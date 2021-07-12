Укротитель хищных растений Сергей Куницын: история о том, как бизнес стал хобби

Сергей Куницын занимается выращиванием насекомоядных растений уже больше десяти лет. За эти годы он прокачал свои знания в уходе за зелеными хищниками, став самым известным в России их заводчиком.

Сергей Куницын — желанный гость ботанических садов и различных ТВ-передач, проводит лекции в школах. Дети его слушают с восторгом, да и взрослым это не менее увлекательно.

На днях Сергей побывал с лекциями в Тульском экзотариуме, где встретился с любителями экзотической флоры, чтобы поделиться своими знаниями и наработками.

– Вообще по образованию я актер-каскадер, учился даже на режиссера документального кино, успел сняться в нескольких фильмах и сериалах в массовках и эпизодах, в различных телепрограммах. Но актерская карьера у меня особо не складывалась. Я не видел своего роста в этой сфере, хотелось чего-то другого. Семья у меня – обычные работяги, без связей. И тогда я задумался о смене сферы деятельности. Захотел сделать проект, в котором я не снизу вверх ползу, а где я родоначальник. Попробовал работу по продаже игрушек на детских праздниках, потом была доставка букетов. Но всё это было не оригинально. Тогда-то я и купил свои первые хищные растения.

Это сейчас Сергей без зазрения совести может называть себя гуру в выращивании плотоядных, а десять лет назад информацию о том, как правильно выращивать такие необычные растения и как за ними ухаживать, приходилось выискивать буквально по крупицам. Сергей с удовольствием рассказывает о своих подопечных и их особенностях:

– В России тогда это были далеко не самые популярные комнатные растения, в интернете было всего несколько форумов, на которых люди обсуждали особенности выращивания таких питомцев, поэтому половина моих знаний — это результат проб, ошибок и различных экспериментов.

Первым растением, которое я себе приобрел, была, как и у многих, венерина мухоловка. И в тот же день я накормил ее курицей — интересно было посмотреть, как она зажимает ловушку и как ест. Курица была в холодильнике, разморозил и положил мухоловке небольшой кусочек. Дня через три комнату наполнил отвратительный запах — ловушка начала гнить. Кислота не выделилась, потому что «жертва» не шевелилась.

Плотоядное растение так устроено, что запуск пищеварительных процессов начинается не просто с попадания чего-либо в ловушку. Дело в том, что ловушка на первое прикосновение жертвы реагирует очень слабо — у растения же нет глаз, оно не уверено, что это не капля воды, например, упала. Но если движение внутри повторяется, то растение реагирует на каждый из них нервным импульсом, и чем больше их, тем активнее начинают вырабатываться различные кислоты, которые помогают переваривать добычу. То есть по сути жертва, пытаясь выбраться из ловушки, сама себя крепче закрывает в ней, ускоряя процесс выработки пищеварительных веществ. В среднем на «поедание» комара уходит один-два дня, на муху – от трех дней до недели. Но растение может «съесть» только то, что может растворить, хитин же остается непереработанным и после «поедания» просто выпадает из ловушки.

Из-за отсутствия движения тогда и провалилась моя попытка «накормить» своего первого питомца. Школьники, кстати, на основе этой моей истории придумали интересную практику — класть кусочек курицы или фарша и ниточкой слегка шевелить ловушку, чтобы создать эффект движения жертвы и запустить процесс пищеварения.

Сейчас пищу для своих зеленых хищников Сергей выращивает сам – покупает личинки и дожидается, когда они превратятся в насекомых. За десятилетие коллекция на подоконнике так увеличилась, что для нее потребовалось отдельное помещение. Эксперименты же он не оставил и в итоге научился создавать искусственные болота, на которые высаживает плотоядные растения. Таких он сделал уже четыре, одно из них – в Подмосковье. И оказалось, что если изначально всё сделать правильно, то выращивать можно даже южные растения.

– Если в той полосе, откуда родом растение, хоть иногда, но может быть снег или заморозки, то в целом наша зима никак ему не навредит. Здесь оно вырастет мельче, чем на родине, но в целом прекрасно зимует под снегом и не погибает, — говорит Сергей.

Своим опытом Сергей готов делиться со всеми и бесплатно.

– Научить ухаживать за растениями можно всех, но детей проще, потому что у них нет информации, как правильно/неправильно выращивать то или иное растение, они просто готовы впитывать знания. Но и взрослые всегда с удовольствием наблюдают за моими выступлениями. Я не сторонник скучных лекций, уверен, что шоу с растениями и интереснее, и запоминаются лучше.

В коллекции Сергея много растений. В Тулу он привез несколько видов саррацений, мухоловки, непентес, росянку, жирянку и др. На каждой выставке Сергея всегда можно приобрести образцы из его коллекции. Он обязательно их пересаживает перед продажей в правильную почву, а покупателям рассказывает, как правильно ухаживать за ними, чем кормить.

– Если уж насекомоядные растут в кислой среде на болоте, то и при выращивании на подоконнике необходимо создать им кислую почву. Я купил электролит — 3% серную кислоту – и вымачиваю в ней перлит — разрыхлитель, который удерживает лишнюю влагу и бережет корни от гниения. Потому что для хищников мы создаем болото, и надо их обильно поливать. Но поливать тоже нужно не абы какой водой — нужна только дистиллированная. В ней нет никаких химических элементов, потому что плотоядным растениям, кроме воды, из нее ничего не нужно, все необходимые вещества они получают из своих жертв.

Еще одна традиция Сергея Куницына — дарить свои растения. В Тульском экзотариуме он вместе с коллегами из оружейной столицы обустроил флорариум. В нем теперь венерина мухоловка, саррацении разных видов, дарлингтония, цефалотус, непентес, росянка и жирянка — всего более тридцати растений.

На его лекции пришло более тысячи туляков. Сергей Куницын пообещал в ближайшие месяцы снова посетить Тулу.