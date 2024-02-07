ЖК «Современник в Петровском» – будущее уже наступило

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Не просто «квадратные метры», а продуманное пространство для жизни — такое впечатление оставляет строящийся ЖК «Современник в Петровском». Myslo внимательно изучил проект.

ЖК «Современник в Петровском» — это удобные планировки правильной формы, качественные строительные материалы, стильная отделка холлов и уютное парковочное пространство возле дома, больше напоминающее парк, нежели двор.

Парковая территория у дома

Дворовое пространство девятиэтажек «Современника в Петровском» вобрало в себя лучшие традиции застройщика. Оно максимально функционально и учитывает интересы каждого жителя.

Так, в летнее время здесь можно уютно расположиться в тени деревьев в гамаке с книжкой, неспешно прогуляться по аллее, устроить пикник или турнир по шахматам.

Любителей активного отдыха ждет просторная воркаут-площадка, велодорожки и универсальная площадка, где можно играть в футбол и другие активные игры. Также появятся столики для пинг-понга.

Юных жителей ждет оригинальная игровая площадка, изготовленная из экологичных материалов. На ней будет безопасно гулять детям в любое время года.

Центром дворовой территории станет живая елочка, рядом с которой появится небольшая площадка с лавочками, где смогут собираться жители в любое время года.

Ландшафтная организация двора не имеет аналогов. Это будет зеленое и продуманное пространство, которое создаёт комфортную атмосферу для жизни. Озеленение двора спроектировано четырехуровневым, оно предусматривает разнотравье, многолетние кустарники и взрослые деревья. Между домами расположится яблочная аллея.

В ЖК в микрорайоне Петровском парковка будет предусмотрена во дворе напротив домов и вдоль яблоневой аллеи. Мест для транспорта жителей будет достаточно для относительно небольшого дома.

От прогулочной части парковку будет отделять широкий тротуар и живая изгородь. Такое зонирование эстетично, а заодно выполняет функцию ограждения велосипедных дорожек и остального пространства двора от проездной части.

Большая часть квартир обладает уникальными видовыми характеристиками, так как жилой комплекс граничит с коттеджным посёлком. Это значит, что стройки и высоток под окнами не будет.

От частных домов жилой комплекс огражден забором. А на въездах установлен шлагбаум.

За безопасностью дворовой зоны будет приглядывать система видеонаблюдения.

— Территория двора действительно очень большая и создана в лучших традициях «Современника». Мы в каждом нашем проекте заботимся об изменении подхода, привычного для жителей многих других многоквартирных домов: закрыл дверь в квартиру — и тебя ничто больше не волнует. Наоборот, мы культивируем историю добрососедства, нам кажется правильным, чтобы люди знакомились, общались и дружили, — рассказала менеджер компании «Современник» Анастасия.

Подъезд

«Современник» — это про эстетику и во дворе, и в подъезде. Просторная остекленная входная группа хорошо освещается дневным светом, здесь нет ступеней и тесноты — простота, удобство и ничего лишнего. Лаконичный дизайн в натуральных оттенках с живыми растениями будет радовать глаз каждый день.

На этаж помогут подняться два высокоскоростных лифта, выходя из которых, оказываешься в общем холле. Он небольшой и разделен в две стороны дверями. Они создают своеобразный кондоминиум на несколько квартир, а также обеспечивают дополнительную шумо- и теплоизоляцию.

Стильный потолок Грильято, таблички с номерами и двери в квартиры объединяет единое стилевое решение без ярких кричащих тонов.

— Мы стремимся сразу создать комфортное пространство для жизни, где не нужно всё менять. Входные двери в квартиры мы устанавливаем надежные, тяжелые, с достойной фурнитурой, чтобы покупатели были довольны и общая концепция, которую задумали дизайнеры, сохранилась, — добавила менеджер компании «Современник» Анастасия.

Квартиры

Дома возводятся из газобетонных блоков, сверху их покрывает слой утеплителя, затем — армированная сетка, на которую кладется мокрая штукатура. Такое сочетание гарантирует, что в квартирах будет тепло.

Второй немаловажный плюс — индивидуальное отопление. Квартиры оборудованы двухконтурным котлом, а значит, каждый житель будет включать и выключать отопительный сезон в своей квартире тогда, когда он посчитает необходимым. Пару котлу создают стальные радиаторы с терморегуляторами во всех помещениях — температурный режим в комнатах можно будет настраивать максимально индивидуально.

Квартиры сдаются с предчистовой отделкой: финишная стяжка полов и выведенные «под маяк» стены. Остается только сделать итоговый ремонт.

Электрощит и слаботочные системы уже заведены в квартиру — не нужно будет штробить стены, чтобы проложить необходимые коммуникации.

Остекление балкона предусмотрено панорамное, а в окнах установлен двухкамерный стеклопакет — во всех квартирах светло, тепло и уютно!

Планировки

Смарт-планировки предусматривают огромное количество вариантов организации пространства. На выбор предлагается 19 новых функциональных планировок, в которых каждый может создать собственное пространство, отражающее его стиль жизни.

Квартира в ЖК «Современник в Петровском» — это смарт-квартира, готовая подстраиваться под потребности владельца. Квартира с одной спальней может запросто стать полноценной двухкомнатной с просторной гостевой зоной. Здесь вы можете готовить свои любимые блюда, наблюдая за видами из окна, и наслаждаться естественным светом благодаря панорамной лоджии и широкоформатным окнам.

Семейные квартиры с двумя спальнями — это комфорт в каждом метре. Правильные формы и функциональное разделение зон обеспечивают максимальное удобство при любом сценарии жизни. Две отдельные просторные спальни, большое пространство под хранение вещей и эргономичная кухня-гостиная, которая станет отличным местом для уютных семейных вечеров.

На данный момент квартиры в строящихся домах распроданы более чем на 50%.

Оба дома находятся в высокой степени готовности и будут сданы в конце 2024 года. Успейте приобрести свое уютное гнездышко от 3,9 млн рублей. Здесь Вы будете вдохновляться комфортом каждый день!

Узнать больше о планировках можно на сайте smart-tula.ru или в офисе застройщика. При желании возможна экскурсия на демо-этаж.

Расположение

ЖК «Современник в Петровском» — это два девятиэтажных дома, строящиеся в зеленом уголке Тулы — микрорайоне Петровском. С одной стороны от будущего жилого комплекса расположен ЖК «Балтийский», с другой — коттеджный поселок, недалеко находится парк Обороны Тулы и небольшой водоем с благоустроенным пляжем.

ЖК «Современник в Петровском» — это оптимальное место для тех, кто ценит гармонию и спокойствие природы, но при этом не хочет расставаться с динамикой городской жизни.

Микрорайон Петровский — молодой и активно развивающийся. Это уже не просто новостройки, а готовое место для комфортной жизни.

В шаговой доступности — поликлиника, детский сад, огромное количество магазинов и салонов, пунктов выдачи заказов, фитнес-центр и многое другое. Кроме того, в сентябре здесь откроется школа.

Развитая инфраструктура и транспортная доступность делают микрорайон удобным не только для владельцев личных авто.

Сейчас на объект можно попасть со специалистом и выбрать свою квартиру мечты, получив ключи уже в конце этого года.

Для записи на экскурсию звоните по телефону 8 (4872) 706-706 или приезжайте в офис: г. Тула, ул. Демонстрации, 20-б.

smart-tula.ru

Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф.

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