Помощь участникам СВО: от покупки жилья до открытия бизнеса

erid: F7NfYUJCUneLtWZ1958K

Приобрести жилье со скидкой, решить вопросы с дизайном квартиры и ремонтом, а также помочь встать на ноги и открыть свое дело – все эти вопросы помогает решить участникам СВО Владимир Семин, руководитель компании «Актион».

Владимир Семин – Я с самого начала СВО активно включился в сбор помощи военнослужащим. Но спустя 1,5 года понял, что одной благотворительности недостаточно. Ее, конечно, нужно продолжать, но также требовалось расширить направления оказания помощи. Поддержка требуется не только бойцам, которые находятся на передовой, но и тем, которые вернулись домой в отпуск или закончили службу, – пояснил Владимир Семин.

С воздушно-десантными войсками Владимира связывает не только участие в волонтерских акциях. Он сам в прошлом десантник и хорошо знаком с особенностями несения службы. Именно поэтому ему особенно важно оказать поддержку тем, кто защищает интересы Родины, рискуя жизнью.

Наталья Легошина, гражданский служащий тульского 51-го гвардейского парашютно-десантного полка. Помогает военнослужащим, вернувшимся с СВО, получить страховые выплаты в связи с ранением. Поэтому не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются те, кто служил на передовой.

Наталья Легошина – Многим военнослужащим, вернувшимся из зоны боевых действий, сложно адаптироваться обратно к гражданской жизни. Тем, у кого сохранялось на период несения службы рабочее место, несколько проще встроиться в ритм обычной жизни. Но ведь много и тех, кто сам уволился и отправился служить по контракту. По окончании нужно заново искать работу и строить жизнь. Многие из них решаются на приобретение жилья, но и тут им требуется помощь и сопровождение.

Компания «Актион» решила объединить все потребности наших защитников и создать эксклюзивный проект для войсковой части №33842 – от приобретения квартиры, дома от крупных застройщиков, таких как ОСТ, ИнГрупп и многих других, с существенными скидками, дизайна от студии InterQueen, комплектации чистовыми материалами и мебелью от поставщиков, ремонта до переезда.

– Мы провели переговоры с крупными игроками строительного рынка Тулы и вышли на рекордное предложение от застройщиков. Они готовы предоставлять скидку до 30% на жилье участникам СВО. Выбор жилья достаточно большой – это и квартиры в новостройках в любом районе Тулы, и частные дома. Мы помогаем определиться с жильем, его дизайном, меблировкой. Если у военнослужащего закончится отпуск еще до окончания работ в квартире, мы доведем работы до конца и поможем его семье с переездом, – рассказывает Владимир.

Компания «Актион» помогает открыть свое дело, а также сопровождать его в росте и развитии для ребят, оставивших военную службу.

– У меня больше 15 лет опыта в развитии малого и среднего бизнеса, проведении аудита уже действующей фирмы и помощи на этапе стартапа. С военнослужащими, которые решили открыть свое дело, мы беседуем, определяем сферу деятельности, исходя из его предпочтений. Составляем бизнес-план, разрабатываем систему мотивации для сотрудников, систему продаж и сервиса. Также планируем рекламную кампанию. На сегодняшний день в Туле работает достаточно много компаний, которые стартовали при поддержке компании «Актион». Их успех – отличный мотиватор для тех, кто только собирается заняться бизнесом. Обширный управленческий опыт не ограничивает в выборе сферы деятельности будущего бизнеса: салон красоты, химчистка, служба доставки, груминг, магазин продуктов – можно выбрать любое направление, которое ближе человеку, и я сделаю так, чтобы старт был успешным.

г. Тула, ул. Октябрьская, 24, офис 202

+7 (903) 658-85-06

Реклама. Семин Владимир Александрович