Выпускник «Арсенала» не пригодился тульскому клубу и уехал покорять ФНЛ

21-летний уроженец Алчевска [Луганская область, Украина] Кирилл Большаков стал одним из открытий текущего сезона Футбольной национальной лиги. Молодой центральный защитник пришел в «СКА-Хабаровск», не имея абсолютно никакого опыта во взрослом футболе. Допустив пару ошибок в начале чемпионата, Кирилл сумел исправить помарки и превратиться в одну из главных трансферных целей многих российских команд.

Счастливое детство, грустный переезд

— Почему футбол, а не плавание или бокс, допустим?

– Мой путь в спорт лежал через дзюдо — благодаря дедушке, который был борцом. Правда, позанимался я не то чтобы долго — пару месяцев. Очень не понравился жесткий тренер, который и отругать мог, и по рукам скалкой ударить. Тогда я не понимал, что с нами, мелкими балбесами, строгость обязательно нужна. Во дворе все играли в футбол, вот и я решил уйти туда из дзюдо. Так в семь лет я оказался в спортшколе команды «Сталь».

— Футбол не мешал учебе?

– Это учеба мешала — учителям так и говорил, что стану спортсменом и занятия мне эти не больно-то и нужны. Любил байки травить с последней парты. А еще с одноклассником-борцом дрался постоянно. В общем, развлекался в школе. А тренировки — дело другое. Хоть мы и тренировались в стареньком зале с деревянным покрытием, у нас была отличная команда. Причем нас не делили по возрасту — все занимались в одной группе. К сожалению, из всех нас сумели пробиться в профессионалы только два человека, включая меня. Остальные либо закончили с футболом, либо играют не на том уровне, на котором могли бы выступать.

— «Сталь» прекратила существовать из-за начала военных действий на Украине. У твоего дома снаряды разрывались?

– Мне повезло — практически не увидел этого кошмара. Как истребители летали над городом — слышал, да. Пару сгоревших автобусов видел, когда уезжали из Алчевска. Да еще бабушка рассказывала, что один раз снаряд просвистел прямо над домом. Мы ведь почти сразу решили покинуть город и попали в Севастополь. Жили в статусе беженцев — в палатках у моря. Я тренировался с местной командой, но не мог играть за них, так как не было документов. Плюс для родителей не было никакой работы. Так что, дождавшись, когда на родине чуть поутихнет, мы вернулись домой. Тогда папа и решил, что нужно переезжать в Россию, после чего стал подыскивать для меня команду.

Шанс на миллион

— И как же он выбрал именно Тулу?

– Неплохой город, боеспособная команда, хорошая академия, но не самая сильная в стране — у меня будет шанс закрепиться. Папа вначале приехал один. Брался за любую работу, чтобы заработать денег. Уже потом переехал я, а затем и мама. Первое время мы жили в вагончиках под Тулой, а спустя время папе, устроившемуся на завод, дали однокомнатную квартиру. Мама работала кассиром в «Магните», а я тренировался в спортшколе. Время шло, меня начали привлекать к тренировкам с молодежной командой. Тогда мне и поменяли позицию — с атакующего полузащитника на центрального защитника. Тренер сказал, что у меня голова умная, пас хороший, так что больше пользы будет, если я стану играть сзади. Тренироваться с молодежкой меня брали, а вот играть официальные матчи я не мог из-за отсутствия гражданства и паспорта. А когда подошло время выпуска, выяснилось, что в Туле мне не бывать из-за недопонимания с тренером молодежной команды.

— И ты уехал покорять другие города?

– Ага, областной футбол я покорял. Тренер ДЮСШ ушел в одну из областных команд и позвал к себе — набираться опыта, поддерживать форму. Я играл за «Алексин» на большом поле и за «Лори Трэвел» в мини-футболе, но втайне надеялся, что у молодежки сменится наставник и я смогу вернуться в профессиональный футбол. Но этого не происходило, я начал опускать руки и, наверное, уже закончил бы со спортом, если бы не мой папа. Можно сказать, что это мой первый агент. Он твердил, что ждать можно и до 40 лет, что нужно двигаться дальше, что если не получилось здесь и сейчас, то обязательно получится в другом месте. Папа купил камеру, снимал и монтировал видео со мной, отправлял эти нарезки во все футбольные агентства. Так появился вариант с московской командой СШ-75, которая выступала в первенстве России среди любительских футбольных клубов [КФК].

