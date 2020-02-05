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Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов: «Сборы – как День сурка. Всё по режиму»

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов: «Сборы – как День сурка. Всё по режиму»

Футболисты «Арсенала» начали второй этап подготовки к весенней части чемпионата. О том, как проходит работа, специально для читателей Myslo рассказал голкипер Михаил Левашов.

- Михаил, время отпуска пролетело незаметно. Успели соскучиться друг по другу?
 
– Все же мы не так долго не виделись, чтобы успеть соскучиться. Но мы всегда рады друг друга видеть. Всегда так было, что футболисты – люди молодые, а значит веселые, озорные. Все футбольное общение у нас только на юморе, на позитиве. В целом все проходит хорошо, тренируемся с прекрасным настроением. Самое главное – все здоровы, никто не получил травм. 
 
– С таким настроением, наверное, и нагрузки легче переносить?
 
– Когда нагрузки тяжелые, все равно непросто. Это даже не зависит от возраста. Молодой может устать больше, чем ветеран. Где-то приходится перетерпеть или через боль себя превозмогать. Организм должен быть привычным ко всему.
 
 
– С вами активно работают и молодые вратари. Что можете о них сказать?
 
– Эти ребята не первый уже раз с нами тренируются. Конечно, на молодого игрока особенно давит то, что нужно себя проявить. 
 
– Что тут главное? 
 
– Самое главное – не бояться ошибиться. Того, что кто-то из старших игроков отругает. А вообще у ребят нормальная, хорошая техника. Они стараются, выкладываются на каждом упражнении по полной. Все в их руках. У каждого будет свой шанс, надо суметь им воспользоваться. Тогда все будет хорошо.
 
– Себя, глядя на них, немного вспоминаете?
 
– Я себя пока ощущаю далеко не ветераном. 
 
– А кем?
 
– Молодым развивающимся футболистом. Наша команда «Арсенал» ведь тоже развивается, и нельзя от этого движения отставать. Если говорить обо мне, то я нахожусь в хорошей физической форме. Постепенно набираю форму, с каждым днем должно быть только лучше. Легкость, прыгучесть тоже присутствуют. 
 
 
– Все это уже пришлось проявить сполна – на первых сборах Вы были единственным в «Арсенале», кто подряд сыграл три контрольных матча без замен.
 
– Тренерский штаб принял такое решение, что будем играть подряд, без перерыва. Из основных вратарей был готов только я – у Артура небольшая травма, проблемы с коленом. В моей практике подобное было впервые. 
 
– И как?
 
– Было интересно. Но к концу третьей игры накопилась усталость, в первую очередь моральная. Все же три игры подряд день за днем – тяжелая психологическая нагрузка. Конечно, это не официальные матчи, такого большого психологического давления не было. Но все равно надо постоянно быть в игре, подсказывать что-то, предвосхищать моменты, держать в тонусе всех игроков. Морально от этого устаешь. 
 
 
– Правда, при нынешней конкуренции – три голкипера на одно место, умение работать с такой интенсивностью – это тоже небольшой плюсик в биографию.
 
– Конкуренция – да, актуальная тема. Все знают, что у нас три сильных вратаря. Егор сейчас выздоравливает, ждем его возвращения. Он очень хорошо себя проявил осенью, молодец. Все мы люди, и когда есть конкуренция, возможность равноценной замены, это, считаю, всегда очень хорошо.
 
– А ведь подготовка к весенней части чемпионата незаметно подходит к экватору... 
 
– Перед первым сбором кажется, что впереди еще целых два месяца. Думаешь: это очень много. Но время летит очень быстро. Все ведь – как День сурка, по режиму. Просыпаешься, нужно готовиться к тренировке. Потом ко второй. Быстрее-быстрее на восстановление, потому что скоро отбой. И так каждый раз, день за днем, день за днем. Конечно, все не настолько однообразно. Тренировки – они тоже разные. Бывают скоростно-силовые, бывают на выносливость, и так далее. Но все понимают – одно тренировочное занятие закончилось, нужно готовиться к следующему.
 
 
– А Вы себя как в таком режиме чувствуете?
 
– Лично я всегда стараюсь постепенно решать задачи, поставленные передо мной, перед командой, чтобы подойти к первым играм в хорошей физической и психологической форме.
 
– О «Сочи», где темные ночи, уже думаете?
 
– Первая игра после долгой паузы – всегда ответственная. Хочется сразу же показать хороший результат, начать набирать очки. Но пока на этот матч нет акцента. Готовимся планомерно, а недели за две будем думать об игре с «Сочи». 
 
– Анри Хагуш в недавнем интервью сказал, что «Арсеналу» по силам попасть в шестерку, а может, даже и повыше.
 
– Можно сказать, что мы ощущаем удовольствие от вкуса побед в чемпионате. Но не забываем и о тех играх, где не удалось набрать очки. Особенно там, где, можно сказать, на них рассчитывали. Не первый год наша основная задача на сезон – победа в каждом матче. Независимо от турнирного положения, статуса соперника. В этом ничего не меняется. Будем настраиваться на каждую игру, а там как получится.
 
 
– То, что работа идет достаточно тяжелая, мы поняли. А чем удается отвлекаться от нагрузок? Как отдыхаете?
 
– Ничего сверхъестественного. Свободное время есть только после ужина, а это уже около девяти вечера. Стараюсь побольше времени общаться с друзьями, созваниваюсь с супругой, с родителями. Просматриваю фильмы, слушаю музыку. 
 
– В команде сейчас активно смотрят программы Юрия Дудя. Вы тоже в этом тренде?
 
– Ютубом пользуюсь активно, это да. Смотрю интервью с интересными людьми, какие-то ролики. Но не считаю, что это значит быть в тренде. Мне просто нравится делать то, что мне нравится, а не то, что модно.
 
– Болельщики уже с нетерпением ожидают встречи с командой. А Вы – с ними?
 
– Передаю им всем большой привет от нашей команды. Сейчас зима, поэтому желаю всем побольше ярких впечатлений. Хочется, чтобы их поддержка в чемпионате оставалась на том высоком уровне, к которому они нас приучили. И мы тоже постараемся ему соответствовать.
 
из досье myslo
 
Михаил Левашов родился 4 октября 1991 г. в Богородицке.
 
Играл за клубы: «Кристалл» (Богородицк), «Центр-Р» (ду­бль ФК «Краснодар-2000»), новомосковский «Дон», «Волга (Н. Новгород), «Шахтер» (Пешелань).
 
В «Арсенале» с 2012 г. Сначала играл за дубль, с 2014 г. — в первенстве ПФЛ. 
 
17 сентября 2016 г. дебютировал в Премьер-лиге в гостевом матче против «Томи» (0:1).
 
Слушает: «Гражданскую оборону», «Короля и Шута», Виктора Цоя.
Женат с 2013 года. Супруга Татьяна — мастер спорта по художественной гимнастике, работает тренером в спортивной школе города Тулы.
 
Любимое блюдо: жареная картошка с грибами и луком.
 
Парфюм: Armani Aqua di Gio, Gucci by Gucci Sport.

 

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Автор: Сергей Гусев
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