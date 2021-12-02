Илья Корнилов, ГК «Автоимпорт»: «Покупатели – наш самый большой капитал»

ŠKODA, Hyundai, Haval, УАЗ, Chevrolet – все эти автомобильные бренды в Туле теперь связаны с именем Группы компаний «Автоимпорт».

Новые дилерские центры, площадка по продаже автомобилей с пробегом, высокие темпы продаж — об успехах и планах холдинга рассказывает Илья Корнилов, управляющий операционным бизнесом ГК «Автоимпорт».

— Илья, каким был 2021 год для вашей компании?

— Одновременно и сложным, и продуктивным. Знаете, в китайском языке есть иероглиф, обозначающий слово «кризис»: он состоит из двух частей — «опасность» и «возможность». Всё зависит от того, под каким углом смотреть на ситуацию и каким образом её использовать.

— Что происходило в жизни ГК «Автоимпорт» в этом году?

— Последние два года стали активной фазой развития группы компаний «Автоимпорт» в Туле. Так, благодаря тому, что с концерном «Фольксваген Групп» у нас давно сложились доверительные партнёрские отношения, в 2020 году мы вернули в город такой важный и любимый потребителями бренд, как ŠKODA.

В 2021 году мы открыли в Туле дилерский центр Hyundai. Тенденция такова, что в городах с населением свыше полумиллиона человек всегда существует потребность во втором дилерском центре. И мы его построили по самым современным стандартам марки. Мы не только предлагаем покупателям высокое качество обслуживания при покупке новых автомобилей, но также на базе дилерского центра Hyundai открыли крупную площадку по продаже автомобилей с пробегом, рассчитанную на 115 машино-мест.

Также в 2021 году в состав группы компаний «Автоимпорт» вошёл дилерский центр Haval. В 2022 году мы планируем осуществить его реновацию и стать флагманским автосалоном Haval в регионе и лицом бренда.

Покупатели — это наш самый большой капитал. И мы всегда стараемся удовлетворять их потребности. Так, высоким спросом пользуются автомобили УАЗ — как у частных, так и корпоративных клиентов, но последние несколько лет в Туле дилерского центра этой марки не было. Мы его открыли. Автомобили УАЗ делят шоурум с маркой Chevrolet — одним из самых популярных брендов в доступном ценовом сегменте. Это всё к слову о кризисе и возможностях.

— Какие планы Вы строите на 2022-й? Что нового предложите тулякам?

— В настоящий момент планируем максимально сконцентрироваться на внутреннем развитии, в том числе и направлении автомобилей с пробегом. Тем более, что для этого у нас есть самая крупная в городе и хорошо оснащённая площадка. В целом, в Тульском регионе для себя мы видим большой потенциал, но все секреты раскрывать не будем.

— Чем лично для Вас был знаменателен этот год? Чем порадовал? Чем он вам запомнится?

— Каждому человеку очень важно иметь уютный домашний очаг и здоровых близких людей рядом. В 2021 году реализовалась моя давняя мечта о доме. Моему сыну исполнился год, и мы смогли переехать жить в свой собственный дом.

Мой 2021-й в трех словах:

Сложный, продуктивный, семейный

За что я благодарен этому году:

За успешное воплощение в жизнь всех намеченных планов

Чего бы я хотел для себя и бизнеса в новом году:

Возможностей для развития и сил для их реализации. И самое главное, чтобы все были здоровы

Группа компаний «Автоимпорт» —

крупнейший автомобильный холдинг.

В Туле его представляют: