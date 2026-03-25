Велогонщица Екатерина Евланова: «У гоночных велосипедов нет тормозов. А значит, есть только один путь – к победам!»

Фото из архива Екатерины Евлановой

На Кубке мира в Австралии в категории «андеры» (гонщики до 23 лет) Катя заняла пятое место, уступив буквально сотые доли секунды.

Перед отлетом на очередные сборы Екатерина рассказала Myslo, как начиналась ее карьера, почему волнение на старте – это нормально и что хороший тренер тот, который не забывает твои ошибки.

– Велосипед освоила, как только смогла дотянуться до педалей. Четыре колеса быстро превратились в два. Особых трудностей с ним не возникло, несмотря на суровые щекин­ские условия. Я ловко научилась объезжать все ямы и ухабы в местных дворах. Вообще, я была очень активным ребенком, и дедушка это очень поощрял.

Я в детстве каталась на велосипеде, роликах, скейтборде, зимой – на лыжах. Балкон был просто завален всем этим!

Мысль о велоспорте пришла маме. Она предложила мне сходить на велотрек. Мы пришли в день Гран-при. Я помню огромное количество зрителей, станки, спортсмены разминаются, тренеры, в микрофон что-то говорят... Мне было девять лет, и вся эта атмосфера сильно впечатлила. Поговорили с тренером, он попросил пару дней подождать, когда закончатся соревнования. Я не могла дождаться, когда уже можно будет идти! Уже через две недели после начала занятий состоялись первые соревнования. Я на них заняла второе место. Наверное, именно это и вдохновило заниматься дальше.

– С 6 по 8 марта в Австралии проходил первый этап Кубка мира по велоспорту на треке. В числе российских спортсменов, участвующих в нейтральном статусе, была и ты –поделись впечатлениями. Как оцениваешь свои результаты?

– Это было целое приключение! Изначально мы должны были лететь через Дубай, но из-за случившейся ситуации рейс отменили. Добрались до Таиланда, а оттуда только через 11 часов вылетели в Австралию. В общей сложности перелет занял больше 40 часов. Но это стоило того! Там даже воздух другой! И вокруг очень красиво и умиротворенно. И кенгуру на улицах – как у нас собаки!

Трек в Австралии необычный. На нем очень длинные прямые, он пологий, хотя и не такой скоростной. А самый скоростной – в Турции. На нем каждый год устанавливают рекорды. Он закрытый, деревянный, с короткими и прямыми виражами, угол пологий. В Туле стадион бетонный, сцепление жестче – для тренировок просто отлично. Выходя на «дерево», легче показывать результаты. Изначально на Кубок мира могли поехать только два человека – Алина Лысенко и Яна Бурлакова. Но Яна отказалась, и я воспользовалась этим шансом. Заняла пятое место, и это у меня самое высокое достижение на международном уровне. Я не ожидала, что у меня будет шанс бороться за первое место.

– Насколько важна зрительская поддержка и атмосфера на трибунах?

– Очень радует душу и сердце, когда видишь полные трибуны. В Австралии было очень много зрителей. Это определенно помогает: будоражит и стимулирует ехать лучше.

Крутые болельщики в Чили. Они аплодировали и кричали всем, кто финиширует. Там были выкуплены все билеты, и даже не всем желающим хватило! В Колумбии тоже очень много любителей велоспорта и трибуны всегда забиты.

Но самое главное – поддер­жка родных.

За моими результатами всегда следит мама и мой молодой человек Дима. Они смотрят трансляцию, даже если сильная разница во времени!

В первую очередь после окончания гонки звоню маме. Она очень погружена в спорт, с ней можно обсудить и спортсменов, и траекторию, и вообще всё-все! Если в Туле, то на соревнованиях она обязательно будет присутствовать. Даже если говорит, что работа и не сможет, все равно придет.

– Перед стартом волнуешься?

– Раньше любые соревнования – это был мандраж, сердце колотилось, как бешеное! Но со временем привыкаешь и уже с холодной головой выходишь. Если российские соревнования – тут ты всех уже знаешь. Международные – более волнительные, потому что многих соперников видишь впервые. Но легкое волнение – это хорошо, только на пользу. Нервная система взбодрилась, и едешь лучше, чем если на расслабоне начнешь гонку.

– Чем питается велоспортсмен и каков его распорядок дня?

– Я не могу сказать, что сильно фокусируюсь на какой-то определенной диете или слежу за весом. Обычный завтрак, обед и ужин. Мясо обязательно ем. Не ограничиваю себя в сладком или мучном, турецкие сладости никогда мимо меня не пройдут, и я мимо них! На соревнованиях нас не взвешивают и не проверяют. Поэтому все индивидуально. Если ты показываешь хорошие результаты, значит, твой вес нормальный.

А физическая нагрузка – это уже образ жизни. Она присут­ствует постоянно. Мы занимаемся «конным» спортом – пашем. В неделю 2-3 тренировки: утром силовая нагрузка в тренажерном зале, а вечером – велотрек.

Режим плотный. Иногда думаю: «Вот будет отпуск – только и буду что лежать и ничего не делать».

Но на самом деле настолько привыкаешь быть постоянно в тонусе, что просто невозможно больше чем полдня находиться без дела! Поэтому даже в отпуске прихожу в зал.

– Как реагируешь на результаты соревнований?

– На Кубке мира меня сначала обрадовало пятое место: я думала, что выше седьмого не поднимусь. Но осознание, что проиграла четвертому буквально сотую долю секунды, очень расстроило. Успокаивала себя, что заработала все же намного больше очков, чем ожидала.

Восприятие мест зависит от того, с кем в заезде. Если, например, с Алиной, то я знаю, что она намного сильнее и опытнее, поэтому нормально, если она занимает место выше меня. А если я еду с теми, с кем конкурентоспособна, то тяжело переношу, если не занимаю первое место. Злюсь, пересматриваю видео, занимаюсь самобичеванием. А еще и тренер обязательно укажет тебе на ошибки, напомнит и про прошлые! Это сначала злит, но вообще приятно, что о тебе помнят всё и делают так, чтобы ты становилась лучше и сильнее.

Я знаю, что мои тренеры Юрий Нестеров и Алексей Лысенко очень переживают. Поэтому стараемся сразу после финиша не разбирать ошибки, а делать это чуть позже, когда эмоции утихнут и можно будет спокойно все обсудить. Я благодарна им за терпение и заботу обо мне!

– Какие планы строишь на ближайшую перспективу?

– В конце года состоится чемпионат мира. Поэтому буду стремиться отобраться на него по итогам чемпионата России. Еще будет андерская Европа, но мы не знаем, выедем или нет. А так в целом все спортсмены уже готовятся к Олимпиаде. Если в прошлом году все были еще расслаблены, то сейчас уже собрались. И я тоже начинаю готовиться. Да, пока опыта не так много. Но стараюсь сейчас максимально впитывать его. Спортивные гоночные трековые велосипеды не имеют тормозов. А значит, есть только один путь – вперед к новым победам!