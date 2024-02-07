Юная гимнастка из Тулы Вера Корнилова с блеском выступила на телешоу «Лучше всех!»

Фото Алексея Пирязева

В передаче на Первом канале Вера раскрыла свои таланты и пообещала вернуться, чтобы ещё раз доказать, что она лучше всех.

Воздушной гимнастикой семилетняя Вера Корнилова занимается почти половину своей жизни — три года. Поначалу занималась спортивной, но потом потянуло ввысь. Занятия ей нравятся: блестящие костюмы, головокружительные трюки, лучшие подружки Лиза и Соня…

Не смущает даже совсем недетский режим — шесть тренировок в неделю. Вера любит покрасоваться: она с удовольствием показывает свой наряд и выполняет сложные гимнастические трюки на камеру. Готовая телезвезда!

Решение о поездке в Москву назревало давно: в передаче о талантливых детях с уникальными способностями «Лучше всех!» участвовала одноклассница Веры. Девочка увидела её по телевизору и решила, что хочет так же. Таланта ведь не меньше!

В «Мосфильме» Веру и её родителей встретили редакторы передачи: для них было важно, чтобы ребёнок не боялся камер и мог свободно разговаривать с ведущей. К Вере, вспоминает её мама Полина Корнилова, относились, как к настоящей звезде: свой стилист, свой редактор.

Как не испугаться такой большой студии, прожекторов и именитой ведущей? Но Вера уверяет: она не испугалась и не застеснялась. Говорит, когда приходишь «в телевизор», нужно показать себя с лучшей стороны.

— Мне всё так понравилось! Костюмы такие красивые! Понравилось общаться с продюсерами до шоу, а ещё очень интересных актёров подобрали для моего номера.

Свой номер Вера ставила под руководством тренера и мамы Полины. Концепцию и фонограмму им предоставил Первый канал. Костюм для выступления сшила швея Цирка Никулина.

Всё остальное было в руках Веры, её тренера и родителей. Про свою дочку Полина говорит, что у девочки нескончаемый запас сил: иногда с ней бывает сложно, и спорт помогает направить энергию Веры в нужное русло.

— С помощью занятий Вера разгружает себя эмоционально и физически. Мы спортивная семья. Я, например, занимаюсь хореографией. Поэтому долго думать над родом занятий Веры не пришлось. Ей всё правда нравится: сначала мы пробовали спортивную гимнастику, но потом остановились на цирковом направлении. Вера даже говорит, что хочет стать тренером по гимнастике.

Во время съёмок Полина с мужем были в зрительном зале. Очень переживали за Веру: воздушная гимнастика и так очень травмоопасное занятие, а волнение из-за камер и съёмочной группы могло сказаться на устойчивости и концентрации.

Участие в телешоу не помешало Вере заниматься её основной работой — прилежно учиться. Ее мама признается, что девочке иногда приходится сидеть с уроками до поздней ночи, но в первом классе отстать от школьной программы пока ещё сложно.

Вера не скромничает:

— В школе я легенда! Меня все узнают — однажды даже одиннадцатиклассник поздоровался со мной!

Любимый предмет Веры в школе — что не удивительно — физкультура. Потом — математика. Вообще, поначалу Вере казалось, что в школе её будут обижать, но всё оказалось наоборот: и одноклассники добрые, и уроки интересные.

Мама Полина радуется: всего, что у Веры получается хорошо, девочка добивается сама.

— У Веры нет природных данных для гимнастики. Она просто упорно тренируется и добивается успехов в спорте. Конечно, нам очень приятно, что она добивается таких высот в цирковом искусстве, в каких-то моментах перешагивает через себя. Это поможет ей в жизни — таких людей ждёт светлое будущее.