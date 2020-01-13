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Тульские журналисты: какие они?

Тульские журналисты: какие они?

13 января в России отмечают День печати. В этот день принято поздравлять всех журналистов. Мы решили сделать это фотоподборкой от нашего Алексея Пирязева.

Мы от души поздравляем наших замечательных коллег и нас самих с праздником! Пусть в наших репортажах и очерках будет царить здравый смысл, жизнь и эмоции. Пусть слова в наших статьях и передачах будут правдивыми и искренними, а истории о людях, их надеждах и мечтах — добрыми. Помогайте, развлекайте, информируйте. Да пребудет с нами сила!
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:24 +8
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