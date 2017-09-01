В команде «Утилизатора» половина – туляки!

Фото в галерее Максима Котенева.

Возвращались на днях с редакционного задания, неподалёку от Тулы увидели на обочине машины с логотипом передачи «Утилизатор». Подкатили к коллегам, взяли короткое интервью у Юрия Сидоренко, автора и ведущего.

Напомним, что суть проекта «Утилизатор» состоит в том, что Сидоренко с командой ездят по всей России и беспощадно уничтожают автомобили, которые уже не заводятся с полуоборота и вот-вот развалятся пополам.

— Юрий, почему Ваша команда оказалась под Тулой? Новую передачу снимаете?

— В Туле уже были съёмки, программы вышли в эфир. Пока на этом остановимся. А здесь у нас база, где монтируем передачи и доснимаем разные мелочи: проездочку, колёсико, то-сё… А вообще в Туле бываем частенько, потому что половина группы отсюда. Например, авторы всех уничтожений нашего шоу — каскадёры во главе с Александром Стеценко. В общей сложности в команде «Утилизатора» работают 40 человек, по городам ездит 18.

— А сами-то Вы как попали в шоу, да ещё и ведущим?

— Сама идея этой программы принадлежит мне. Возникла она, когда я понял, что треть парковки возле нашего дома занимает реальный автохлам. Неработающие, ржавые машины всем мешали, люди постоянно ругались за парковочные места. И я подумал: хорошо бы найти владельцеви попросить их убрать свои дряхлые авто. Из этой вот бытовой ситуации родился сценарий, я его оформил и предложил телеканалу «Че». Там всем всё понравилось, и вскоре начались съёмки передачи. Хочу заметить, что она — честная, российская, а не заимствованная за рубежом, как большинство других.

— Вы так просто говорите «написал сценарий», но ведь не каждый профессиональный автомеханик сможет это сделать…

— Так я помимо работы автомехаником почти 15 лет занимался КВН как актёр, автор и режиссёр. А ещё принимал участие в съёмках различных промо-роликов, так что опыт работы на ТВ был. В «Утилизаторе» начинал в качестве режиссёра, потом два месяца кастинги проводил, а потом мне говорят: «А что ты сам-то не попробуешь её вести?» Ну, я попробовал, и вот до сих пор веду. Людям нравится.

— Есть какая-то машина из передачи, которая особенно запомнилась?

— Я их все помню, но почему-то особенно почему-то тронул старенький «Запорожец», которых ещё «горбатыми» называют. Хозяин решил своего железного друга не убивать. Мы машину починили, и он на ней по сей день ездит, и очень доволен. Дело в Москве было.

— Участники шоу чаще соглашаются утилизировать свои авто или соглашаются на ремонт?

— Из 10 машин только одну-две восстанавливаем, остальные — уничтожаем. Люди берут деньги, потому что понимают: на предложенную (выигранную) сумму старый хлам не отремонтировать. Нет, мы, конечно, волшебники, но не до такой степени, чтоб за 40−50 тысяч полностью, капитально восстановить машину.

— Что ждёт зрителей в новом сезоне «Утилизатора»?

— Они увидят новые программы, и каждая — уникальна! Каждый трюк — единственный, он больше не будет повторяться. Один раз выстрелил, один раз удивил — и всё!

— Что бы Вы пожелали владельцам авто?

— Люди, следите за своими машинами. И обязательно ездите на них, не давайте им стоять! Как только машина встала — она начинает гнить! Не убивайте своих железный друзей, они рождены для движения, и живут нормально только в движении! А ещё хочу сказать: смотрите нашу передачу, в ней можно найти немало полезной информации.

Предлагаем вам архивный репортаж, как в Барсуках прошлой зимой снимали очередной выпуск «Утилизатора».