Лечим зубы в Туле: идеальная улыбка — теперь это просто!
Красивая улыбка — одна из главных составляющих внешности человека. Myslo представляет обзор стоматологических клиник, в которых вам обеспечат здоровье зубов и прекрасную улыбку!
Стоматологические клиники «Альтернатива»
ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника«
Стоматологические клиники «Максидент»
Стоматологические клиники «Альтернатива»
Сеть стоматологических клиник в Туле «Альтернатива» — это современное оборудование, передовые технологии, высококачественные препараты, материалы от ведущих фирм-производителей, стоматологи-профессионалы высокого класса и, конечно, идеальное соотношение цена-качество.
По сути, «Альтернатива» представляет новый формат услуг. Одна лишь мысль о посещении стоматологического кресла вызывает у вас дрожь и панику? Забудьте! Современные анестетики, которые используют клиники «Альтернатива», обладают высокой проникающей способностью и действуют до 4−5 часов. Все производимые врачом манипуляции вы просто не почувствуете. Вы сможете расслабиться в комфортном кресле, пока вашей улыбкой занимаются профессионалы.
Также не стоит бояться, что к вам применят радикальное лечение. Удаление зуба — крайняя мера. У врачей «Альтернативы» есть возможность лечить кисты и резорциненные зубы одной из новейших методик — депофорезом. Они проводят лечение корневых каналов гуттаперчевыми штифтами, а также горячей гуттаперчей (термофил). А если того потребует ситуация, зуб укрепят титановым или стекловолоконным штифтом. Затем врач подберет для вас качественную пломбу.
Еще одно неоспоримое преимущество «Альтернативы» — безопасность. Это касается как используемых препаратов (они подходят даже для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, беременных и детей), так и инструментов: их чистоту гарантируют системы «АнтиСПИД» и «Антигепатит». Лечение на каждом этапе проводится с помощью комплектов инструментов в индивидуальной упаковке, прошедших полную стерилизацию по передовой системе очищения.
Любимым клиентам клиники «Альтернатива» дарят бонус — бесплатное обследование каждые полгода у своего лечащего врача. После консультации доктор предложит вам индивидуальный комплексный поэтапный план лечения, протезирования.
В клиниках «Альтернатива» доступны следующие услуги:
- лечение зубов любой сложности;
- художественная реставрация зубов;
- протезирование;
- исправление прикуса;
- хирургические услуги;
- имплантация;
Один из самых дешевых съемных ортодонтических аппаратов (пластинки) — 5500 рублей.
Тула, проспект Ленина, 52-б
8 (4872) 30-41-31;
Тула, ул. Лейтейзена, 3
8 (4872) 30-39-69
ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника»
Виды стоматологической помощи:
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терапевтическая стоматология (лечение кариеса и его осложнений, реставрация зубов, в том числе с применением дентальных микроскопов; профессиональная гигиена полости рта; лазерное отбеливание; аутофлуоресцентная стоматоскопия; компьютерная диагностика заболеваний тканей пародонта и многие другие современные стоматологические методики);
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хирургическая стоматология (удаление зубов, проведение амбулаторных операции с использованием лазерной аппаратуры и пьезохирургических скальпелей, дентальная имплантация, плазмолифтинг);
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ортопедическая стоматология. Наряду с базовыми технологиями все шире используются современные методы изготовления ортопедических конструкций, новые материалы для протезов, а также изменился и сам подход к планированию ортопедического лечения;
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ортодонтия (исправление прикуса с помощью съемных конструкций и современных брекет- систем);
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детская стоматология (профилактика и лечение кариеса молочных и постоянных зубов, герметизация фиссур).
Достижения:
Тульская областная стоматологическая поликлиника в 2019 стала победителем конкурса «Клиника года» в номинациях «Инновационные методы диагностики и лечения в стоматологии» и «Вклад в развитие медицины в Тульской области». С 2018 включена в Национальный Реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России», признана победителем региональной премии «Тульский бренд — 2019» в номинации «Медицина». С 2015 является Инновационным центром Стоматологической ассоциации России.
Новые технологии и инновации:
Система CAD/CAM — это комплекс по цифровому проектированию, моделированию и последующему автоматизированному изготовлению ортопедических конструкций по заданным параметрам. Благодаря сканеру мы создаем модель в цифровом формате для дальнейшего моделирования ортопедической конструкции. Точность изготовления конструкций измеряется в микронах.
Планирование ортопедического лечения, опираясь на принципы нейромышечной стоматологии. Это современное направление в стоматологии — иной взгляд на органы зубочелюстной системы. Основной принцип нейромышечной стоматологии — вернуть верхнюю и нижнюю челюсть в анатомически правильное положение относительно друг друга, устранить дисфункции сустава и мышечный дисбаланс. И только после этого проводить последующее лечение. Нейромышечная стоматология использует результаты объективных обследований, которые, благодаря компьютерным технологиям, позволяют рассчитать и изготовить протезы, максимально приближенные к физиологическим параметрам пациента.
Цифровая аксиография — это один из способов компьютерной диагностики и записи движений нижней челюсти для исследования височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Электронная система для регистрации движений нижней челюсти с помощью специальных датчиков считывает данные о движении челюсти, а затем рассчитывает показатели, необходимые для индивидуального изготовления ортопедической конструкции с учетом всех анатомических особенностей височно-нижнечелюстного сустава пациента.
Такая диагностика позволяет увидеть все тонкости окклюзии, выявить нарушения ВНЧС и выбрать для пациента идеально подходящую ортопедическую конструкцию, к которой он сможет очень легко и быстро адаптироваться.
