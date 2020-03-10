Спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков – о зимней селекции и перспективах

Право на ошибку

— Андрей Борисович, болельщики любую трансферную кампанию оценивают исходя из того, приглашены ли в команду игроки с именем. А по каким критериям судите вы?

- При подписании новичков, мы смотрим на то, подходят ли они под наш стиль игры. Плюс, обращаем внимание на его характер, личные качества, как он ведет себя в коллективе. Вы сами прекрасно знаете, что у нас очень хорошая атмосфера в команде, которая отчасти, помогает добиваться высоких результатов. Очень важно, чтобы новички это понимали и старались поддерживать ее. Если говорить про межсезонье, нынешняя зима показала, что у нас есть хорошая молодежь, и она уже стучится в двери основной команды, очень уверенно стучится. Например, вернулся Сокол. Это молодой российский футболист, и при правильной его работе он будет играть, я в это верю. Что касается новичков — подписали Минаева. На мой взгляд, из него вырастет очень хороший нападающий. Сейчас даже клубам с деньгами проблематично найти нападающих — ни своих, ни за рубежом.

— Вы ведь противник лимита?

- Против, да. Прошли те времена, когда любого иностранца привозили в Россию прежде всего, чтобы заработать. Для меня все решает конкуренция. Нашим российским ребятам тренироваться рядом с хорошими иностранцами только на пользу. Хорошая, не искусственная конкуренция еще никому не мешала. И потом иностранцам всегда нужна адаптация. В России для них все другое.

— Чего не надо, например, белорусам.

- Которые не считаются в российском чемпионате иностранцами, что очень важно. Опять же, если мы говорим о наших новичках, это качественные игроки, с опытом выступления в Еврокубках и сборной Белоруссии, которые принесут большую пользу «Арсеналу». Их хотели подписать и другие команды, в том числе в Европе. Думаю, Ковалев может уже и этой весной помочь. Громыко полгода не играл, пока ему тяжело.



Ковалев и Громыко, фото ПФК «Арсенал».

— Просто многие тут же вспоминают, что у нас уже был недавно не очень удачный белорусский трансфер — Володько.

- Хорошо, давайте тогда посмотрим сколько за это же время прошло российских футболистов, которые не пробились в основной состав — этот вопрос нужно убрать.

— Так ли нужен был еще один вратарь, учитывая, что в «Арсенале» есть еще и Шамов, который к лету должен вернуться?

- У Лодыгина хорошая школа, и он очень хочет вернуться в российский футбол. А то, что будет летом — посмотрим. У нас еще впереди десять матчей в чемпионате.



Александру Тудорие. Фото ПФК «Арсенал».

— Приглашение Тудорие было ошибкой?

- Когда мы подписывали Алекса, выступая в чемпионате Румынии он забил десять мячей за команду, которая стояла на вылет. Думаю, о чем-то это говорит. Не стоит забывать, что только травма не позволила нападающему поехать со своей сборной на молодежный чемпионат Европы.

Когда он пришел к нам, то с первых игр старался всячески помочь команде. Провел очень качественный матч с «Крыльями», победный гол забил.

Для каждого форварда самое главное почувствовать уверенность. К сожалению, как только Тудорие набрал форму, он получил травму, после чего было не просто вернуться на прежний уровень. Алекс еще молодой, ему 23 года. Уверен, он вернется в нашу команду и сможет показать весь свой класс. Для меня это футболист, который умеет играть.

— По Кокорину действительно велись переговоры?

- Не было. У нас есть Луценко, который на тот момент забил семь мячей. Мы уже взяли молодого — Минаева. Придет Кокорин — значит, надо его в «Химик» задвигать? А может он через год будет вторым Кокориным? Я же смотрю, как он двигается, как открывается. У него есть все качества, чтобы стать хорошим нападающим.

— Есть желание оставить после окончания аренды Лесового?

- Посмотрим. Соответствующая опция в контракте имеется.

— Уход Коне из категории «не адаптировался»?

- Чтобы показать свое умение, надо играть. Ему давали шанс. Должен был проявить характер. Футболист, профессионал всегда должен ждать своего часа. Если тебя выпускают хоть на пять минут, должен доказать свое право выходить на поле. А если не доказал, значит не доказал.



Мохаммед Кадири. Фото ПФК «Арсенал».

— Кадири ведь тоже особо себя не проявил в первом матче за «Арсенал».

- Он тогда ошибся, да, из-за него гол пришел. Но я сам играл, и понимаю, что очень важно, когда у молодого игрока есть право на ошибку.

— Кто дает это право? Тренер или партнеры?