— Столица России — это хорошо, а вот любительский футбол — не очень. Почему решил сменить один непрофессиональный турнир на другой?

– Поверил в то, что в Москве обязательно ухвачусь за шанс стать профи, чего бы это ни стоило. Жил у знакомых мамы и каждый день ездил на тренировки на другой конец города. Дорога туда-обратно занимала по четыре часа. Тяжело было, но я знал, ради чего это всё. Так совпало, что в тот период мне надо было возвращаться в колледж, защищать диплом, но у меня был жесткий график на КФК. Пришлось позвонить педагогам и сказать, мол, простите, у меня тренировка. Так и лежит справка о моей учебе где-то в кабинете колледжа. Это жертва, которая сейчас немножечко окупилась. Кстати, этим летом планирую поступить в Луганский институт на специальность тренера. Так что в плане учебы я тоже стал серьезнее – образование нужно обязательно.

Под крылом Юрана

— От КФК до ФНЛ путь неблизкий. Откуда возник Хабаровск?

– Два месяца я отыграл за СШ-75, познакомился с агентом Сергеем Шароновым, после чего на меня стали выходить другие клубы. Звонили из Крыма, пара команд из ПФЛ [Профессиональная футбольная лига], молодежные команды. Вот на молодежке «Тамбова» я и остановился. Выходил в старте, забивал голы, а потом наступил март 2020 года и всё в мире поменялось из-за коронавирусного карантина. Месяц тренировался самостоятельно, пока мне не позвонил начальник основной команды «Тамбова». С ходу заявил, что они ждут меня на сборах, нужно приезжать и доказывать профпригодность. Я сыграл несколько контрольных игр и, видимо, понравился руководству.

— И подписал контракт?

– И отказался! Уже ходили разные разговоры о будущем клуба, поэтому мы с Шароновым решили, что связывать себя трехлетним контрактом с командой, которая в любой момент может развалиться, неразумно. Время показало, что мы сделали правильный выбор, переехав на Дальний Восток. Этот вариант Сергей мне предложил наряду с прочими, но посоветовал отдельно обратить на него внимание. Так я и оказался в «СКА».

— И уже успел сыграть в Кубке России против ЦСКА. Коленки дрожали?

– Волнение было, но приятное, потому что выхожу играть против многократных чемпионов страны. А колени не дрожали — против команд Премьер-лиги играть проще в том плане, что там умный футбол. Нет бесполезной беготни в духе «бей вперед, играй вперед». Команды играют через пас, грамотно и умно. Никто не побежит и не воткнется тебе в голеностоп, например. Плюс у нас тренер такой [Сергей Юран — советский и российский футболист, игравший на позиции нападающего, с октября 2020 года – тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск»], что всегда найдет нужные слова, чтобы мы никого не боялись. Когда надо — напихает. Когда надо — похвалит. А еще с ним можно что-то житейское обсудить, никогда не откажется от разговора.

Планы на будущее

— Сейчас у тебя есть российское гражданство. Не жалеешь, что «забыл» корни?

– Да нечего жалеть. Наоборот, если я не снижу требования к себе и меня заметят в сборной, то я с огромным удовольствием буду защищать цвета России. Мне здесь нравится и я не жалею, что отказался от украинского гражданства.

— Как тебе Хабаровск после Москвы?

– Город и город. Чем-то на Тулу похож — длинная главная улица и набережная тоже есть. Здесь не так холодно, как многие думают, кстати. Единственная разница — в ценах. К примеру, литр молока стоит 100 рублей. А аренда самой обычной однушки — около 30 тысяч в месяц.

— В каком иностранном чемпионате ты хотел бы поиграть? Есть футболисты, на которых стараешься равняться?

– Германия или Италия. Молодому защитнику там есть чему поучиться. И футбол такой, что приятно смотреть. А так, поехал бы в любой чемпионат, чтобы получить опыт. Что касается кумира, если можно так выразиться, то это Криштиану Роналду. Если в детстве он мне импонировал из-за финтов и голов, то теперь я восхищаюсь его сумасшедшей работоспособностью и самоотдачей. Он выиграл всё вообще, но каждый год находит для себя новые стимулы. Выходит на поле и делает разницу.