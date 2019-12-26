Лечим зубы в Туле: идеальная улыбка — теперь это просто!

Красивая улыбка — одна из главных составляющих внешности человека. Myslo представляет обзор стоматологических клиник, в которых вам обеспечат здоровье зубов и прекрасную улыбку!

Стоматологические клиники «Альтернатива»

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника«

Стоматологические клиники «Максидент»

Стоматологические клиники «Альтернатива»

Сеть стоматологических клиник в Туле «Альтернатива» — это современное оборудование, передовые технологии, высококачественные препараты, материалы от ведущих фирм-производителей, стоматологи-профессионалы высокого класса и, конечно, идеальное соотношение цена-качество.

По сути, «Альтернатива» представляет новый формат услуг. Одна лишь мысль о посещении стоматологического кресла вызывает у вас дрожь и панику? Забудьте! Современные анестетики, которые используют клиники «Альтернатива», обладают высокой проникающей способностью и действуют до 4−5 часов. Все производимые врачом манипуляции вы просто не почувствуете. Вы сможете расслабиться в комфортном кресле, пока вашей улыбкой занимаются профессионалы.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Также не стоит бояться, что к вам применят радикальное лечение. Удаление зуба — крайняя мера. У врачей «Альтернативы» есть возможность лечить кисты и резорциненные зубы одной из новейших методик — депофорезом. Они проводят лечение корневых каналов гуттаперчевыми штифтами, а также горячей гуттаперчей (термофил). А если того потребует ситуация, зуб укрепят титановым или стекловолоконным штифтом. Затем врач подберет для вас качественную пломбу.

Еще одно неоспоримое преимущество «Альтернативы» — безопасность. Это касается как используемых препаратов (они подходят даже для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, беременных и детей), так и инструментов: их чистоту гарантируют системы «АнтиСПИД» и «Антигепатит». Лечение на каждом этапе проводится с помощью комплектов инструментов в индивидуальной упаковке, прошедших полную стерилизацию по передовой системе очищения.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Любимым клиентам клиники «Альтернатива» дарят бонус — бесплатное обследование каждые полгода у своего лечащего врача. После консультации доктор предложит вам индивидуальный комплексный поэтапный план лечения, протезирования.

В клиниках «Альтернатива» доступны следующие услуги:

лечение зубов любой сложности;

художественная реставрация зубов;

протезирование;

исправление прикуса;

хирургические услуги;

имплантация;

Один из самых дешевых съемных ортодонтических аппаратов (пластинки) — 5500 рублей.

Тула, проспект Ленина, 52-б

8 (4872) 30-41-31;

Тула, ул. Лейтейзена, 3

8 (4872) 30-39-69

ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»

Сегодня Государственное учреждение здравоохранения «Тульская областная стоматологическая поликлиника» — это самое крупное медицинское стоматологическое учреждение в Тульской области, имеющее в своем составе 4 стоматологические поликлиники в городе Тула, 8 филиалов в районах, 2 мобильных передвижных комплекса. В 2019 году поликлиника отметила свой пятидесятилетний юбилей. Полвека врачи главной областной стоматологии стоят на страже здоровья туляков, совершенствуя свои навыки и внедряя новые методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний.

Виды стоматологической помощи:

терапевтическая стоматология (лечение кариеса и его осложнений, реставрация зубов, в том числе с применением дентальных микроскопов; профессиональная гигиена полости рта; лазерное отбеливание; аутофлуоресцентная стоматоскопия; компьютерная диагностика заболеваний тканей пародонта и многие другие современные стоматологические методики);

хирургическая стоматология (удаление зубов, проведение амбулаторных операции с использованием лазерной аппаратуры и пьезохирургических скальпелей, дентальная имплантация, плазмолифтинг);

ортопедическая стоматология. Наряду с базовыми технологиями все шире используются современные методы изготовления ортопедических конструкций, новые материалы для протезов, а также изменился и сам подход к планированию ортопедического лечения;

ортодонтия (исправление прикуса с помощью съемных конструкций и современных брекет- систем);

детская стоматология (профилактика и лечение кариеса молочных и постоянных зубов, герметизация фиссур).

