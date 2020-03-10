Сахарный диабет: инсулиновая помпа, и уровень сахара всегда под контролем

Среди огромного количества людей с сахарным диабетом доля пациентов с сахарным диабетом 1-го типа составляет не более 10%, однако они заслуживают особого внимания, ведь среди них дети, подростки, молодые люди, строящие карьеру, создающие семьи, воспитывающие детей.

О том, как жить полноценной жизнью людям с сахарным диабетом, Myslo рассказала врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Юлия Викторовна Бурякова.

– Отличное самочувствие и отсутствие осложнений в будущем при сахарном диабете возможно только при условии успешного контроля заболевания, сводящегося, по сути, к тому, насколько хорошо человек контролирует уровень сахара в крови. Кроме того, этот самый контроль помогает свести к минимуму эпизоды гипогликемий – снижения сахара крови ниже нормы, сопровождающиеся неприятными ощущениями и способными в считаные минуты привести к потере сознания.

Единственным вариантом лечения сахарного диабета 1-го типа является инсулинотерапия. Существует несколько способов введения инсулина: шприц, шприц-ручка либо инсулиновая помпа. Последнему варианту с каждым годом отдают предпочтение всё большее количество людей.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Инсулиновая помпа – это компактное электронное устройство, которое вводит инсулин по запрограммированным индивидуальным настройкам. Преимущество помпы в том, что в ней используется только инсулин короткого или ультракороткого действия. Вводится он подкожно через определенные промежутки в течение всех суток в точных дозах, позволяя поддерживать уровень сахара крови в пределах целевого диапазона.

Инсулиновая помпа является постоянным спутником человека с сахарным диабетом, но ее можно отсоединить на время водных процедур или занятий активными видами спорта. Остальное время помпу можно носить на ремне брюк, в кармане, специальном чехле или на поясе.

Противопоказана помпа людям со значительным снижением остроты зрения (они не могут пользоваться экраном прибора) и людям с нарушениями интеллекта, которые не способны проводить расчет дозировки.

Если человек хочет управлять диабетом, и делать это более эффективно, помпа дает колоссальные преимущества перед шприц-ручкой или шприцем:

Во-первых, это более гибкий режим инсулинотерапии, чем при использовании шприц-ручек: человек может в любой момент поменять концентрацию инсулина в крови в нужную ему сторону.

Во-вторых, более предсказуемый эффект вводимых доз: большинство моделей помп помогает людям с диабетом посчитать нужную дозу на еду или коррекцию уровня глюкозы в крови.

В-третьих, большинство современных помп способны отображать результаты непрерывного мониторинга глюкозы, т. е. в любой момент человек может увидеть, какой у него уровень глюкозы в крови и какой он был в течение последних часов. Таким образом, помпа позволяет спрогнозировать изменение сахара крови и действовать на опережение.

В-четвертых, немаловажно снижение количества инъекций примерно в 15 раз по сравнению с таковым при использовании шприц-ручек.

Самые последние модели инсулиновых помп обладают функциями, позволяющими часть решений принимать автоматически за человека с диабетом. Например, помпа может самостоятельно прекратить подачу инсулина в случае гипогликемии (что особенно важно ночью, когда человек спит).

В настоящее время уже применяется полностью автономная инсулиновая помпа – MiniMed 670g. Его датчик раз в 5 минут измеряет уровень глюкозы в крови и передает данные на помпу, а та рассчитывает оптимальную дозу базового инсулина.

Обладатель этого чудесного устройства должен только заменять картриджи с инсулином и раз в 12 часов измерять глюкозу крови глюкометром. Плюс ему по-прежнему необходимо самостоятельно регулировать введение инсулина перед приемами пищи.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

При переходе на инсулиновую помпу необходимо обязательно некоторое время находиться под наблюдением врача, чтобы он рассказал все нюансы использования помпы и проследил, что настройки прибора проводятся правильно. В клинике «Статус» проблемами сахарного диабета и наблюдением больных, находящихся на помповой инсулинотерапии, занимается врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Юлия Бурякова.

В Тульской области более ста человек с сахарным диабетом 1-го типа используют помповую инсулинотерапию. Это дети, подростки, молодые люди преимущественно до 45 лет. Большинство их них – с активной жизненной позицией: врачи, юристы, экономисты, педагоги и люди других замечательных профессий. Многие из них, успешно используя инсулиновые помпы, стали мамами, некоторые – мамами двух здоровых малышей. Они не только эффективно контролируют свой диабет, но и общаются между собой на просторах интернета и лично, всегда готовы прийти на помощь человеку, оказавшемуся в похожей сложной ситуации. Все эти люди по праву заслуживают нашего уважения и восхищения!

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