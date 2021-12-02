Министр промышленности и торговли Вячеслав Романов: «Поддерживаем бизнес по всем направлениям»

За 2021 год в Тульской области было реализовано много важных проектов в сфере промышленности, активно развивалось малое и среднее предпринимательство.

О том, что сделано за год и какую поддержку смог получить бизнес, рассказывает министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

— Вячеслав Михайлович, что нового было внедрено в господдержке бизнеса в Тульской области в 2021-м?

— В этом году меры господдержки прошли через ряд изменений. Опираясь на актуальные запросы бизнес-сообщества, мы предоставляем поддержку в виде комплексных услуг по продвижению, франчайзингу, госзакупкам.

Для финансовой поддержки бизнеса в регионе реализуются более 15 программ льготного финансирования (сумма займа составляет до 5 миллионов рублей на срок до 3 лет по ставке 0,1−8% годовых).

В 2020 году event-индустрия вошла в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Чтобы создать условия для ее восстановления, предпринимателям в сфере event были выделены субсидии: поддержку на общую сумму 2,5 млн рублей получил 21 предприниматель.

Продолжается отбор на получение грантов от 100 до 500 тысяч рублей для социальных предпринимателей на финансовое обеспечение затрат бизнеса (аренда и ремонт помещения, оплата коммунальных услуг, покупка оргтехники).

В Тульской области с ноября 2021 года запущены новые льготные программы поддержки промышленности. Программа «Производительность труда» обеспечивает финансирование мероприятий, направленных на повышение производительности труда на производстве. Сумма займа — 5−20 млн рублей на срок до 5 лет под 1% годовых. Программа «Поддержка бизнеса» для субъектов МСП производственной сферы на срок до 3 лет дает возможность финансирования как покупки оборудования (под 3% годовых), так и пополнения оборотных средств (ставка 5%).

Для связи с предпринимательским сообществом был создан телеграм-канал «Спроси про бизнес», в котором публикуются действующие нормативно-правовые акты, а предприниматели получают ответы на интересующие их вопросы.

— Какие значимые проекты в сфере промышленности стартовали в регионе в этом году?

— Знаковым событием для Тульской области стал XXIV Петербургский международный экономический форум, на котором были заключены инвестиционные соглашения. Это проект по установке новой линии по производству потребительской бумаги на фабрике ООО «ЭсСиТи» в г. Советске, увеличение производительности КДМ ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика», организация производства нетканого материала «Спанбонд» с возможностью производства материала для медицинских целей ОАО «Щекиноазот» и другие.

В июне на территории АО «Пластик» было открыто первое в России предприятие французской компании Ansell по производству перчаток с полимерным покрытием. В августе Новомосковский «Азот» открыл уникальное для России производство жидких азотных удобрений КАС-32. В октябре в компании «Щекиноазот» был реализован проект производства метанола мощностью 500 тысяч тонн в год.

— Какую поддержку смогло оказать предпринимателям Ваше ведомство?

— Несмотря на быстро меняющийся рынок, мы видим, что предприниматели активно развивают свой бизнес, в том числе и с помощью государственной поддержки. За 2021 год уже предоставлено 56 поручительств бизнесу объемом более 387 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь заемные ресурсы в размере порядка 1018 млн рублей.

В регионе реализуется уникальная по своему содержанию и масштабу программа поддержки производителей «Сделано в Тульской области». Сегодня в ней — более 120 участников: это производители пищевой продукции, дизайнеры одежды и аксессуаров, мастера народных художественных промыслов, производители самоваров, музыкальных инструментов.

В этом году запущена образовательная платформа «Мастерская бизнеса». Это доступное обучение в онлайн-формате на сайте центра «Мой бизнес» по всем основным направлениям ведения бизнеса. Планируется запуск платформы «Моя субсидия» — электронного сервиса по упрощению процедуры получения поддержки.

Мой 2021-й в трех словах:

Новый, масштабный, перспективный

За что я благодарен этому году:

В очередной раз убедился в том, что работаю с командой профессионалов

Чего бы я хотел в новом году:

Реализации задуманных амбициозных планов развития