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Главный тренер молодежки «Арсенала»: о съемке тренировок, зарплатах игроков и сборах в Турции

Фото Дмитрия Дзюбина.

Главный тренер молодежки «Арсенала»: о съемке тренировок, зарплатах игроков и сборах в Турции

Футболисты молодежной команды «Арсенала» вышли из отпуска. Главный тренер Вадим Гаранин рассказал, что его подопечных ожидает в ближайшее время.

Главный тренер молодежного «Арсенала» Вадим Гаранин дал большое интервью клубной пресс-службе. 

- Вадим Вячеславович, удалось ли вам отдохнуть за время зимней паузы? 

- Футбол, эта такая вещь, переключится с которой не всегда получается. Даже в отпуске пытаешься что-то анализировать, думаешь о возможных вариантах усиления состава. Но при этом отдохнуть все же удалось. Практически весь перерыв провел в кругу семьи, с женой и дочерью. Провели время в Москве, навещали близких родственников и друзей. Зарядился от них положительными эмоциями и теперь готов с удвоенной силой работать на сборах. 

- Команда тренируется в Туле уже неделю. Какие задачи стоят перед ребятами на первом сборе? 

- Футболисты вкатываются в обычный ритм. Перед паузой мы договорились, чтобы они делали определенные упражнения и подошли к первому сбору в хорошем состоянии. Игроки нашу просьбу выполнили. Много работаем над физическим состоянием, после такой длительной паузы нужно побыстрее набрать форму, мышцы и организм должны вспомнить, как работать с мячом. В команде достаточно много футболистов, которые находятся на просмотре. Ищем потенциально хороших игроков, чтобы усилить нынешний костяк. 

- За время паузы кто-то покинул команду? 

- Да. Это нападающие Джамшед Максумов, Лучано Бобров и Егор Прилепский. Нам нелегко было расставаться с ними, но при этом мы понимали, что на данный момент эти футболисты не соответствуют нашим требованиям. 
 

- Вы уже сказали, что в дубле много просмотровых игроков. При таком количестве сложно сделать выбор в пользу нужного футболиста, который может принести пользу команде? 

- Для меня это новый этап в тренерской карьере. Чтобы не упустить ни одной детали, снимаем все тренировки, а затем с моим помощником Александром Аверьяновым просматриваем материалы и делаем соответствующие выводы. Уже сейчас есть несколько ребят, которые могли бы нас усилить, впереди у них месяц, чтобы доказать свою состоятельность. Тренерский штаб прекрасно понимает, что по окончании первенства в силу возраста нас покинут несколько лидеров. И чтобы безболезненно пережить этот этап, уже сейчас ищем замену. По итогам контрольных игр с «Локомотивом» и «Строгино» примем решение, кто отправится на сборы в Турцию. А там уже все в ногах футболистов: чтобы получить место в составе нужно «пахать» и оправдывать выданные авансы. 

- Впереди два сбора в Турции, чем там команда будет заниматься? 

- В молодежное первенство многие футболисты приходят достаточно сырыми. Не у всех есть школа, приходится доучивать и переучивать. Главная цель - прогрессировать и заложить базу на остаток сезона. Впереди очень сложный отрезок. На данный момент молодежка идет в верхней части турнирной таблицы, и мы не хотим сбавлять обороты, ставя перед собой самые высокие задачи. 
 

- С кем будет играть дубль в Турции? 

- Как и в прошлом году, выбираем в спарринг-партнеры молодежные составы, но будет и несколько матчей со взрослыми командами. На фоне сильных соперников гораздо проще делать выводы и вносить нужные изменения в тренировочный процесс и в саму игру. Сейчас есть некоторые трудности с подбором соперников, пока не удается найти оппонентов под нужные нам даты. Но я уверен, эти проблемы решатся в ближайшие дни, и мы сможем провести все запланированные контрольные встречи. 

- Что скажете об условиях подготовки? 

- Это фантастика! Тренировки, питание, восстановление, поля – все соответствует самому высокому уровню. Далеко не все клубы премьер-лиги создают такие условия для своих молодежек. Нам в этом смысле повезло. Хочется сказать слова благодарности в адрес президента ПФК «Арсенал» Гурама Аджоева и генерального директора клуба Дмитрия Балашова. Когда о тебе так заботятся и дают работать, ты просто не имеешь права подвести. 

- Немного отойдем от темы сборов. Даниил Хлусевич и Артем Максименко до середины осени были лидерами молодежки, забивали много мячей, привлекались в главную команду, но потом в их игре наступил спад. В чем причины? 

- В силу возраста ребятам пока сложно как физически, так и морально. Даниил и Артем еще не работали на таком высоком уровне, им банально нужно время, чтобы привыкнуть к новым для себя требованиям и обрести стабильность. Уверен, они с этим справятся. 
 
 
- Президент клуба Гурам Аджоев отмечал, что молодежная команда должна прилетать на выездные игры вместе с основой, чтобы все игроки чувствовали себя единым целым. 

- Это огромный стимул для моих ребят, они общаются со своими старшими одноклубниками, стараются подмечать что-то полезное и спрашивают у них советы. Молодежке важно чувствовать, что она единое целое с главной командой. Думаю, это правильный и профессиональный подход. 

- Если продолжить эту тему. Сейчас предлагают ввести ограничения по зарплатам для молодых игроков, чтобы огромные контракты не кружили головы подрастающим талантам. Как вы к этому относитесь? 

- К сожалению, сейчас все очень раздуто. Мы не раз сталкивались с тем, что молодые игроки начинают думать не о футболе, а о своих контрактах и суммах, которые там прописаны. Есть много примеров, когда действительно талантливым ребятам деньги сносили голову, и игроки растворялись. Безусловно, это большая проблема. Ее нужно как-то решать. С другой стороны, финансы - неотъемлемая часть нашей жизни. Здесь нужно найти золотую середину. Чтобы рядом с молодыми игроками были люди, которые смогут им донести, что в их возрасте фокус стоит держать только на игре и работе. 

 
- Перейдем к целям на остаток сезона. 

- Каких-то конкретных целей нет. Мы идем от игры к игре. Перед началом первенства хотелось попасть в восьмерку, сейчас есть хорошие шансы зацепиться за тройку. Будем работать, тренироваться и стараться радовать наших болельщиков. Отдельно, хочу сказать им спасибо. В первой части сезона как на домашние, так и на выездные игры приходило солидное количество фанатов, и это очень нам помогало. Надеюсь, весной на наши встречи будет приходить еще больше зрителей.
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