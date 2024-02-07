Тульский вагоновожатый: «Трамвай – это по любви»

Текст Елизаветы Андреевой, фото Алексея Пирязева и Елизаветы Андреевой.

Поговорили с водителем трамвая о зарплате, валидаторах, «зайцах» и романтике.

Сотни людей каждый день едут в вагончиках на работу и домой, а водители с любовью управляют ими долгие годы. В чём же особенная атмосфера трамваев? Об этом нам рассказал вагоновожатый Виктор. Ему 25, трамвай водит 2 года. Мы поговорили на конечной во время пересменки и прямо в пути по 12-му маршруту.

— Почему именно водитель трамвая?

— Вообще, я мечтал стать машинистом поезда, даже пытался устроиться в РЖД. Не взяли из-за дефектов зрения. Со временем сделал операцию на глазах, улучшил зрение и пошел учиться. Только уже на трамвай. И влюбился! Ничуть не жалею, что так все вышло.

— Почему старый вагон, а не «Львёнок»? Как вообще определяют, кто на каком поедет?

— «Львят» водят высококвалифицированные специалисты с большим опытом. Я пока не готов. А вообще за каждым водителем закреплен свой вагон.

— Какая зарплата у водителя трамвая? График?

— В среднем я зарабатываю 55 тысяч рублей. Можно выходить на работу чаще и получать, соответственно, больше. График у нас либо 2/2, либо 4/2. Я работаю 4/2, но могу и чаще.

— Времени на личную жизнь хватает?

— Выходных мне хватает.

— Что бесит?

— Когда водители автомобилей лезут под трамваи и еще считают, что они правы; пешеходы в наушниках или капюшонах не слышат ничего — вот это.

— Пассажиры есть примелькавшиеся?

–Конечно! Мы же в основном в одно и то же время едем. И люди тоже. Если вдруг замена, в вагоне могут запросто спросить: «А где мой водитель»?

— А «зайцев» много?

–Сейчас у нас валидаторы, поэтому мы не особо следим за этим. Это работа контролёров. Обнаружат «зайца» — выпишут штраф.

…На остановке «Педуниверситет» в кабину заходят два контролера. Вовремя спросили про «зайцев»!

«Готовим карты, которыми оплачивали проезд», — говорит один из контролеров в оранжевой жилетке.

Оказывается, оплатил ли пассажир проезд через валидатор, легко проверить: подносишь карту к их терминалу, высвечивается «зелёная галочка» — значит, оплатил.

— Есть какой-то особый кайф от работы на трамвае?

— Конечно! С утра ни людей, ни машин. Встречаешь рассвет, чувствуешь какую-то свободу. Работа водителем — по сути рутина, не каждому подойдет. Ездишь туда-сюда по одному маршруту. Но мне нравится. Трамвай — это должно быть по любви.