Тульские журналисты: какие они?

13 января в России отмечают День печати. В этот день принято поздравлять всех журналистов. Мы решили сделать это фотоподборкой от нашего Алексея Пирязева.

Мы от души поздравляем наших замечательных коллег и нас самих с праздником! Пусть в наших репортажах и очерках будет царить здравый смысл, жизнь и эмоции. Пусть слова в наших статьях и передачах будут правдивыми и искренними, а истории о людях, их надеждах и мечтах — добрыми. Помогайте, развлекайте, информируйте. Да пребудет с нами сила!