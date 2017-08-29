Пансионат для пожилых «Тульский дедушка» отметил новоселье в Богородицком районе

фото Дмитрия Дзюбина.

Пансионат недавно сменил прописку и теперь находится в прекрасном, живописном тихом селе Иевлево.

Внимательное отношение и забота о пожилых людях – если кратко, то именно так можно охарактеризовать пансионат для престарелых «Тульский Дедушка».

Пансионат недавно сменил прописку и теперь находится в прекрасном, живописном тихом селе Иевлево в 8 километрах от Богородицка Тульской области. Расположился он в трехэтажном здании бывшего дома-интерната для детей с ограниченными возможностями.

Просторные и уютные помещения бывшего интерната отремонтированы и оснащены всем необходимым оборудованием, которые может понадобиться для ухода за постояльцами преклонного возраста. Есть номера как для одиночного, так и для совместного проживания.

Для постояльцев организовано качественное, в том числе диетическое, питание. Также есть возможность питаться индивидуально.

Пансионат создан специально для пенсионеров, которые нуждаются в постоянном медицинском уходе. Все необходимые процедуры в интернате для престарелых выполняют опытные сиделки и медицинские сестры, они же контролируют прием пожилым человеком лекарств, прописанных врачом. Весь ухаживающий персонал имеет навыки оказания экстренной и неотложной помощи.

При необходимости в частном доме престарелых «Тульский Дедушка» можно организовать диагностическое обследование.

На сегодняшний день пансионате находятся 30 постояльцев, но в перспективе количество коек будет увеличено до трехсот.

Артем Артемьев – Среднее время пребывания наших постояльцев – в пределах одного-трех месяцев. Например, бабушке или дедушке требуется ежедневный уход, в том числе медицинский, а родственники собрались отправиться на отдых, или просто надо уехать по работе на пару-тройку дней. Мы рады в этом случае оказать помощь, – рассказывает учредитель пансионата «Тульский дедушка» Артем Артемьев.

Стоимость проживания в пансионате «Тульский дедушка» вполне бюджетная – от 650 рублей в сутки. Медицинский уход, трех-/пятиразовое питание, продуманный досуг и интересное общение – все это входит в цену проживания доме престарелых. Принимают даже лежачих больных, которым нужны индивидуальные процедуры – например, противопролежневые массажи и внутривенные инъекции. В цену не входит только лекарства, назначенные лечащим врачом, их придется привезти с собой.

Валентина Волкова – Все здесь хорошо: кормят, ухаживают, люди внимательные работают. Ноги отказали, совсем передвигаться не могла, а теперь за недельку уже потихоньку начала сама ходить. Нужно было сразу сюда приехать, - рассказывает 82-летняя Валентина Волкова.

Рима Баринова – Я здесь три недели. Пансионат хороший, самое главное спокойствие и уход медицинский. Когда приехала, меня осмотрел врач и назначил лечение, сейчас чувствую себя намного лучше, – отмечает Рима Баринова.

Александр Новиков – Отношение здесь очень мне по душе, медперсонал прекрасный. Что касается питания, то тоже все нравится, – делится впечатлениями 63-летний Александр Новиков.

Анастасия Наперова – Они хорошо работают, и кормят, и поют, и стирают, и убирают. Территория большая, можно погулять. Спасибо им большое. Если б их не было, как бы мог пожилой человек прожить, – уверена 98-летняя Анастасия Наперова.

Преимущества частного пансионата для пожилых людей «Тульский дедушка»

Комфортное проживание

Круглосуточный уход за людьми, которые не могут обслуживать себя.

Доступность необходимых медицинских процедур.

Организация интересного и насыщенного досуга, коллективных мероприятий.

Хорошая социальная адаптация.

Адрес пансионата «Тульский дедушка»:

Тульская область, Богородицкий район, село Иевлево, слобода Бодаево, дом 189

Для записи в пансионат звоните в любое время по телефонам:

8 (4872) 44-04-80,

8 (953) 192-78-27.

Сайт: pansionat-tulskij-dedushka.ru

Электронный адрес: tula@pansion.pro