Хруст и щелканье челюсти, болезненность при жевании, тянущие боли в заушной области, головные боли — это далеко не полный перечень симптомов пациентов с нарушениями в работе нижнечелюстного сустава. По статистике, более 90% людей имеют нарушения прикуса, более 65% головных болей связано с заболеваниями жевательных мышц и височно-нижнечелюстных суставов. Это актуальная проблема для многих людей, исправить которую очень сложно, но сегодня это возможно!
Электромиостимуляция — часть функциональной диагностики, суть которой основана на расслаблении мускулатуры головы и шеи. Такая стимуляция вызывает самопроизвольное сокращение жевательных и мимических мышц, обеспечивая увеличение в них кровообращения, выведение шлаков и насыщение мышечных тканей кислородом. За счет этого происходит расслабление мышц, уменьшаются головные боли, связанные со спазмом мускулатуры, улучшается общее самочувствие.
Миография — методика определения координации в работе жевательных мышц. Итогом будет создание правильного прикуса при ортопедическом лечении. После проведенной диагностики разрабатывается план ортопедического лечения. Используя принципы нейромышечной стоматологии и применяя современные диагностические мероприятия, можно решать проблемы, не только непосредственно относящиеся к прикусу, но и позволяющие улучшать общее состояние организма, создать условия для расслабления мускулатуры лица и шейно-плечевого отдела, нормализовать функции височно-нижнечелюстного сустава, объективно оценить ответную реакцию мышц на определенные окклюзионные вмешательства. А это, в свою очередь, дает возможность добиться оптимального результата ортопедического лечения, улучшить его прогноз и продлить срок службы протезов.
В соответствии с территориальной Программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи, каждый гражданин, застрахованный по обязательному медицинскому страхованию, может получить бесплатную стоматологическую помощь (оплачиваемую за счет средств обязательного медицинского страхования), в соответствии с перечнем заболеваний, в объеме видов (услуг) стоматологической помощи и применяемых материалов. С данным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» или информационном стенде, расположенном в холле стоматологической поликлиники. Стоматологическая помощь, не предусмотренная Программой госгарантий и оказывается только на платной основе.
Цены в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» доступны для каждого пациента! Врач предложит вам разные варианты лечения, чтобы подобрать оптимальную стоимость всех работ.
- doctor 71.ru,
- портал gosuslugi.ru,
- информационный киоск в поликлинике,
- по телефону контактного-центра 8 (800) 450-33-03,
- по телефонам регистратур:
- ул. Токарева, 70-а, 8 (4872) 49-53-11;
- Тула, ул. Морозова, 2-а, 8 (4872) 36-77-06;
- Тула, ул. Кутузова, 35-а, 8 (4872) 41-24-88;
- Тула, ул. Кауля, 31, 8 (4872) 36-44-03;
Филиалы:
- г. Щекино ул. Пионерская, 36а, тел. 8 (4875) 15-42-48
- г. Ясногорск ул. Щербина, 4, тел. 8 (4876) 62-29-51
- г. Алексин ул. Арматурная, 3а, тел. 8 (4875) 42-30-06
- г. Ефремов ул. Дачная, 4, тел. 8 (4874) 16-24-90
- г. Донской мкр. Центральный, ул. Новая, 70, тел. 8 (4874) 65-34-12
- г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, 45, тел. 8 (4874) 67-23-39
- г. Киреевск ул. Ленина, 40, тел. 8 (4875) 46-29-36
- г. Богородицк ул. Пушкинская, 26, тел. 8 (4876) 12-20-94
- г. Богородицк, ул. Луначарского, 12 кабинет детской стоматологии, тел. 8 (4876) 12-15-70
- г. Новомосковск ул. Бережного/ул. Октябрьска. 19/35, тел. 8 (4876) 26-34-27
Стоматологические клиники «Максидент»
Стоматология «Максидент» работает в Туле уже больше 10 лет. За это время клиника приобрела много благодарных постоянных пациентов и стала популярной.
Главный козырь этой стоматологической клиники — опытные и внимательные врачи.
Вторая причина успеха — это оборудование. Обе клиники оснащены современным оборудованием, позволяющим оказывать пациентам весь спектр стоматологических услуг на самом высоком уровне с применением высококачественных материалов ведущих зарубежных фирм.
Ещё одна из главных причин хорошей репутации клиники «Максидент» — отношение к пациентам.
Баранцев А.В., главный врач
- Лечение зубов — совсем не удовольствие, а для многих посещение стоматолога — это стресс, переживания и волнения. Именно поэтому наши специалисты стараются делать все для того, чтобы время, проведенное вами в стоматологическом кресле, было минимальным, а ощущения — безболезненными, чтобы вы ушли от врача со счастливой и обязательно здоровой улыбкой!
Лечение зубов. В работе используются инновационные технологии, что позволяет сделать лечение качественным, недорогим и безболезненным.
Протезирование зубов. Использование протезов вместо отсутствующих зубов позволит сохранить ваше здоровье и счастливую улыбку.
Имплантация зубов. При имплантации здесь используют титановые винтовые имплантаты, которые устанавливают вместо отсутствующих зубов. Делают одноэтапную имплантацию, то есть протезируют сразу после установки имплантата. И двухэтапную имплантацию зубов, с отсроченным протезированием.
Лечение десен. Лечение хронического пародонтита — продолжительный и сложный процесс, поэтому своевременное обращение к специалисту упростит процедуру лечения.
Профилактика. Своевременная профилактика стоматологических заболеваний позволяет предупредить возникновение и развитие заболеваний полости рта.
В «Максиденте» сохранят ваши зубы здоровыми!
Тула, ул. Демонстрации, 5 (ООО «Стоматология ХХI»)
8 (4872) 505−235
Тула, ул. Кирова, 141 (ООО «Стоматология Плюс»)
8 (4872) 41-91-91