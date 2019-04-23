Дизайнерская одежда по доступным ценам: собираем стильный гардероб

Известный большинству модниц магазин «Сливки» расширил ассортимент: к коллекции женской одежды добавилась обувь и сумки, а также прелестная детская линия.

«Сливки» — особенный магазин. Один из немногих, он представляет одежду исключительно российских дизайнеров, которые по стилю и качеству обгоняют многие европейские бренды. Но не только дизайнеры прошли строгий отбор:

из каждой их коллекции в магазин поступают лучшие модели.

«Мы берем только самые сливки», — улыбается владелица магазина Оксана Суяркова.

Оксана Суяркова, основатель магазина «Сливки» — Я мечтала сделать магазин не как у всех. И «Сливки» стали магазином, который влюбляет, не оставляет равнодушным, греет и ценой и качеством. За год мы полностью сменили концепцию. В «Сливках» теперь представлены другие дизайнеры, появилась детская линейка, в целом серьезно расширился ассортимент. Но не изменяю себе в одном: это made in Russia великолепного качества! Обратите внимание на продуманность этих вещей: на потайные пуговицы, качество обработки швов, состав тканей, которые ласкают кожу: даже подклад в карманах настолько нежный, что не хочется вынимать руки!

Теперь в «Сливках» представлены два российских бренда женской одежды. Это Studio29, который создает очень интересные трендовые модели. Юбки миди, брюки-бананы, платья-рубашки, объемные блузы, бермуды — это одежда, которая всегда привлекает внимание окружающих, в ней нельзя остаться незамеченной. Второй бренд — Solo-U, который выпускает практичные вещи на каждый день, с очень высоким качеством тканей и пошива.

Сарафан, хлопок, 5900 руб.

Оба бренда делают дизайнерскую одежду с узнаваемым стилем, ограниченными партиями и по адекватным ценам. Вещи универсальны: повседневное платье для офиса достаточно дополнить яркими аксессуарами и смело отправляться в нем на вечеринку.

- Мы делаем акцент на повседневной одежде, — говорит Оксана. — Ассортимент на 95% состоит из базовых вещей, которые и формируют полноценный гардероб.

Собрав базу из качественных стильных вещей, вы больше никогда не скажете «мне нечего надеть»: у вас всегда будет подходящий комплект на любой повод.

К такому гардеробу достаточно подобрать 1−2 трендовых дополнения, чтобы всегда выглядеть актуально. Сейчас это пиджаки-оверсайз, юбки с завышенной талией длиной чуть ниже колена, жакеты в клетку, брюки-бананы.

Туфли, натуральная кожа, 8000 руб.

Одежда сшита из качественных тканей: платья из натуральной вискозы, шелковые топы, хлопковые сарафаны, свитера из кашемира, мериноса.

А «Можно найти в «Сливках» наряд для особого случая? Например, на выпускной? Легко! И это будет совершенно особенный образ, в котором девушка будет выделяться из толпы одинаковых пышных платьев. Например, черный бархатный костюм с мягким жакетом-смокингом: к нему можно надеть и туфельки на каблуке, и кроссовки — любой вариант будет мегастильным!

«Сливки» не только одевают, но и обувают: это большой плюс и изюминка магазина — здесь можно создать полный образ на каждый день или на выход.

Вся обувь, представленная в магазине, сделана только из натуральных материалов. «Сливки» работают напрямую с производителем: магазин выбирает модели, которые считает интересными, а фабрика выпускает их в нужных цветах и размерах. В новой летней коллекции — буйство цвета и универсальные модели, которые сочетаются с любыми нарядами.

Качество обуви безупречно, и она невероятно удобна. Есть девушки, которые за последние месяцы купили здесь по 6−7 пар обуви, потому что ничего другого уже носить не могут!

Эксклюзивно в «Сливках» представлены эко-сумки — это что-то фантастическое! Они сделаны из крафтовой… бумаги! Но это бумага особенная: прочная, выдерживает вес, не боится воды, ее можно смело мыть и даже стирать.

Сумка, крафтовая бумага, дуб, 5200 руб.

Бумага — полностью натуральный материал, ручки выполнены из дуба или бука. Крафтовый клатч или рюкзак — уникальный аксессуар, которому будут завидовать!

В магазине появилась детская коллекция, и она потрясающая. Стильные костюмчики и платья, фантастическая расцветка, роскошная фурнитура, идеально подходящая к ткани — каждая модель как маленькое произведение искусства!

Удобно, что в «Сливках» можно не только купить детскую одежду, но и взять ее напрокат — например, на фотосессию или праздник. Ребенок в ней будет как картинка!

Для мальчиков и девочек в магазине можно купить и повседневную одежду: спортивные костюмы, костюмы для детского сада, брюки, платья и многое другое.

Костюм 6000 руб.

Многие считают, что дизайнерская одежда и аксессуары стоят дорого. Побывав в «Сливках», мы хотим развеять этот миф: здесь цены не кусаются. Например, платье стоит от 4500 руб. Стильные вещи в отличном качестве в этом магазине доступны!

Тула, ул. Советская, 58, вход с Центрального переулка.

Тел. 8-920-272-60-54.

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