- Да все. Естественно, нужно общение с игроком, он должен чувствовать, что если ошибется, его не посадят на скамейку запасных. Тем более мы сами были игроками, сами этого не любили, боялись. Просто надо на одном языке разговаривать с футболистом.

— В Киеве у Кадири пока не очень ладится.

- Да нет, последний матч в основном составе играл.

— За теми, кто ушел, получается, тоже следите?

- Отчасти. В основном все же за теми, на кого можем рассчитывать.

— За Мирзовым, например.

- В жизни все может случиться. Вы сами видели, как было с Дзюбой. Кто бы мог подумать, что он к нам придет. А когда пришел, и он нам помог, и мы ему помогли.

— Или кто бы мог подумать, что в Туле так выстрелит Луценко. По-вашему, он достоин быть кандидатом в сборную? Или все-таки 33 — это 33.

- А что, это где-то написано, что ли, в каком возрасте можно приглашать, в каком нет? А если ты, например, в сорок можешь играть лучше, чем другие? Я думаю, Луценко показал, что достоин сборной. Он командный игрок, каждый матч проводит большую работу на поле. И уже девять забил. Можно сказать каждый второй матч — гол. Таких нападающих в России — наперечет.

Спрос на игроков «Арсенала» есть и сейчас

— Можно сказать, что все происходящее сейчас в «Арсенале» делается для того, чтобы большой футбол был в Туле надолго?

- Фундамент уже есть. Губернатор создал такие условия, которым позавидуют многие регионы. Самое главное — академия уже дает плоды, а это будущее тульского футбола. Сейчас есть первые игроки из академии, с которыми мы подписываем профессиональные контракты. А ведь по футбольным меркам времени прошло очень немного.

— При этом никто из молодежки так пока не пополнил основной «Арсенал». Зато постоянно читаем: один ушел туда, другой сюда.

- Это естественный отбор. Давайте возьмем первую команду. Когда мы пришли, у нас было очень много арендованных игроков. Это о чем говорит? Не было фундамента. А на сегодняшний день у нас впервые за последние годы большинство футболистов на контракте. Мы смотрим вперед уже.



Даниил Хлусевич (слева). Фото ПФК «Арсенал».

— Поездка Хлусевича на просмотр в «Порту» о чем говорит?

- Вы же знаете — это принцип работы португальских клубов. Найти перспективного игрока, и продать потом его подороже. Они ищут по всему миру. Если их скауты обратили внимание на Хлусевича — это плюс и нашему игроку, и нам. Там тоже умеют деньги считать, и просто так никого не приглашают. А то, что они хотят вернуться к приглашению Хлусевича летом, многое значит.

— А мы? Хотим его удержать?

- Он у нас и так на контракте. Но чтобы продать дорого, нужно играть. А у нас в России доверяют молодым? Я даже не об «Арсенале» говорю, а вообще о Премьер-лиге. Главное всегда — результат. Но поверьте, в нашей команде — и в молодежке, и в академии есть очень интересные ребята.

— И может прийти такое время, когда мы тоже начнем продавать футболистов?

- У нас и сейчас был спрос на некоторых игроков. Но мы не можем себя оголять. Если кого-то продаем, нужно кем-то заменить. Чтобы продать, нужно что-то создать.

— Вы сказали об академии. Насколько часто вы следите лично, как там обстоят дела?

- Не так часто, к сожалению, как хотелось бы. У нас же все разбросано. Поехать на «Металлург» — сорок минут туда, сорок обратно. На Косую гору — тоже неблизко. Но изменения есть. Я вижу, что академия хорошо работает. Вчера, кстати, заходил в манеж, узнал, что есть семьи, которые возят детей в Тулу на тренировки за сто километров. Сейчас будем думать, что с этим делать.

— Интернатик просится.

- Для интерната нужны поля, у нас их пока мало. Чтобы Москва не забирала у нас лучших, как было раньше, нужны условия. Если они будут, любые родители предпочтут, чтобы ребенок оставался дома. На периферии вообще легче выстрелить, чем в столице, я сам через это прошел. Вы наверняка обратили внимание, сейчас руководство региона и клуб делают все возможное, чтобы улучшить инфраструктуру и увеличить количество полей, где можно будет не только тренироваться, но и проводить матчи.

И если что-то делать, надо делать качественно.

При непосредственном участии губернатора Алексея Дюмина и нашего руководителя Гурама Захаровича ведется строительство поля с искусственным покрытием на Центральном стадионе. На нем круглый год смогут тренироваться ребята из академии. Очень важно, что на нем будут проходить матчи молодежного первенства в центре Тулы, тем самым мы привлечем новую аудиторию болельщиков.