Достижения:

Тульская областная стоматологическая поликлиника в 2019 стала победителем конкурса «Клиника года» в номинациях «Инновационные методы диагностики и лечения в стоматологии» и «Вклад в развитие медицины в Тульской области». С 2018 включена в Национальный Реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России», признана победителем региональной премии «Тульский бренд — 2019» в номинации «Медицина». С 2015 является Инновационным центром Стоматологической ассоциации России.

Новые технологии и инновации:

Система CAD/CAM — это комплекс по цифровому проектированию, моделированию и последующему автоматизированному изготовлению ортопедических конструкций по заданным параметрам. Благодаря сканеру мы создаем модель в цифровом формате для дальнейшего моделирования ортопедической конструкции. Точность изготовления конструкций измеряется в микронах. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Планирование ортопедического лечения, опираясь на принципы нейромышечной стоматологии. Это современное направление в стоматологии — иной взгляд на органы зубочелюстной системы. Основной принцип нейромышечной стоматологии — вернуть верхнюю и нижнюю челюсть в анатомически правильное положение относительно друг друга, устранить дисфункции сустава и мышечный дисбаланс. И только после этого проводить последующее лечение. Нейромышечная стоматология использует результаты объективных обследований, которые, благодаря компьютерным технологиям, позволяют рассчитать и изготовить протезы, максимально приближенные к физиологическим параметрам пациента. Цифровая аксиография — это один из способов компьютерной диагностики и записи движений нижней челюсти для исследования височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Электронная система для регистрации движений нижней челюсти с помощью специальных датчиков считывает данные о движении челюсти, а затем рассчитывает показатели, необходимые для индивидуального изготовления ортопедической конструкции с учетом всех анатомических особенностей височно-нижнечелюстного сустава пациента. о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Такая диагностика позволяет увидеть все тонкости окклюзии, выявить нарушения ВНЧС и выбрать для пациента идеально подходящую ортопедическую конструкцию, к которой он сможет очень легко и быстро адаптироваться. Хруст и щелканье челюсти, болезненность при жевании, тянущие боли в заушной области, головные боли — это далеко не полный перечень симптомов пациентов с нарушениями в работе нижнечелюстного сустава. По статистике, более 90% людей имеют нарушения прикуса, более 65% головных болей связано с заболеваниями жевательных мышц и височно-нижнечелюстных суставов. Это актуальная проблема для многих людей, исправить которую очень сложно, но сегодня это возможно!

Электромиостимуляция — часть функциональной диагностики, суть которой основана на расслаблении мускулатуры головы и шеи. Такая стимуляция вызывает самопроизвольное сокращение жевательных и мимических мышц, обеспечивая увеличение в них кровообращения, выведение шлаков и насыщение мышечных тканей кислородом. За счет этого происходит расслабление мышц, уменьшаются головные боли, связанные со спазмом мускулатуры, улучшается общее самочувствие. Миография — методика определения координации в работе жевательных мышц. Итогом будет создание правильного прикуса при ортопедическом лечении. После проведенной диагностики разрабатывается план ортопедического лечения. Используя принципы нейромышечной стоматологии и применяя современные диагностические мероприятия, можно решать проблемы, не только непосредственно относящиеся к прикусу, но и позволяющие улучшать общее состояние организма, создать условия для расслабления мускулатуры лица и шейно-плечевого отдела, нормализовать функции височно-нижнечелюстного сустава, объективно оценить ответную реакцию мышц на определенные окклюзионные вмешательства. А это, в свою очередь, дает возможность добиться оптимального результата ортопедического лечения, улучшить его прогноз и продлить срок службы протезов.

