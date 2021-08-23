«Закат» Бабеля, «Конек-Горбунок» и «Сережа очень тупой»: Театр драмы готовит тулякам премьеры

Режиссёр Дмитрий Краснов: «Ждем туляков на премьерах у нас в театре!»

Каких премьер ждать зрителям осенью и зимой нам рассказал художественный руководитель театра и режиссер Дмитрий Краснов.



– Дмитрий Алексеевич, что ждет зрителей на открытии нового театрального сезона? Какая-то премьера?

– Мы открываем сезон концертом, который выпустили перед закрытием прошлого сезона и отыграли один раз. Он называется «Мы с вами где-то встречались», в нём артисты выражают себя в разных жанрах, не всегда им свойственных. Они поют, танцуют, говорят о любви. По отзывам людей, кто уже видел этот концерт, очень удачная получилась история, а сейчас мы её доводим до совершенства. Так что приглашаем всех на открытие сезона!

– А когда ждать премьеру?

– 7 октября. Мы репетируем спектакль «Закат» по одноимённой пьесе Исаака Бабеля. Спектакль выпускаю я. Наш консультант – раввин синагоги Шимшон Романовский, мы ему очень благодарны за помощь. В спектакле заняты все артисты-мужчины театра. Главную роль Менделя Крика исполняет Виктор Ананьин, его жену играет Любовь Спирихина, Беню Крика – Дмитрий Чепушканов, брата Левку – Антон Архипов. Это история семьи, все несчастья которой происходят для того, чтобы потом эта семья зажила счастливо.

Это драма, Бабель написал её в виде притчи. В ней много одесского юмора, возникающего даже в самых несчастных моментах, чем и интересна эта история. Бабель любит погружаться в такие чёрные дебри, в такие немыслимые человеческие проявления, иногда очень жестокие. Он любит путешествие в глубину человеческого нутра. Мы попытались сделать эту историю сценической, чтобы это было заразительно, увлекательно и чтобы зритель сопереживал героям. Мы сейчас этим горим, болеем. На днях наше молодое дарование Глеб Небольсин даже принёс свою музыку. Он прочитал эту пьесу и загорелся. Надеюсь, что у спектакля будет молодой композитор.

– Что ещё интересного ждет зрителей в новом сезоне?

– 17 сентября мы празднуем юбилей нашего заслуженного артиста Юрия Михайловича Жукова – 80 лет, приглашаем всех зрителей вместе с нами разделить этот праздник. Отмечать будем спектаклем «Машенька». Еще один спектакль – «Как Зоя гусей кормила» екатеринбургского драматурга Светланы Баженовой. Эту пьесу мы взяли для юбилея Ирины Васильевны Федотовой. Премьера состоится в конце ноября – начале декабря.

Перед Новым годом выпустим сказку Ершова «Конек-Горбунок», это сказка вне возраста и вне времени.

Евгений Маленчев будет ставить пьесу Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой». Хорошая пьеса и с мистикой, и с философией, и с большим юмором. Премьера – после Нового года.

Режиссер Вера Анненкова, которая у нас выпускала спектакль «Мнимый больной», снова приглашена к нам в театр, она будет выпускать «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Лескова.

Сцена из спектакля «Прощальный смех».

Наталья Савченко, Любовь Спирихина и Марина Борисова.

– А над чем сейчас работают в новомосковском филиале театра?

– Анна Терешина ставит водевиль «Чудак покойник или таинственный ящик», Максим Казанцев выпустит спектакль «Бесприданник» по пьесе Петрушевской. Лариса Козлова будет ставить сказку. А ещё у нас есть совместный проект с ГИТИСом. Его выпускник Иван Чумаченко поставил на нашей сцене спектакль «Недоросль» и защитился с ним в ГИТИСе на отлично. В этом году Чумаченко будет ставить спектакль «Синее чудовище», а Саша Лактионов поставит дипломный спектакль по рассказу Чехова «Каштанка».

– Любите работать с приглашёнными режиссерами?

– Всегда хорошо, когда есть новая кровь, другое мировоззрение, мироощущение. Человек как свежей волной окатывает артистов. Но! Приглашённые режиссёры целиком и полностью зависят от зрительного зала, от нашего заработка. Это всё внебюджетные деньги – что мы зарабатываем. В пандемию было особенно сложно. Сначала заполняемость зала опустили до 30%, потом подняли до 50%, потом снова до 30%, сейчас снова можно 50%... Как театру зарабатывать? Поэтому пока артисты терпят меня, чаще всего я ставлю спектакли (смеется).

– А новых артистов в штат с удовольствием принимаете?

– В прошлом сезоне мы приняли Елизавету Федоренко, Валерию Климову, Евгению Дороничеву, Артема Стребляка – и очень рады молодому поколению в театре. За этот сезон они показали и доказали свою нужность коллективу. В этом году мы приняли молодого человека, которого театр пестовал давно – это сын нашего покойного актера, народного артиста России Николая Казакова – Алексей Казаков, он выпустился из Щукинского института.

К сожалению, есть и потери. Артист Ян Воробьев по семейным обстоятельствам уехал работать в другой город. Три спектакля пришлось снять: «Белая акация», «Тётки в законе» и «Кони привередливые».

Молодежь в труппу принимают очень хорошо! Хочу отметить, что у нас исключительный коллектив. Мы настолько все доброжелательны, настолько живём одной большой семьей. Конечно, как в любой семье бывают ссоры, выяснения отношений... Но места, работы и ролей всем хватит. Госзадание по количеству спектаклей, которые мы должны выпустить, с каждым годом растёт. И проектов будет все больше.

Так, намечается совместный проект с музеями – читки современных пьес в Художественном музее и тульском филиале ГИМ. В сентябре там откроют выставку о Николае Романове. У нас уже есть пьеса Олега Богаева «Я убил царя». Она написана именно для читки.

– Кто-то из актёров сейчас снимается в кино и сериалах? С легким сердцем отпускаете их на съёмки?

– А что сделаешь? Как ни крути – это популяризация театра. Сейчас группа артистов уехала в Белоруссию сниматься в фильме Сергея Урсуляка «Праведник». Это Наталья Савченко и Николай Бутенин, Валерий Жуков присоединится чуть позже. В августе съёмки начнутся в Туле – Екатерина Побединская будет снимать какой-то сериал. Наш актер Ярослав Беседин снимается сейчас в каком-то сериале, ездит в Калугу. Когда артист мелькает на экранах – это хорошо!

– Фестивали в этом году будут?

– Обязательно! В ноябре спектакль «Дядюшкин сон» поедет на фестиваль в Новгород, посвященный 200-летию Федора Достоевского.

– Дмитрий Алексеевич, о чем Вы мечтаете как художественный руководитель театра?

– На следующий год театру 245 лет, через 6 лет – 250 лет. Хотелось бы реконструкции театра, современного оснащения, чтобы у нас починили круг, чтобы колосниковая башня была в порядке. Всё уже скрипит, трещит и вопит о том, что требуется реконструкция. Была принята программа реконструкции театра до 2026 года, надеюсь, это произойдет.

А ещё есть ряд артистов, которых пора заслуженно наградить, выделить. Они достойны получить звания заслуженных артистов к юбилею театра. Чтобы труд, который они ежедневно вкладывают в развитие театра, был оценен. Ну а некоторые заслуженные уже вполне могут стать народными. Мы проявим инициативу со своей стороны, главное, чтобы нас поддержали!