Где купить газовую колонку и другое нагревательное оборудование в Туле

Тульские магазины, где представлено различное оборудования для нагрева воды и отопления квартиры или частного дома, – в обзоре Myslo.

«Теплотехника», сеть магазинов газового оборудования

Тула, ул. Оборонная, 10, 8 (4872) 36-34-60

Тула, пр. Ленина, 70, 8 (4872) 36-43-76

Тула, Щекинское шоссе, 1-а, 8 (4872) 71-03-73

Тула, ул. Мосина, 29 (ТЦ «Мастер»), 8-960-606-55-57

Тула, Одоевское шоссе, 57, 8-903-843-69-99

Тула, ул. Оборонная, 37

8 (4872) 70-00-70 (центральный офис)

magazin.teplo-tula.ru

«ТеплотехникаСервис» = надежность. Компания на тульском рынке уже больше 10 лет. За это время она стала одним из главных поставщиков газового и отопительного оборудования в регионе: туляки доверяют ей.

У организации есть интернет-магазин с широким ассортиментом. В нем жители Тульской области могут найти товары на любой вкус и кошелек.

– Также у нас имеется собственный сервис — ООО «Теплосервис», который осуществляет сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание всего перечня оборудования, продаваемого в магазинах «Теплотехника», а еще осуществляет монтаж газового оборудования, систем отопления, водоснабжения, канализации и их доставку, — пояснили в компании.

Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами, прошедшими обучение у производителей газового оборудования.

«Теплотехника» предлагает покупателям одни из лучших цен на газовые и электрические водонагреватели, колонки и котлы:

Котел отопительный 11 кВт — от 12 600 руб.

Котел отопительный 17 кВт — от 13 900 руб.

Котел отопительный 23 кВт — от 17 700 руб.

Газовые колонки — от 6000 руб.

«Теплотехника» — официальный дилер ведущих российских и белорусских производителей газового оборудования: Ростовгазаппарт;

Жуковский машиностроительный завод;

Боринское;

SUPERFLAME;

Лемакс;

Гефест;

Каневский завод плит;

Ладогаз.

ТермоЛайн, инженерно-коммерческий центр

Тула, ул. Шевченко, 11

8 (4872) 35-13-76 , 8 (4872) 33-39-10 ,

8 (910) 941-48-51 , 8 (910) 167-60-43 /

термо-лайн.рф

Компания «ТермоЛайн» — профессионал в сфере инженерных систем. Уже 15 лет этот инженерно-коммерческий центр занимается в Туле комплексными поставками оборудования для инженерных систем и выполняет монтаж и сервисное обслуживание систем отопления, водоснабжения, канализации и водоподготовки.

Разнообразный выбор продукции в интернет-магазине «ТермоЛайн» позволит вам подобрать для своего дома, дачи или производственного помещения оптимальный комплект оборудования, а также в любое время купить все необходимые вспомогательные элементы.

Баки мембранные;

Запорно-регулирующая арматура;

Котельное оборудование;

Приборы отопительные;

Медь;

Полипропилен Ekoplastik, Pro-aqua, FV- Plast, Valfex;

Коллекторы и аксессуары для тёплого пола;

Металлопластик;

Предохранительная арматура;

Измерительные приборы и автоматика;

Декоративные розетки;

Канализация Политрон;

Насосное оборудование;

Сифоны и сливы;

ПНД фитинги и трубы;

Подводки гибкие и шланги (вода, газ);

Смеситель;

Резьбовые и чугунные фитинги;

Счетчик воды;

Теплоизоляция для трубы;

Фильтрация воды;

Электрический тёплый пол;

Инструмент, крепеж и расходные материалы.

Цены на популярные модели вас приятно удивят.

Газовые колонки – от 6100 руб.

Газовые отопительные котлы – от 13 400 руб.

Электрические котлы – от 12 700 руб.

Радиаторы отопления алюминиевые – от 320 руб.

Радиаторы отопления биметалл – от 385 руб.

Насосы для отопления – от 1675 руб.

Запорная арматура – от 217 руб.

Компания сотрудничает со множеством надёжных и проверенных зарубежных и российских производителей.

При заказе монтажа любое купленное здесь оборудование вам доставят бесплатно.*

А при оформлении заказа на сайте вы получите скидку 5%.*

*Условия скидки и доставки уточняйте у менеджера компании.

«Конфорка Плюс», сеть магазинов газового оборудования

Тула, ул. Коминтерна, 24-д, бутик 204 (ТЦ «Наш Дом»)



8 (4872) 25-21-49

8 (920) 780-03-93

Газовое оборудование используется почти в каждом доме для повседневных нужд: приготовления пищи, нагрева водопроводной воды или отопления.

От качества и надёжности нагревательного прибора зависит удобство его использования и экономичность, а от его безопасности может зависеть здоровье и жизнь всей семьи. Поэтому к выбору газовой колонки, плиты, водонагревателя или отопительного котла стоит отнестись серьёзно.

Магазины газового оборудования «Конфорка Плюс» предлагают вам огромный выбор качественного газового оборудования от крупных и проверенных производителей. В этих магазинах каждый клиент получит профессиональную консультацию по всем видам бытового газового оборудования.

Вентиляция — ещё одна из важнейших задач для обеспечения безопасности и уюта вашей квартиры или дома. Мощная вытяжка на кухне удалит дым, пар и запахи, образующиеся при приготовлении пищи. Это защитит мебель и поверхность стен от налёта жира, а также не позволит запахам проникать в жилые комнаты.

В магазинах «Конфорка Плюс» вы сможете выбрать красивую и долговечную вытяжку для вашей кухни, которая не только будет надёжно работать, но и станет украшением вашего интерьера.

Выбирайте всё необходимое для обеспечения тепла и комфорта «Конфорка Плюс»:

Газовые колонки

Газовые плиты

Отопительные котлы

Водонагреватели

Вытяжки

Системы вентиляции

Мойки

Тёплые полы

Каждый покупатель в магазинах «Конфорка Плюс» получает скидку на следующую покупку после приобретения любого газового оборудования.

Получите уверенность в своей безопасности, комфорт и уют с газовым и вентиляционным оборудованием от компании «Конфорка Плюс»!