Люксор Тула
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10
Люксор Тула
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Люксор Тула
19:40
Алмаз Синема
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05
Алмаз Синема
00:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, понедельник
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Алмаз Синема
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Алмаз Синема
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05
Алмаз Синема
16 апреля, вторник
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Алмаз Синема
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Алмаз Синема
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05
Алмаз Синема
17 апреля, среда
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Алмаз Синема
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Алмаз Синема
19:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05
Алмаз Синема
18 апреля, четверг
00:05
Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Сила добра
18 октября - 20 апреля 2023
Майский
Фея и Белый кит
11 - 17 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Объектив
19 августа - 14 апреля 2023
Люксор Тула
Манкимэн
11 - 18 апреля
Алмаз Синема
Дыши!
11 - 17 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Неожиданные связи
11 - 17 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.