В соответствии с территориальной Программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи, каждый гражданин, застрахованный по обязательному медицинскому страхованию, может получить бесплатную стоматологическую помощь (оплачиваемую за счет средств обязательного медицинского страхования), в соответствии с перечнем заболеваний, в объеме видов (услуг) стоматологической помощи и применяемых материалов. С данным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» или информационном стенде, расположенном в холле стоматологической поликлиники. Стоматологическая помощь, не предусмотренная Программой госгарантий и оказывается только на платной основе.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Цены в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» доступны для каждого пациента! Врач предложит вам разные варианты лечения, чтобы подобрать оптимальную стоимость всех работ.

Как записаться на прием:

doctor 71.ru,

портал gosuslugi.ru,

информационный киоск в поликлинике,

по телефону контактного-центра 8 (800) 450-33-03 ,

, по телефонам регистратур:

ул. Токарева, 70-а, 8 (4872) 49-53-11; Тула, ул. Морозова, 2-а, 8 (4872) 36-77-06; Тула, ул. Кутузова, 35-а, 8 (4872) 41-24-88; Тула, ул. Кауля, 31, 8 (4872) 36-44-03;

Филиалы:

г. Щекино ул. Пионерская, 36а, тел. 8 (4875) 15-42-48 г. Ясногорск ул. Щербина, 4, тел. 8 (4876) 62-29-51 г. Алексин ул. Арматурная, 3а, тел. 8 (4875) 42-30-06 г. Ефремов ул. Дачная, 4, тел. 8 (4874) 16-24-90 г. Донской мкр. Центральный, ул. Новая, 70, тел. 8 (4874) 65-34-12 г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, 45, тел. 8 (4874) 67-23-39 г. Киреевск ул. Ленина, 40, тел. 8 (4875) 46-29-36 г. Богородицк ул. Пушкинская, 26, тел. 8 (4876) 12-20-94 г. Богородицк, ул. Луначарского, 12 кабинет детской стоматологии, тел. 8 (4876) 12-15-70 г. Новомосковск ул. Бережного/ул. Октябрьска. 19/35, тел. 8 (4876) 26-34-27

Стоматологические клиники «Максидент»

Стоматология «Максидент» работает в Туле уже больше 10 лет. За это время клиника приобрела много благодарных постоянных пациентов и стала популярной.

Главный козырь этой стоматологической клиники — опытные и внимательные врачи.

Вторая причина успеха — это оборудование. Обе клиники оснащены современным оборудованием, позволяющим оказывать пациентам весь спектр стоматологических услуг на самом высоком уровне с применением высококачественных материалов ведущих зарубежных фирм.

Ещё одна из главных причин хорошей репутации клиники «Максидент» — отношение к пациентам.



Баранцев А.В., главный врач

- Лечение зубов — совсем не удовольствие, а для многих посещение стоматолога — это стресс, переживания и волнения. Именно поэтому наши специалисты стараются делать все для того, чтобы время, проведенное вами в стоматологическом кресле, было минимальным, а ощущения — безболезненными, чтобы вы ушли от врача со счастливой и обязательно здоровой улыбкой!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лечение зубов. В работе используются инновационные технологии, что позволяет сделать лечение качественным, недорогим и безболезненным.

Протезирование зубов. Использование протезов вместо отсутствующих зубов позволит сохранить ваше здоровье и счастливую улыбку.

Имплантация зубов. При имплантации здесь используют титановые винтовые имплантаты, которые устанавливают вместо отсутствующих зубов. Делают одноэтапную имплантацию, то есть протезируют сразу после установки имплантата. И двухэтапную имплантацию зубов, с отсроченным протезированием.

Лечение десен. Лечение хронического пародонтита — продолжительный и сложный процесс, поэтому своевременное обращение к специалисту упростит процедуру лечения.

Профилактика. Своевременная профилактика стоматологических заболеваний позволяет предупредить возникновение и развитие заболеваний полости рта.

В «Максиденте» сохранят ваши зубы здоровыми!

Тула, ул. Демонстрации, 5 (ООО «Стоматология ХХI»)

8 (4872) 505−235

Тула, ул. Кирова, 141 (ООО «Стоматология Плюс»)

8 (4872) 41-91-91

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