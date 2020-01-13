В Туле Александр Миндадзе снимал фильм про трио «Какаду и две его тёлки»

Работает над картиной мэтр отечественного кино Александр Миндадзе. Зрители помнят прекрасные фильмы, снятые по его сценариям. Например, «Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Космос как предчувствие» и многие другие. В этот раз он выступил не только как сценарист, но и как режиссер-постановщик.



Александр Миндадзе.

Для фильмов Миндадзе это не первое воплощение Тулы на киноэкране. В восьмидесятые годы, в период активного творческого сотрудничества с Вадимом Абдрашитовым, в Туле снимали финал философской притчи «Парад планет» — знакового кино десятилетия.



Фильм «Парад планет». Тула, ул. Ф. Энгельса, 1984 год. На фото актер Борис Романов.

Сценарии Миндадзе всегда отличало умение видеть главные болевые точки своего времени. Вот и его новое произведение также предложит нам глубже заглянуть в себя и внимательнее посмотреть на окружающий мир.

Герои фильма — случайно встретившиеся через двадцать пять лет участники знаменитого некогда трио танцоров танго «Какаду и две его тёлки». Какаду — сценическая кличка главного героя, его тёлки — это Элизабет, в миру Лиза, и Валенсия, она же Валя. Когда-то они были неразлучны. Вот и теперь — словно не было четверти века, прежние страсти вспыхивают вновь.

Эти немолодые уже люди снова хотят любить и быть любимыми, бороться за свои чувства и жить полноценной жизнью.

Они снова танцуют, а в ритмах танго они словно уходят в другой мир, где прошлое можно вернуть, где они снова вместе и никогда уже не расстанутся.

Выбор места для заключительных кадров фильма оказался не таким уж простым делом. Помимо чисто практической задачи — удобной логистики, чтобы съемочная группа могла легко приехать и уехать, жить в комфортабельных условиях, была и главная сложность — соответствующая картинка. Сцена достаточно символическая, в которой в одну точку должно было сойтись множество элементов. Требовалось, чтобы на заднем плане был город, а также развилки дорог, линии электропередачи, поле. Опять же чтобы при этом никто из проезжающих по своим делам не мешал съемкам.

Даже из описания понятно, что задача не из простых, поэтому подходящее место искали в нескольких городах, и не только в России. В Туле в организации съемок активно помогала кинокомиссия области. Смотрели, например, площадки в окрестностях «Тулачермета» и рядом с городом Липки. Идеальным же местом оказался проселочный разъезд около «Химволокна» под Тулой.

Единственная деталь, которую пришлось внести, — виды сельского кладбища, которое должно подчеркивать эмоции и состояние героев. Поскольку кладбище фигурирует только на общем плане, оно вполне себе бутафорское — издали как настоящее, а вблизи — расставленные рядками фанерные коробки, изображающие надгробья.

На них — никаких имен. Правда, угадываются иногда знакомые очертания. Есть скафандры космонавтов, кто-то из рокеров, даже Гитлер. Кино — самый великий обманщик из тех, кому мы верим.

А вот на съемках всё по-честному. В день приезда журналистов снималась сцена с участием Евгении Додиной и польского актера Анджея Хыры.

Для зимы — не самые простые съемки. Оба актера лежали на земле и что-то друг другу говорили. Что именно — издали не расслышать, а близко никого не подпускали. Сцена фактически чистовая, даже звук в картину, скорее всего, войдет именно тот, что был на съемках, без дополнительной озвучки, поэтому требовалась абсолютная тишина.

Анджей Хыра по-русски говорит с заметным акцентом, но достаточно свободно. Во время съемок, по его словам, на русском говорить еще легче, ведь текст можно просто выучить. На творческом счету Анджея Хыры уже более восьмидесяти картин, в том числе у признанных мастеров польского кино — Анджея Вайды и Кшиштофа Занусси. Активно снимается он и в России. В прошлом году сыграл роль мужа доктора Лизы, где его партнером была Чулпан Хаматова.

А вот у израильской актрисы Евгении Додиной с русским языком проблем никаких. Она — бывшая наша соотечественница. И даже более того — в период, когда работала в московском театре Маяковского, приезжала в Тулу с гастролями. Сейчас, улыбаясь рассказывает она, ей подарили большой тульский пряник, с которым хочется прийти в свой театр и угостить коллег. Заодно рассказать, что такое русская зима, по которой тоже скучает. Говорит, что каждая встреча с зимой теперь как подарок.

– Для меня это была мечта — поработать когда-нибудь с Александром Анатольевичем. Даже не думала, что она когда-то осуществится. Когда прочитала сценарий, он меня совершен потряс. Миндадзе ни на кого не похож. У него свой язык, свое видение, он по-своему понимает жизнь, и все за ним идут. Не всегда всё было просто на съемках, но всегда очень интересно.

Перед приездом в Тулу актеры не виделись год. Предыдущие съемки проходили в марте прошлого года в румынском городе Констанца. Потом всё остановилось — ждали снег. В Туле прошли единственные съемки на улице. Все предыдущие сцены отсняты в гостинице в Румынии.

По словам актеров, это будет фильм о любви, о жизни и смерти и о том, что происходит с людьми, когда душа стареет, а стареть совсем не хочется. Несмотря на то, что проект международный, в нем заняты актеры из разных стран, снимает румынский оператор Олег Муту, это будет настоящее русское кино.

Увидим мы его, скорее всего, ближайшей осенью. В Туле съемки были завершены, теперь — финальный монтаж, работа над дизайном звука, цветокоррекцией — в общем, всё то, чтобы в итоге получилась именно та история, которую и хотели рассказать нам создатели фильма.