город
город
Регистрация
Укротитель хищных растений Сергей Куницын: история о том, как бизнес стал хобби

Укротитель хищных растений Сергей Куницын: история о том, как бизнес стал хобби

Сергей Куницын занимается выращиванием насекомоядных растений уже больше десяти лет. За эти годы он прокачал свои знания в уходе за зелеными хищниками, став самым известным в России их заводчиком. 

Сергей Куницын — желанный гость ботанических садов и различных ТВ-передач, проводит лекции в школах. Дети его слушают с восторгом, да и взрослым это не менее увлекательно.

На днях Сергей побывал с лекциями в Тульском экзотариуме, где встретился с любителями экзотической флоры, чтобы поделиться своими знаниями и наработками.

– Вообще по образованию я актер-каскадер, учился даже на режиссера документального кино, успел сняться в нескольких фильмах и сериалах в массовках и эпизодах, в различных телепрограммах. Но актерская карьера у меня особо не складывалась. Я не видел своего роста в этой сфере, хотелось чего-то другого. Семья у меня – обычные работяги, без связей. И тогда я задумался о смене сферы деятельности. Захотел сделать проект, в котором я не снизу вверх ползу, а где я родоначальник. Попробовал работу по продаже игрушек на детских праздниках, потом была доставка букетов. Но всё это было не оригинально. Тогда-то я и купил свои первые хищные растения.

Это сейчас Сергей без зазрения совести может называть себя гуру в выращивании плотоядных, а десять лет назад информацию о том, как правильно выращивать такие необычные растения и как за ними ухаживать, приходилось выискивать буквально по крупицам. Сергей с удовольствием рассказывает о своих подопечных и их особенностях:

– В России тогда это были далеко не самые популярные комнатные растения, в интернете было всего несколько форумов, на которых люди обсуждали особенности выращивания таких питомцев, поэтому половина моих знаний — это результат проб, ошибок и различных экспериментов.

Первым растением, которое я себе приобрел, была, как и у многих, венерина мухоловка. И в тот же день я накормил ее курицей — интересно было посмотреть, как она зажимает ловушку и как ест. Курица была в холодильнике, разморозил и положил мухоловке небольшой кусочек. Дня через три комнату наполнил отвратительный запах — ловушка начала гнить. Кислота не выделилась, потому что «жертва» не шевелилась.

Плотоядное растение так устроено, что запуск пищеварительных процессов начинается не просто с попадания чего-либо в ловушку. Дело в том, что ловушка на первое прикосновение жертвы реагирует очень слабо — у растения же нет глаз, оно не уверено, что это не капля воды, например, упала. Но если движение внутри повторяется, то растение реагирует на каждый из них нервным импульсом, и чем больше их, тем активнее начинают вырабатываться различные кислоты, которые помогают переваривать добычу. То есть по сути жертва, пытаясь выбраться из ловушки, сама себя крепче закрывает в ней, ускоряя процесс выработки пищеварительных веществ. В среднем на «поедание» комара уходит один-два дня, на муху – от трех дней до недели. Но растение может «съесть» только то, что может растворить, хитин же остается непереработанным и после «поедания» просто выпадает из ловушки.

Из-за отсутствия движения тогда и провалилась моя попытка «накормить» своего первого питомца. Школьники, кстати, на основе этой моей истории придумали интересную практику — класть кусочек курицы или фарша и ниточкой слегка шевелить ловушку, чтобы создать эффект движения жертвы и запустить процесс пищеварения.

Сейчас пищу для своих зеленых хищников Сергей выращивает сам – покупает личинки и дожидается, когда они превратятся в насекомых. За десятилетие коллекция на подоконнике так увеличилась, что для нее потребовалось отдельное помещение. Эксперименты же он не оставил и в итоге научился создавать искусственные болота, на которые высаживает плотоядные растения. Таких он сделал уже четыре, одно из них – в Подмосковье. И оказалось, что если изначально всё сделать правильно, то выращивать можно даже южные растения.

– Если в той полосе, откуда родом растение, хоть иногда, но может быть снег или заморозки, то в целом наша зима никак ему не навредит. Здесь оно вырастет мельче, чем на родине, но в целом прекрасно зимует под снегом и не погибает, — говорит Сергей.

Своим опытом Сергей готов делиться со всеми и бесплатно.

– Научить ухаживать за растениями можно всех, но детей проще, потому что у них нет информации, как правильно/неправильно выращивать то или иное растение, они просто готовы впитывать знания. Но и взрослые всегда с удовольствием наблюдают за моими выступлениями. Я не сторонник скучных лекций, уверен, что шоу с растениями и интереснее, и запоминаются лучше.

В коллекции Сергея много растений. В Тулу он привез несколько видов саррацений, мухоловки, непентес, росянку, жирянку и др. На каждой выставке Сергея всегда можно приобрести образцы из его коллекции. Он обязательно их пересаживает перед продажей в правильную почву, а покупателям рассказывает, как правильно ухаживать за ними, чем кормить.

– Если уж насекомоядные растут в кислой среде на болоте, то и при выращивании на подоконнике необходимо создать им кислую почву. Я купил электролит — 3% серную кислоту – и вымачиваю в ней перлит — разрыхлитель, который удерживает лишнюю влагу и бережет корни от гниения. Потому что для хищников мы создаем болото, и надо их обильно поливать. Но поливать тоже нужно не абы какой водой — нужна только дистиллированная. В ней нет никаких химических элементов, потому что плотоядным растениям, кроме воды, из нее ничего не нужно, все необходимые вещества они получают из своих жертв.

Еще одна традиция Сергея Куницына — дарить свои растения. В Тульском экзотариуме он вместе с коллегами из оружейной столицы обустроил флорариум. В нем теперь венерина мухоловка, саррацении разных видов, дарлингтония, цефалотус, непентес, росянка и жирянка — всего более тридцати растений.

На его лекции пришло более тысячи туляков. Сергей Куницын пообещал в ближайшие месяцы снова посетить Тулу.

Галерея
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 1
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 2
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 3
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 4
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 5
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 6
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 7
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 8
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 9
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 10
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 11
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 12
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 13
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 14
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 15
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 16
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 17
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 18
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 19
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 20
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 21
Укротитель хищных растений Сергей Куницын, Фото: 22
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:38 +5
Другие статьи по темам
Событие
хищные растенияэкзотариум
Люди
Сергей Куницын
Место
Тула
;
Какая вакцина лучше, правила медотвода и почему нашему народу нужен кнут для прививки
Какая вакцина лучше, правила медотвода и почему нашему народу нужен кнут для прививки
Как «поймать» онкологию на ранней стадии
Как «поймать» онкологию на ранней стадии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.