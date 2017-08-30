Ветеринарная клиника «Vetera»: «Здоровье ваших питомцев – наша работа»

Фото Алексея Пирязева.

Чтобы домашние животные прожили долгую и счастливую жизнь, нужно постоянно заботиться о здоровье. В Туле открылась новая ветеринарная клиника, прием в которой ведут высококвалифицированные узкопрофильные специалисты.

Чтобы поддерживать здоровьем своих любимцев на должном уровне необходимо регулярно посещать ветеринарного врача и проводить плановую профилактическую вакцинацию. Однако при выборе врача для своего питомца владельцы часто задаются вопросом: «Какую клинику выбрать?». Конечно, всем хочется попасть в учреждение, в котором можно не только пройти диагностику и лечение, но и приобрести необходимые препараты и при этом не проводить время в длинных очередях.

Такая клиника в Туле есть! Недавно открывшаяся на ул. Гоголевской, 73 клиника «Vetera» представляет широкий спектр ветеринарных услуг. Здесь ведут прием не только врачи общей практики, но и специалисты узкого профиля: хирург, дерматолог, кардиолог, офтальмолог, невролог, стоматолог, нефролог-уролог, ортопед и др.

Узкопрофильные врачи нужны животным не меньше, чем людям. Они без труда смогут диагностировать даже начинающееся заболевание.

Елена Залюбавина - Заболевания сердца у собак и кошек встречаются значительно чаще, чем это обычно предполагают владельцы. Коварство этих заболеваний в том, что зачастую они никак себя не проявляют. Симптомов нет до тех пор, пока сердце не «изнашивается» процентов на 80. Или признаки бывают смазанными, не специфичными, поэтому владельцы находят покашливанию, учащенному дыханию и т.д. другое объяснение, - говорит ветеринарный врач-кардиолог Елена Залюбовина. – Если вы заметили, что: Ваш питомец часто и/или тяжело дышит, хотя не было никаких нагрузок и температура воздуха вполне комфортная;

Кошка стала дышать «по-собачьи» - с открытым ртом;

Собака постоянно подкашливает;

Питомец стал быстро уставать или постоянно «без сил»;

Животное периодически теряет сознание и/или страдает судорогами;

Питомец плохо растет/хронически теряет вес;

У животного периодически синеет или белеет язык и губы. Не теряйте время! Не ждите, что все пройдет само! Посетите кардиолога как можно быстрее. На приеме, помимо общего осмотра, врач измерит животному давление, сделает рентгеновские снимки грудной клетки, снимет электрокардиограмму, проведет эхокардиографию. И только после этого установит диагноз и назначит лечение.

Белла Бабичева - Зачастую владельцы упускают заболевание зубов у животных и приходят на прием, когда спасти зубы уже нельзя, - рассказывает ветеринарный врач-стоматолог Белла Бабичева. – Если вы заметили у домашнего питомца неприятный запах из рта или болезненные ощущения во время приема пищи, обязательно покажите животное стоматологу. Центр «Vetera» оснащен всей необходимой аппаратурой для помощи вашим четвероногим друзьям. Мы лечим зубы и десны, удаляем зубной камень ультразвуком, с последующей полировкой.

Если вашему питомцу нужно пройти УЗИ или рентген-диагностику, или требуется сложное хирургическое вмешательство, специалисты клиники высокого уровня сделают все, чтобы помочь животному.

Основные лабораторные анализы проводятся прямо в клинике непосредственно во время приема и позволяют более точно определить тяжесть заболевания и назначить необходимое лечение.

Светлана Киреева - Если у Вашего домашнего питомца наблюдается частое болезненное мочеиспускание, изменение цвета мочи, повышение жажды, вам следует незамедлительно обратиться к специалисту. В условиях клиники мы проведем диагностику, лечение, окажем необходимую медицинскую помощь животным с заболеванием почек и мочевыделительной системы, - говорит ветеринарный врач-нефролог-уролог Светлана Киреева.

Евгений Герасимов - С давних пор глаза животных вызывали у людей большое восхищение, поэтому заметить какие-либо патологические изменения не составит большого труда. Чаще всего это слезотечение, гноение, покраснение, помутнение, увеличение в размере; животное может прищуриваться или чесать глаз лапой. Такие, казалось бы, несущественные сведения помогают диагностировать серьезные заболевания, - рассказывает ветеринарный врач-офтальмолог Евгений Герасимов. - Орган зрения имеет крайне сложное и уникальное устройство, что создает специфичность и обуславливает многообразие его патологий. Приводя животное на осмотр к офтальмологу, хозяин должен понимать важность информации о начальной стадии болезни, возможных причинах ее возникновения, симптомах и др. Основываясь на полученных данных и проведя визуальный и инструментальный осмотр, врач сможет поставить предварительный диагноз.

В клинике кроме лечебных и диагностических процедур можно провести и профилактические – вакцинацию, дегельминтизацию, обработку инсектоакарицидными средствами.

Кроме того, в клинике есть стационар. Если у вас нет возможности оказать питомцу должный уход во время болезни, за ним присмотрят специалисты клиники.

В дневном стационаре можно оставить животное перед работой и забрать вечером или оставить на несколько суток.

В ветеринарном центре доступен также вызов врача на дом.

Диапазон деятельности клиники разнообразен, здесь проводят лечение не только собак и кошек, но и ведут консультации по различным видам экзотических животных и их заболеваниям.

Это уже вторая по счету клиника: филиал ветеринарного центра «Vetera» успешно функционирует в Новомосковске, куда приезжают владельцы из всех близлежащих городов – Донского, Кимовска, Узловой, Богородицка и Киреевска.

Для удобства клиентов приём в клинике ведётся по предварительной записи по телефону или на сайте.

Забота – наша работа! Доверьте здоровье вашего питомца профессионалам!

Тула, ул. Гоголевская, 73

Тел.: 8 (4872) 73-06-03; 8 (902) 907-11-33.

www.veteracenter.ru.