Руководитель центра «Мой бизнес»: «Как развивать и сохранять свое дело в новых реалиях»

2021-й был непростым для многих сфер бизнеса, но он не помешал предпринимателям развиваться, открывать новые проекты, выходить на новые рынки. Об этом - в интервью Светланы Квасовой.

В это время очень ценной для многих стала помощь центра «Мой бизнес». О том, какие меры поддержки помогли бизнесу не просто выстоять, а вырасти, рассказывает руководитель центра Светлана Квасова.

— Светлана, расскажите об итогах работы центра «Мой бизнес» за этот год.

— «Мой бизнес» предоставляет целый спектр услуг, рассчитанных на разнообразную аудиторию. Мы проводим обучающие программы как для планирующих начать свое дело, так и для опытных бизнесменов, консультации по всем направлениям ведения предпринимательской деятельности, а также услуги для промышленных производств и предприятий, планирующих экспортировать свою продукцию. У нас можно арендовать офис, получить кредит и поручительство по льготным ставкам.

В этом году мы расширили помощь бизнесу в части перехода в онлайн-продажи. Предприниматели совершенно бесплатно получали услуги по упаковке своего бизнеса в франшизу, размещению на маркетплейсах, упаковке и ведению соцсетей, рекламе, созданию сайта с его продвижением.

— Как, на Ваш взгляд профессионала, нужно действовать в нынешние времена, чтобы сохранить и развивать бизнес?

— Сегодняшним предпринимателям необходимо оперативно перестраиваться под новые реалии. А инфраструктурам поддержки — подстраиваться под новые потребности бизнеса и предлагать своевременную и актуальную помощь.

Не секрет, что сейчас бизнесу нужно присутствовать в онлайне. Поэтому мы добавили услуги по ceo-продвижению, что позволило предпринимателям продвигать свой сайт и экономить на рекламе. Также мы предлагаем помощь в создании и продвижении соцсетей. Предприниматели сделали запрос на услуги, и мы оперативно на него отреагировали.

И самое главное сейчас для предпринимателя — учиться, осваивать передовые тенденции в сфере продвижения и управления. С центром «Мой бизнес» сделать это просто.

— Несмотря на ситуацию, в Туле открываются новые рестораны, магазины и пр. Какие интересные кейсы Вы могли бы отметить?

— Мы видим, что бизнес не стоит на месте и пробует для себя новые форматы. Например, в сфере ресторанного бизнеса открываются заведения в формате true cost (посетителям предлагаются блюда по себестоимости), предприятия вводят новые продукты (такие, как зефир с коллагеном от тульских производителей), рестораны объединяются для проведения гастрофестивалей и тематических мероприятий. И мы стараемся их поддержать. В этом году Центр провел Туристический акселератор: рестораторы смогли прокачать свои навыки и повысить эффективность бизнес-процессов.

— Несмотря на ограничения и закрытые границы, как в Тульской области развивается поддержка экспорта?

— Наш Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) оказывает бизнесу целый ряд комплексных услуг — поиск иностранного покупателя, сопровождение экспортного контракта, размещение на международных электронных торговых площадках и другие. В этом году на базе ЦПЭ запустился первый поток акселерационной программы «Экспортный форсаж», по результату которой каждый участник составит до трех планов выхода на внешние рынки. Также экспортеры могут принять участие в онлайн-мероприятии «Час с Торгпредом» и получить адресные рекомендации по выходу на рынок целевой страны.

В постпандемийный период возросла заинтересованность в участии в международных выставках. Это один из самых эффективных способов представить свою продукцию, но одновременно и самый затратный. ЦПЭ берет на себя практически все расходы по участию в выставке. Востребовано и участие в бизнес-миссиях — коллективных поездках за рубеж для проведения переговоров с потенциальными партнерами, заключения контрактов.

— Чем лично для Вас был знаменателен этот год?

— Несмотря на вызовы этого года, мы видим, что предпринимательское сообщество становится более гибким, сплоченным, способным подстраиваться под быстро меняющиеся рыночные условия. Особый повод для гордости — успехи наших предпринимателей, отмеченные на уровне всероссийских конкурсов.

Мой 2021-й в трех словах:

Динамичный, результативный, перспективный

За что я благодарна этому году:

За возможность внедрения новых мер поддержки тульского бизнеса

Чего бы я хотела в новом году:

Быстрого и эффективного развития каждого предпринимателя Тульской области

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