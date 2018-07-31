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Где купить газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле

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Где купить газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле

Тульские магазины, где представлено различное оборудования для нагрева воды и отопления квартиры или частного дома, – в обзоре Myslo. 

«Теплотехника», сеть магазинов газового оборудования

Тула, ул. Оборонная, 10, 8 (4872) 36-34-60

Тула, пр. Ленина, 70, 8 (4872) 36-43-76

Тула, Щекинское шоссе, 1-а, 8 (4872) 71-03-73

Тула, ул. Мосина, 29 (ТЦ «Мастер»), 8-960-606-55-57

Тула, Одоевское шоссе, 57, 8-903-843-69-99

Тула, ул. Оборонная, 37

8 (4872) 70-00-70 (центральный офис)

magazin.teplo-tula.ru

«ТеплотехникаСервис» = надежность. Компания на тульском рынке уже больше 10 лет. За это время она стала одним из главных поставщиков газового и отопительного оборудования в регионе: туляки доверяют ей.

У организации есть интернет-магазин с широким ассортиментом. В нем жители Тульской области могут найти товары на любой вкус и кошелек.

– Также у нас имеется собственный сервис — ООО «Теплосервис», который осуществляет сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание всего перечня оборудования, продаваемого в магазинах «Теплотехника», а еще осуществляет монтаж газового оборудования, систем отопления, водоснабжения, канализации и их доставку, — пояснили в компании.

 

Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителей газового оборудования.

«Теплотехника» предлагает покупателям одни из лучших цен на газовые и электрические водонагреватели, колонки и котлы:

  • Котел отопительный 11 кВт — от 12 600 руб.
  • Котел отопительный 17 кВт — от 13 900 руб.
  • Котел отопительный 23 кВт — от 17 700 руб.
  • Газовые колонки — от 6000 руб.

«Теплотехника» — официальный дилер ведущих российских и белорусских производителей газового оборудования:

  • Ростовгазаппарт;
  • Жуковский машиностроительный завод;
  • Боринское;
  • SUPERFLAME;
  • Лемакс;
  • Гефест;
  • Каневский завод плит;
  • Ладогаз.
 

ТермоЛайн, инженерно-коммерческий центр

Тула, ул. Шевченко, 11
8 (4872) 35-13-76, 8 (4872) 33-39-10,
8 (910) 941-48-51, 8 (910) 167-60-43/

термо-лайн.рф

Компания «ТермоЛайн» — профессионал в сфере инженерных систем. Уже 15 лет этот инженерно-коммерческий центр занимается в Туле комплексными поставками оборудования для инженерных систем и выполняет монтаж и сервисное обслуживание систем отопления, водоснабжения, канализации и водоподготовки.

Разнообразный выбор продукции в интернет-магазине «ТермоЛайн» позволит вам подобрать для своего дома, дачи или производственного помещения оптимальный комплект оборудования, а также в любое время купить все необходимые вспомогательные элементы. 

  • Баки мембранные;
  • Запорно-регулирующая арматура;
  • Котельное оборудование;
  • Приборы отопительные;
  • Медь;
  • Полипропилен Ekoplastik, Pro-aqua, FV- Plast, Valfex;
  • Коллекторы и аксессуары для тёплого пола;
  • Металлопластик;
  • Предохранительная арматура;
  • Измерительные приборы и автоматика;
  • Декоративные розетки;
  • Канализация Политрон;
  • Насосное оборудование;
  • Сифоны и сливы;
  • ПНД фитинги и трубы;
  • Подводки гибкие и шланги (вода, газ);
  • Смеситель;
  • Резьбовые и чугунные фитинги;
  • Счетчик воды;
  • Теплоизоляция для трубы;
  • Фильтрация воды;
  • Электрический тёплый пол;
  • Инструмент, крепеж и расходные материалы.

Цены на популярные модели вас приятно удивят. 

  • Газовые колонки – от 6100 руб.
  • Газовые отопительные котлы – от 13 400 руб.
  • Электрические котлы – от 12 700 руб.
  • Радиаторы отопления алюминиевые – от 320 руб.
  • Радиаторы отопления биметалл – от 385 руб. 
  • Насосы для отопления – от 1675 руб. 
  • Запорная арматура – от 217 руб. 

Компания сотрудничает со множеством надёжных и проверенных зарубежных и российских производителей.

При заказе монтажа любое купленное здесь оборудование вам доставят бесплатно.*

А при оформлении заказа на сайте вы получите скидку 5%.*

*Условия скидки и доставки уточняйте у менеджера компании. 
 

«Конфорка Плюс», сеть магазинов газового оборудования

Тула, ул. Коминтерна, 24-д, бутик 204 (ТЦ «Наш Дом»)

8 (4872) 25-21-49
8 (920) 780-03-93

Газовое оборудование используется почти в каждом доме для повседневных нужд: приготовления пищи, нагрева водопроводной воды или отопления.

От качества и надёжности нагревательного прибора зависит удобство его использования и экономичность, а от его безопасности может зависеть здоровье и жизнь всей семьи. Поэтому к выбору газовой колонки, плиты, водонагревателя или отопительного котла стоит отнестись серьёзно. 

Магазины газового оборудования «Конфорка Плюс» предлагают вам огромный выбор качественного газового оборудования от крупных и проверенных производителей. В этих магазинах каждый клиент получит профессиональную консультацию по всем видам бытового газового оборудования.

Вентиляция — ещё одна из важнейших задач для обеспечения безопасности и уюта вашей квартиры или дома. Мощная вытяжка на кухне удалит дым, пар и запахи, образующиеся при приготовлении пищи. Это защитит мебель и поверхность стен от налёта жира, а также не позволит запахам проникать в жилые комнаты.

В магазинах «Конфорка Плюс» вы сможете выбрать красивую и долговечную вытяжку для вашей кухни, которая не только будет надёжно работать, но и станет украшением вашего интерьера.

Выбирайте всё необходимое для обеспечения тепла и комфорта «Конфорка Плюс»:

  • Газовые колонки
  • Газовые плиты
  • Отопительные котлы
  • Водонагреватели
  • Вытяжки
  • Системы вентиляции
  • Мойки
  • Тёплые полы

Каждый покупатель в магазинах «Конфорка Плюс» получает скидку на следующую покупку после приобретения любого газового оборудования.

Получите уверенность в своей безопасности, комфорт и уют с газовым и вентиляционным оборудованием от компании «Конфорка Плюс»!

Автор: Вероника Левина, вчера, в 10:16 0
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