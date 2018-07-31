Татьяна Буланова: «Люди всегда хотели сделать меня счастливой!»

Фото Светланы Чирковой

28 июля гостей фестиваля в «Золотом городе» ждал часовой сольный концерт Татьяны Булановой в который вошли песни, знакомые многим с детства.

- Специально к фестивалю мы подготовили несколько расширенную программу. Если честно, то мы сольные концерты работаем очень редко — наездились в 90-х и начале нулевых. Помимо старых хитов наш клавишник, Олег Попов, исполнил совершенно новую песню.

Концерт с участием Народной артистки России прошел в преддверии Дня морского флота. Этот праздник для певицы очень личный:

- У меня папа был моряком-подводником, брат закончил высшее военное училище, он моряк. Для меня этот праздник очень знаковый. Когда я вижу людей в черной форме и белой фуражке, у меня складывается впечатление, будто идет родной человек.

Татьяна 11 лет была замужем за футболистом Владиславом Радимовым. Но даже после развода с экс-полузащитником питерского «Зенита» страсть певицы к футболу не угасла. Конечно, со всей страной болела за национальную сборную на чемпионате мира:

- Это был замечательный праздник! Я очень болела, очень переживала. Матчи просто культовых сборных, эти встречи интересно было смотреть. К концу получился уже такой европейский чемпионат. К сожалению, вылетели команды Латинской Америки. У нас в Питере прошло несколько игр. Перед матчем Аргентины с Нигерией аргентинские фанаты ходили по Невскому, по каналу Грибоедова, по набережной мойки. Они пели, выйдя прямо на балкон под аккомпанемент барабанов… Просто невероятные болельщики! Где еще такое увидишь?

В каких соцсетях вас можно найти?

- Я пользуюсь Instagram и Facebook. Мне подружка помогла зарегистрироваться в этих соцсетях. Но странички веду я сама и отвечаю на вопросы. Instagram мне нравится больше, все как-то компактнее.

Как люди реагировали на ваше раннее творчество?

- Вы знаете, люди реагировали очень по-разному: кто-то говорил, что я ною, кто-то, наоборот, считал, что все замечательно. К моему удивлению многие мужчины мне говорили, что после расставания с женами они не могли видеться со своими детьми, и в этот момент песня «Колыбельная» им очень помогала. Сейчас, спустя 25 лет, уже можно говорить о результатах проделанной работы. Многие мне пишут, что выросли на моих песнях. Кто-то говорит, что их дети тоже слушают мои песни, а у некоторых даже внуки! Сама я к своей музыке отношусь неоднозначно: далеко не все мне нравится. Иногда я прослушиваю песни и искренне не понимаю, почему они не пошли.

Будучи мамой двух мальчиков, какой совет вы бы дали своим невесткам?

- Я думаю, что совета правильного дать невозможно. Мне бы очень хотелось, чтобы моих детей мои будущие невестки любили, чтобы мои дети были для них светом в окошке. Наверное, это самое главное счастье для мамы. Мой старший сын скоро женится, по крайней мере, все к этому идет. У него замечательная девушка с не очень простой судьбой, но она молодец и мне правда нравится. Я считаю, что ему повезло. Она совершенно не избалованная, с нормальными жизненными ценностями. Я готова быть свекровью и очень этого жду!

Как вы относитесь к юмору о себе?

- Я к этому уже привыкла, это где-то даже приятно! Для меня это обратная сторона популярности. Хотя у меня к популярности довольно двоякое отношение. Конечно, очень хорошо, что я востребована и могу работать с удовольствием. У меня такая особенность внешности, что когда я смываю грим, то меня будет довольно сложно узнать. И я этим очень пользуюсь! Я люблю пользоваться общественным транспортом!

К 55-летию со дня рождения Виктора Цоя компания «Яндекс» выпустила видеотрибьют. Вы были одной из приглашенных в этот клип. Как это случилось?

- Все было прозаично: мне позвонили и пригласили, я ответила: «А почему бы и нет?» Цой вообще личность легендарная. Знаете, когда я была молода, мне казалось, что все его песни на один мотив. А потом я подросла и поняла, что песни гениальные! Наверное, все познается в сравнении. Признаюсь, я не очень люблю современную рок-музыку. Мне кажется, что это конъюктура чистой воды. Съемки клипа мне дали еще один неожиданный бонус — там я познакомилась с Женей Федоровым из группы «Текила джаз». Это потрясающие музыканты! Может, у нас даже что-то получится создать вместе!

А скоро я появлюсь и в клипе Монеточки «90». Когда мне позвонили с предложением сняться в ее клипе, я спросила «Монеточка… А кто это?» Мне прислали ее песни, я послушала и поняла — что-то в этом есть. Мне нравится эта свежая волна!

Еще мне очень приятно и почетно, что мои песни используют в качестве саундтреков. Так, мои песни звучат в дебютной работе режиссера Кантемира Балагова «Теснота», а в фильме Вадима Галыгина появилась «Колыбельная», причем на английском языке.

Какие впечатления у вас от концертной площадки в «Золотом городе»?

- Здесь очень красивое место! Мы думали, что приедем на площадку аля «Нашествие», где сцена установлена посреди поля. А здесь такая красота, везде фонтаны, дворцы, очень здорово!

Вы частый гость в Туле. Как вас принимают в нашем городе?

- Недавно мы были в Туле на празднике в «Машзаводе». Очень хорошая публика, нас очень тепло принимали. Я бы не выделяла и не отделяла публику по регионам. Раз люди пришли на концерт, значит, они хотят услышать конкретные песни. Я обожаю такие фестивали, как сегодня. Даже если они пришли просто повеселиться и потанцевать под открытым небом, а еще и артисты перед ними выступают. Это же вообще здорово!

Вообще я в Туле была уже огромное количество раз. Девушка моего первого мужа из Тулы, и она периодически привозит пряники. Мне они правда очень нравятся! Он не такие сладкие и приторные — все как я люблю!

У героинь ваших песен интересная судьба — то женщина в печали, то женщина в любви. Какова героиня Ваших песен сегодня?

- Сегодня это женщина в поиске. Героиня песен, наверное, сравнима с героиней в театре или кино. Не надо отождествлять песни с исполнителями, не так все буквально. Когда я пела «Спи, мой мальчик маленький», все думали, что я мать-одиночка. Хотя такого никогда не было! В 1996−97 годах когда на пике популярности были мои песни про брошенных женщин, я приехала на дачу к подруге. Туда же приехал молодой человек на «Шевроле» (по тем временам это было неимоверно круто!), он пытался за мной приударить. Я на тот момент была глубоко и надежно замужем, поэтому, конечно, его ухаживаний не приняла. А он потом мою подругу спросил, в чем дело. Подруга ему и говорит: «Слушай, она замужем, отстань ты от нее». Он был так удивлен! Говорит: «Да? А с виду такая честная!». Все-таки песни - это песни, а люди — это люди. Вообще, люди всегда хотели сделать меня счастливой, за что им огромное спасибо! Лично я сегодня мечтаю о мужском плече, на которое можно опереться.

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде.

В 1987 году была зачислена на вечернее отделение библиотечного факультета Ленинградского института культуры по специальности «библиотекарь-библиограф».

Узнав, что в школу-студию при Ленинградском мюзик-холле набираются учащиеся, Буланова с третьего курса института культуры осенью 1989 года ушла на вокальное отделение, где проучилась около года.

Карьера певицы началась в 1991 году — она получила Гран-при конкурса «Шлягер-1991» за песню «Не плачь». С тех пор она постоянный участник новогодних программ и телевизионных конкурсов.

С 1992 по 2005 год певица состояла в браке со звукорежиссёром и продюсером группы «Летний сад» Николаем Тагриным. 19 марта 1993 года у пары родился сын Александр.

В 2004 году Татьяне Булановой присвоено звание народной артистки Российской Федерации.

С 2005 по 2016 год артистка была замужем за футбольным тренером, бывшим полузащитником питерского «Зенита» Владиславом Радимовым. 8 марта 2007 года Татьяна стала мамой во второй раз — у них родился сын Никита.