— Эталоном теперь считается школа «Краснодара». Можно к ней хотя бы приблизиться?

- Для создания хорошей школы нужны, как я уже сказал, поля, специалисты. С детьми в первую очередь должен работать настоящий педагог. Не ущемлять их, а помогать развиваться. Когда мы создавали академию, объясняли: зацикливаться на результате, на физических нагрузках — это ошибка. Дети должны развиваться, получать удовольствие от футбола. Тем более в сегодняшней жизни у них столько возможностей, что если им не понравится здесь, они тут же пойдут куда-то еще. Надо делать так, чтобы мяч был как наркотик, чтобы они спали с этим мячом. Вы никогда не обращали внимание, как часто говорят: «пойдем, в футбол побегаем». А может лучше поиграем? Давайте исходить из того, что футбол — это прежде всего игра.

В Туле поддерживают команду и душой, и сердцем

— Насколько просто вам было возвращаться в Россию? Вы ведь вроде уже твердо обжились в Швейцарии. А все знают, что бедный швейцарец отличается от богатого только тем, что вынужден сам мыть свой «мерседес».

- Это обманчивое мнение. Те, кто там живет, знают, что в Швейцарии проблем не меньше. Я уехал в 1990-м. Семья захотела остаться в этой стране, и я сделал для этого все возможное. И играл, и тренировал. Потом поступило предложение от Гурама Захаровича, сразу его принял. Я очень благодарен ему, за возможность вернуться в российский футбол.

— Вы ведь с Аджоевым еще по «Спартаку» были знакомы?

- Да, мы познакомились с ним в «Спартаке». Но не это главное. Важно, что он, как руководитель, сам футбольный человек, и многие вещи ему не надо объяснять. А это все время, мы выигрываем таким образом время. Плюс, он максималист по жизни и старается привить это команде. Каждый хочет прогрессировать и ставить перед собой самые высокие задачи.

— В Туле до этого бывали?

- Никогда.

— Что вас больше всего удивило по возвращении?

- Скажу, что радует. Третий год я здесь, и вижу, что клуб растет. Да и сам город, регион растет вместе с клубом. Или клуб вместе с регионом. Четвертый год «Арсенал» показывает стабильный результат. Команда и болельщики едины. Даже в Европе есть места, куда с семьей я бы не решился пойти на футбол. А здесь такое даже в голову не придет. Люди болеют и душой, и сердцем. Поэтому в Туле есть все, чтобы расти. Народ это заслужил. Помните, декабрьский матч со «Спартаком», который мы проиграли? На стадионе снег, холод, но никто не ушел. Вот это болельщики! Для таких болельщиков хочется работать.

— В Туле-то вы уже хорошо ориентируетесь — «Металлург», Косая Гора…

- А как же — третий год здесь. Когда ты куда-то не доехал, тебе могут преподнести информацию как угодно. Надо все отслеживать лично.

— Живете здесь или приезжаете?

- Я переехал в Тулу. Семья тоже здесь. Дети остались в Швейцарии.

— Самое время рассказать, как вам нравятся парк, Ясная Поляна.

- Парк — это да, одно из лучших мест в Туле. Все сделано для людей, с душой. Можно пойти покушать, прогуляться, заняться спортом. Когда попадаете в парк, видно, что у нас растет здоровая нация, и люди в Туле занимаются спортом. Да и кремль очень красивый. Сделали набережную — тоже очень хорошее место.

— То есть вам в Туле все нравится?

- Мне здесь комфортно. Тем более, когда занимаешься любимым делом и созданы условия для этого. Я вам скажу, многие футболисты из других команд хотят перейти к нам. Понимаете, как все поменялось. Раньше мы зазывали, а сейчас выбираем.

досье Myslo

Андрей Рудаков

Родился 19 января 1961 в г. Переславль-Залесский Ярославской области.

Мастер спорта СССР.

Профессиональную карьеру начинал в ярославском клубе «Шинник», выступавшем в первой лиге СССР.

В 1985—1987 гг. играл в московском «Спартаке».

В середине сезона-1987 перешел в московское «Торпедо».

Чемпион СССР по футболу 1987 г.

Серебряный призер чемпионата СССР 1985 г., бронзовый призер 1986 и 1988 гг.

В июле 1990 года подписал контракт с клубом 2-й лиги Швейцарии «Фрибур».

Играл за команды Швейцарии.

Закончив карьеру игрока, стал тренировать клубы низших швейцарских дивизионов.

29 июля 2017 года стал спортивным директором тульского «Арсенала».