Магазин трендовых товаров TrendBox: незабываемые подарки и стильные аксессуары

В Туле появился магазин с самыми модными новинками сезона. Спешите заглянуть и выбрать что-нибудь приятное для себя и своих близких.

Следите за трендами? Знаете чем отличается поп ит от симпл димпл? Изучили все преимущества известных брендов корейской косметики? Тогда вы точно найдете что-нибудь интересное для себя в магазине TrendBox!

Магазин трендовых товаров открылся в Туле на Красноармейском проспекте, 9. Чего здесь только нет! Модные чехлы и аксессуары для мобильных телефонов, стильные мягкие игрушки как на фото в Instagram, косметика, солнцезащитные очки, кольцевые лампы для классных фото и многое другое.

В TrendBox вы всегда найдете, чем порадовать себя. Одна только полка с парфюмерией самых популярных сейчас ароматов чего стоит. Мини-версии парфюма, которые всегда удобно взять с собой, в магазине представлены по доступным ценам.

Здесь же трендовая косметика, в том числе яркие тени, тинты, помады и блески для губ. Отдельно представлен ассортимент оригинальной корейской косметики: патчи и маски для лица, знаменитые гели с алое и многое другое.

Стоит заглянуть в TrendBox и если вы ищите подарок для близких, которые тоже в курсе трендов. Найдется все: от модных носочков с забавными надписями и картинками до больших подарочных наборов.

TrendBox всегда в курсе новинок, так что ассортимент постоянно пополняется. Можете быть уверены, что здесь есть все, что сейчас в тренде. Товары представлены в наличии и по разумным ценам.

Никакого ожидания: стань обладателем крутых аксессуаров уже сейчас!

Приятное дополнение для всех покупателей. В TrendBox проводятся акции, появляются товары недели со скидками до 50%. Следить за выгодными предложениями можно в Instagram-аккаунте магазина. Подписывайтесь, чтобы не упустить ничего важного!

Тула, Красноармейский проспект, 9.