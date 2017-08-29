Экомаркет «Мята»: красота и здоровье

Фото Алексея Пирязева

На полках тульского экомаркета собрана продукция ведущих экопроизводителей России для правильного питания и ухода за телом.

Мы сами побывали в экомаркете и до сих пор под впечатлением: хочется начать «прозрачную жизнь» немедленно!

Здесь очень много всего и для разных категорий покупателей – каждый найдет что-то свое. Но - давайте по порядку...

Заботливым мамам

Сегодня каждая мама ищет оптимальное соотношение микро- и макроэлементов, которые дадут заряд бодрости и сил любимому чаду на целый день. В экомаркете представлены суперполезные смеси для завтраков настоящих чемпионов.

А в преддверии учебного года это особенно актуально. Именно в школе, и после уроков, на тренировках в любимой секции, дети расходуют большую часть энергии. Диетологи напоминают: грамотно пополнять энергетические запасы растущего организма можно лишь здоровой пищей без консервантов, красителей и эмульгаторов.

Отлично подходят для «правильных перекусов» готовые смеси – гранолы. Это еда для завтрака или снэк, содержащий плющеную овсяную крупу, орехи и мед, запеченные до хрустящего состояния.

Полезные, вкусные, питательные, видов таких смесей множество. Свой вариант найдут и родители детей, склонных к аллергии. Для них производители приготовили специальные завтраки из пророщенной гречки без глютена.

Также зарядить энергией любимое чадо с утра мамам помогут рисовые, гречневые и ржаные шарики, залитые молоком или соком.

Чего греха таить, дети обожают фаст-фуд. А есть ли здоровая альтернатива вредным сухарикам и чипсам? Конечно! Это натуральные чипсы из фруктов, морских водорослей, богатых йодом, или мякоти кокоса.

Еще один вариант правильного перекуса на переменках – батончики из сухофруктов, ягод и орехов. В них содержится 7 витаминов и 10 минералов и аминокислот. И удобно взять с собой в школу или на продленку.

Экомаркет «Мята» поможет накормить и самого привередливого малоежку: цветные макароны из натуральных ягод точно придутся им по вкусу!

Вегетарианцам

Где найти полноценную замену животному белку, если вы – убежденный веган? Экомаркет «Мята» эксклюзивно в нашем городе представляет хумус, произведенный по специальной технологии в Барнауле, и уже получивший признание у диетологов. В основе хумуса – нут, абсолютный чемпион по содержанию растительного белка.

В «Мяте» огромный выбор готовых смесей из нута. Так что задачу приготовить вкусный и полезный обед или ужин без мяса можно считать решенной!

Нехватку цинка вегетарианцы восполнят с помощью цельнозерновых смесей, полбы и зерновых проростков. Они тоже есть в экомаркете в достаточном количестве.

Заменить коровье молоко и яичный белок можно соевым молоком и тофу.

Растительное молоко без опасения можно добавлять к мюсли или кукурузным хлопьям, использовать в выпечке или в приготовлении пищи, добавлять в коктейли или просто употреблять в чистом виде вегетарианцам, а также людям с непереносимостью лактозы и аллергией на молоко.

Любителям вкусняшек

Есть сладкое и не толстеть – мечта, согласитесь? Экомаркет «Мята» поможет ее исполнить. Сластены смогут побаловать себя безглютеновыми бездрожжевыми сушками, соломкой на фруктозе и печеньем из цельнозерновой муки. Вкусно!

А еще здесь есть мармелад с орехами, пастила и трубочки из скрученного яблочного пюре, нежные мегенги и вкуснейший муссовый мед. А низкокалорийные джемы и сиропы станут основой для ваших кулинарных шедевров или отличным дополнением к чашечке вашего любимого кофе.

Любителям собраться с семьей, друзьями или коллегами за чашечкой чая (вариантов коего в «Мяте», к слову, не счесть) придутся по вкусу полезные конфеты или плитка шоколада на меду, кэробе или пеклезе – сладком вываренным сиропе-патоке из фиников.

Просто красавицам

В экомаркете «Мята» вы найдете косметические экосредства на основе натуральных компонентов, которые бережно и эффективно ухаживают за кожей и волосами. Большой ассортимент бессульфатных и твердых шампуней, безопасных для кожи бальзамов и масок придадут волосам здоровый блеск и не вызовут раздражения даже у обладательниц самой чувствительной кожи.

Гидрофильное масло деликатно очистит кожу, а природный концентрат витаминов и минералов кремов и косметических масел придаст коже мягкость и сияние.

Натуральное мыло с тонким травяным ароматом, специальная линия шампуней и кремов без приторных отдушек и синтетических ароматизаторов безопасна даже для детей!

В «Мяте» тулячки могут попробовать чудодейственное воздействие сухой косметики на основе рисовой, кукурузной, овсяной муки. В экомаркете эксклюзивно представлена продукция питерской фабрики красоты Labolatoria.

Для любительниц биоэпиляции в экомаркете сюрприз – 100% натуральная паста для шугаринга. В составе специально разработанной формулы только фруктовый сок и глюкоза.

Расслабиться в конце напряженного дня поможет натуральная соль для ванн с натуральными маслами и лепестками цветков.

Внимательным хозяйкам

Хозяйки, заботящиеся о чистоте дома и здоровье своих родных, найдут в «Мяте» органические средства для уборки: безопасный отбеливатель и стиральный порошок без фосфатов, экологически чистые средства для мытья посуды и натуральное мыло. Они полностью состоят из натуральных компонентов, не содержат вредной химии и безопасны даже для малышей.