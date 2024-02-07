  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Знай наших!
  5. Юная гимнастка из Тулы Вера Корнилова с блеском выступила на телешоу «Лучше всех!» - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Юная гимнастка из Тулы Вера Корнилова с блеском выступила на телешоу «Лучше всех!»
Фото Алексея Пирязева

Юная гимнастка из Тулы Вера Корнилова с блеском выступила на телешоу «Лучше всех!»

В передаче на Первом канале Вера раскрыла свои таланты и пообещала вернуться, чтобы ещё раз доказать, что она лучше всех.

Воздушной гимнастикой семилетняя Вера Корнилова занимается почти половину своей жизни — три года. Поначалу занималась спортивной, но потом потянуло ввысь. Занятия ей нравятся: блестящие костюмы, головокружительные трюки, лучшие подружки Лиза и Соня…

Не смущает даже совсем недетский режим — шесть тренировок в неделю. Вера любит покрасоваться: она с удовольствием показывает свой наряд и выполняет сложные гимнастические трюки на камеру. Готовая телезвезда!

https://img.myslo.ru/Contents/a6/96/4335-ef25-4943-ac53-d922ffb2fd3f/7293f324-d38a-4995-814b-cb59221623e3.jpg

Решение о поездке в Москву назревало давно: в передаче о талантливых детях с уникальными способностями «Лучше всех!» участвовала одноклассница Веры. Девочка увидела её по телевизору и решила, что хочет так же. Таланта ведь не меньше!

В «Мосфильме» Веру и её родителей встретили редакторы передачи: для них было важно, чтобы ребёнок не боялся камер и мог свободно разговаривать с ведущей. К Вере, вспоминает её мама Полина Корнилова, относились, как к настоящей звезде: свой стилист, свой редактор. 

Screenshot_5.png

Как не испугаться такой большой студии, прожекторов и именитой ведущей? Но Вера уверяет: она не испугалась и не застеснялась. Говорит, когда приходишь «в телевизор», нужно показать себя с лучшей стороны.

— Мне всё так понравилось! Костюмы такие красивые! Понравилось общаться с продюсерами до шоу, а ещё очень интересных актёров подобрали для моего номера.

Screenshot_6.png

Свой номер Вера ставила под руководством тренера и мамы Полины. Концепцию и фонограмму им предоставил Первый канал. Костюм для выступления сшила швея Цирка Никулина.

https://img.myslo.ru/Contents/a6/96/4335-ef25-4943-ac53-d922ffb2fd3f/b23f42a9-0f43-47c9-8232-8fbec2b7d0b9.jpg

Всё остальное было в руках Веры, её тренера и родителей. Про свою дочку  Полина говорит, что у девочки нескончаемый запас сил: иногда с ней бывает сложно, и спорт помогает направить энергию Веры в нужное русло.

PAV-6068.jpg

— С помощью занятий Вера разгружает себя эмоционально и физически. Мы спортивная семья. Я, например, занимаюсь хореографией. Поэтому долго думать над родом занятий Веры не пришлось. Ей всё правда нравится: сначала мы пробовали спортивную гимнастику, но потом остановились на цирковом направлении. Вера даже говорит, что хочет стать тренером по гимнастике.

Во время съёмок Полина с мужем были в зрительном зале. Очень переживали за Веру: воздушная гимнастика и так очень травмоопасное занятие, а волнение из-за камер и съёмочной группы могло сказаться на устойчивости и концентрации.

Screenshot_7.png

Участие в телешоу не помешало Вере заниматься её основной работой — прилежно учиться. Ее мама признается, что девочке иногда приходится сидеть с уроками до поздней ночи, но в первом классе отстать от школьной программы пока ещё сложно.

Вера не скромничает: 

— В школе я легенда! Меня все узнают — однажды даже одиннадцатиклассник поздоровался со мной! 

Любимый предмет Веры в школе — что не удивительно — физкультура. Потом — математика. Вообще, поначалу Вере казалось, что в школе её будут обижать, но всё оказалось наоборот: и одноклассники добрые, и уроки интересные.

Мама Полина радуется: всего, что у Веры получается хорошо, девочка добивается сама.

— У Веры нет природных данных для гимнастики. Она просто упорно тренируется и добивается успехов в спорте. Конечно, нам очень приятно, что она добивается таких высот в цирковом искусстве, в каких-то моментах перешагивает через себя. Это поможет ей в жизни — таких людей ждёт светлое будущее.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
вчера, в 15:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
воздушная гимнастикаЛучше всех
Люди
Вера Корнилова
Место
ТулаПервый канал
Тульский вагоновожатый: «Трамвай – это по любви»
Тульский вагоновожатый: «Трамвай – это по любви»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.