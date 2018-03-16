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Выбираем лучший тульский магазин спорттоваров

Выбираем лучший тульский магазин спорттоваров

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие магазины спортивных товаров в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

В каком магазине вы чаще всего покупаете спортинвентарь и одежду для спорта, отдыха, рыбалки? Где выбор богаче и цены приятнее? Где продавцы адекватнее? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые спортивные магазины,
делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара магазинов спортивных товаров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

16 апреля мы подведем итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный»
спортивный магазин в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: куда лучше отправиться, если нужны новые лыжи, ролики или коньки, кроссовки и спортивный костюм, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

16 марта, в 14:48 +1
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Тула
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