Миллион разных роз: как устроена цветочная теплица

Myslo побывал в теплицах предприятия «Цветоград» в новомосковском Ширино. Отсюда ароматные и красивые разноцветные розы отправляются в регионы России.

А вы знали, что розы спят и бодрствуют, пьют из трубочки и в пять лет уходят на пенсию? Мы узнали об этом в тепличном хозяйстве, где ежедневно срезают и отправляют в руки красавиц, кумиров и именинников до 20 тысяч роз.

О том, как выращивают розы в тепличном хозяйстве, нам рассказала Наталья Каштанова, главный агроном «Цветограда».

Сейчас хмурая осень, а в теплицах «солнечно» и тепло — всегда +24. Здесь, на площади 2,8 га, царят розы: белые, красные, розовые и салатовые, с ароматом и без, крупные и мелкие — на любой вкус. 20 сортов, 200 тысяч розовых кустов. На одном квадратном метре в среднем семь растений. Это количество не меняется.

— Теплица разделена на две части: с одной стороны одноголовая роза, с другой — кустовая, кстати, очень модная сейчас, — рассказывает Наталья.

Никакой почвы — розы растут в мешочках с минватой с питательными веществами. К каждой подведена трубочка — капельный полив. Розовый куст живет пять лет, потом его меняют на новый. Большая часть процессов по уходу за растениями здесь автоматизирована. Автоматически включается, делается ярче или угасает освещение (здесь говорят «досветка»). В зависимости от температуры воздуха и влажности под стеклянным потолком открываются и закрываются форточки. Вся теплица поделена на шесть климатических зон — для разных сортов роз. Есть сорта холодные, есть теплые и умеренные. Для каждого сорта — свои условия, чтобы не капризничали и быстро росли. — «Погода» здесь всегда одна и та же. Программа настроена так, что автоматически реагирует на каждое изменение в теплице. Параметры климата заданы, в случае какого-то изменения идет реакция — открываются-закрываются шторы, форточки, — рассказывает Наталья. — Всё зависит от времени года и температуры воздуха за окном. Досветка — замена солнцу. Летом ее не включают, только в осенне-зимний период. Лампы под потолком дают и свет, и тепло. Летом теплицу согревает и освещает солнце через стеклянный потолок. — Но мы всё равно пользуемся специальной забелкой, чтобы кусты не «горели» от солнечного цвета, — говорит Наталья. — Закрываем крыши и бока, а когда лето заканчивается, краску смываем. Досветка работает 20 часов в сутки, в остальное время розы спят — четыре часа в сутки им необходим отдых от света. Вот сейчас роза Red Naomi отдыхает, а разбудят ее только в полночь, когда будут спать ее соседки другого сорта.

Red Naomi. Почему не каждая роза пахнет? Разные сорта. Есть с потрясающим ароматом, а есть совсем не пахучие — они берут красотой бутона. — Самая ароматная у нас — как раз Red Naomi, она пахнет малиной! Нежный приятный запах у сорта Aisha — белая, с капризным салатовым лепестком рубашки. Это мой любимый цветок. А похожая на нее «Вайна» — совсем без запаха.

Aisha. Хотя большинство процессов в теплице автоматизировано, ручной труд в уходе за цветами — дело обязательное. В теплице работают 23 жителя Новомосковска и района. В основном это женщины, но есть и мужчины. Розы требуют постоянного ухода, как говорится, 24/7. Работники теплицы обрывают пасынки и лишние бутоны, прививают цветы, опрыскивают от вредителей, срезают готовые к реализации цветы.

Под розовыми кустами проходят водяные трубы — нижний отопительный контур, они же выполняют роль рельсов, по которым ездят тележки специальной формы для сбора цветов.

Каждый цветок от побега до срезки растет от четырех до шести недель. Срезают розы каждый день. Когда роза готова к срезке, определяет агроном.

— Есть стадия бутона, роспуска, открытия — я обучаю работников определять, когда ту или иную розу уже можно срезать, — продолжает Наталья Каштанова. — При срезке мы учитываем время, которое роза проведет до того момента, пока не попадает к покупателю. Цветок должен быть в надлежащем виде.

После срезки кустовые розы сортируют вручную...

...а одноголовые попадают в сортировочную машину.

Работники навешивают цветки на линию, машина калибрует и сортирует их по длине, а затем формирует «букет» из десяти роз определенной длины.

На каждом этапе – контроль на предмет брака.

Затем — упаковка. Тоже автоматическая.

Потом букеты попадают в коробки, чтобы покинуть теплицу навсегда.

В день здесь срезают от 15 до 25 000 роз, поэтому работа не останавливается.

Посмотрите, как всё устроено, в нашем видео: