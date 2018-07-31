Где купить газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле
Тульские магазины, где представлено различное оборудования для нагрева воды и отопления квартиры или частного дома, – в обзоре Myslo.
«Теплотехника», сеть магазинов газового оборудования
Тула, ул. Оборонная, 10, 8 (4872) 36-34-60
Тула, пр. Ленина, 70, 8 (4872) 36-43-76
Тула, Щекинское шоссе, 1-а, 8 (4872) 71-03-73
Тула, ул. Мосина, 29 (ТЦ «Мастер»), 8-960-606-55-57
Тула, Одоевское шоссе, 57, 8-903-843-69-99
Тула, ул. Оборонная, 37
8 (4872) 70-00-70 (центральный офис)
«ТеплотехникаСервис» = надежность. Компания на тульском рынке уже больше 10 лет. За это время она стала одним из главных поставщиков газового и отопительного оборудования в регионе: туляки доверяют ей.
У организации есть интернет-магазин с широким ассортиментом. В нем жители Тульской области могут найти товары на любой вкус и кошелек.
– Также у нас имеется собственный сервис — ООО «Теплосервис», который осуществляет сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание всего перечня оборудования, продаваемого в магазинах «Теплотехника», а еще осуществляет монтаж газового оборудования, систем отопления, водоснабжения, канализации и их доставку, — пояснили в компании.
Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителей газового оборудования.
«Теплотехника» предлагает покупателям одни из лучших цен на газовые и электрические водонагреватели, колонки и котлы:
- Котел отопительный 11 кВт — от 12 600 руб.
- Котел отопительный 17 кВт — от 13 900 руб.
- Котел отопительный 23 кВт — от 17 700 руб.
- Газовые колонки — от 6000 руб.
«Теплотехника» — официальный дилер ведущих российских и белорусских производителей газового оборудования:
- Ростовгазаппарт;
- Жуковский машиностроительный завод;
- Боринское;
- SUPERFLAME;
- Лемакс;
- Гефест;
- Каневский завод плит;
- Ладогаз.
ТермоЛайн, инженерно-коммерческий центр
Тула, ул. Шевченко, 11
Компания «ТермоЛайн» — профессионал в сфере инженерных систем. Уже 15 лет этот инженерно-коммерческий центр занимается в Туле комплексными поставками оборудования для инженерных систем и выполняет монтаж и сервисное обслуживание систем отопления, водоснабжения, канализации и водоподготовки.
Разнообразный выбор продукции в интернет-магазине «ТермоЛайн» позволит вам подобрать для своего дома, дачи или производственного помещения оптимальный комплект оборудования, а также в любое время купить все необходимые вспомогательные элементы.
- Баки мембранные;
- Запорно-регулирующая арматура;
- Котельное оборудование;
- Приборы отопительные;
- Медь;
- Полипропилен Ekoplastik, Pro-aqua, FV- Plast, Valfex;
- Коллекторы и аксессуары для тёплого пола;
- Металлопластик;
- Предохранительная арматура;
- Измерительные приборы и автоматика;
- Декоративные розетки;
- Канализация Политрон;
- Насосное оборудование;
- Сифоны и сливы;
- ПНД фитинги и трубы;
- Подводки гибкие и шланги (вода, газ);
- Смеситель;
- Резьбовые и чугунные фитинги;
- Счетчик воды;
- Теплоизоляция для трубы;
- Фильтрация воды;
- Электрический тёплый пол;
- Инструмент, крепеж и расходные материалы.
Цены на популярные модели вас приятно удивят.
- Газовые колонки – от 6100 руб.
- Газовые отопительные котлы – от 13 400 руб.
- Электрические котлы – от 12 700 руб.
- Радиаторы отопления алюминиевые – от 320 руб.
- Радиаторы отопления биметалл – от 385 руб.
- Насосы для отопления – от 1675 руб.
- Запорная арматура – от 217 руб.
Компания сотрудничает со множеством надёжных и проверенных зарубежных и российских производителей.
При заказе монтажа любое купленное здесь оборудование вам доставят бесплатно.*
А при оформлении заказа на сайте вы получите скидку 5%.*
*Условия скидки и доставки уточняйте у менеджера компании.
«Конфорка Плюс», сеть магазинов газового оборудования
Тула, ул. Коминтерна, 24-д, бутик 204 (ТЦ «Наш Дом»)
8 (4872) 25-21-49
8 (920) 780-03-93
Газовое оборудование используется почти в каждом доме для повседневных нужд: приготовления пищи, нагрева водопроводной воды или отопления.
От качества и надёжности нагревательного прибора зависит удобство его использования и экономичность, а от его безопасности может зависеть здоровье и жизнь всей семьи. Поэтому к выбору газовой колонки, плиты, водонагревателя или отопительного котла стоит отнестись серьёзно.
Магазины газового оборудования «Конфорка Плюс» предлагают вам огромный выбор качественного газового оборудования от крупных и проверенных производителей. В этих магазинах каждый клиент получит профессиональную консультацию по всем видам бытового газового оборудования.
Вентиляция — ещё одна из важнейших задач для обеспечения безопасности и уюта вашей квартиры или дома. Мощная вытяжка на кухне удалит дым, пар и запахи, образующиеся при приготовлении пищи. Это защитит мебель и поверхность стен от налёта жира, а также не позволит запахам проникать в жилые комнаты.
В магазинах «Конфорка Плюс» вы сможете выбрать красивую и долговечную вытяжку для вашей кухни, которая не только будет надёжно работать, но и станет украшением вашего интерьера.
Выбирайте всё необходимое для обеспечения тепла и комфорта «Конфорка Плюс»:
- Газовые колонки
- Газовые плиты
- Отопительные котлы
- Водонагреватели
- Вытяжки
- Системы вентиляции
- Мойки
- Тёплые полы
Каждый покупатель в магазинах «Конфорка Плюс» получает скидку на следующую покупку после приобретения любого газового оборудования.
Получите уверенность в своей безопасности, комфорт и уют с газовым и вентиляционным оборудованием от компании «Конфорка Плюс»!