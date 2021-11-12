Руководитель Центра медицины катастроф рассказал, когда нужно звонить в скорую при ковиде

– С какими проблемами можно звонить в скорую?

– Тогда, когда есть угроза жизни. Это, пожалуй, главный критерий. Мы должны оказывать экстренную помощь, она нужна, когда есть угроза необратимых последствий для жизни и здоровья. Во всех остальных случаях вызов считается неотложным, им занимаются фельдшеры кабинетов неотложной помощи в поликлиниках. Пациент классификацию вызова может определить не всегда, поэтому мы принимаем все звонки, а потом уже диспетчер на основании протокола решает: направить бригаду скорой помощи, перевести на консультанта или передать вызов в поликлинику.

– Высокая температура – повод звонить 103?

– Чаще всего нет. Пациенту с температурой обычно нужна поликлиническая помощь врача. Сотрудники скорой медицинской помощи не назначают лечение, не берут тест на COVID-19 и не выдают лекарства. Это все делает врач поликлиники, к нему и необходимо обращаться больному.

Есть случаи, когда температура становится поводом для оказания экстренной помощи. Например, если у человека наблюдается нехватка воздуха или температура выше 38,5 градусов сохраняется в течение недели или дольше. Как правило, пациенты в этом случае тяжелые, поэтому к ним на помощь отправляется бригада скорой помощи.

Разделение на экстренную и неотложную помощь – не прихоть сотрудников, а необходимость. Кому-то достаточно принять жаропонижающее средство, которое взрослый человек в силах выпить самостоятельно, а кому-то жизненно необходима срочная медикаментозная или кислородная поддержка. Наша задача помочь тем, кто нуждается в экстренных мерах. И таких сложных вызовов, особенно в период пандемии, очень много.

– А если очень высокая температура вызывает панику?

– Постарайтесь собраться. Каждый из нас сталкивался с повышением температуры, в первые дни вирусных заболеваний это нормальное явление. Вы можете выпить жаропонижающее средство и повторять это каждые три-четыре часа. Если сомневаетесь по поводу выбора и графика приема препаратов, можно попросить помощи у наших врачей-консультантов. Они круглосуточно принимают звонки по номеру 103. Объясните проблему, и диспетчер поможет вам связаться с ними.

– К пациенту с высоким давлением скорая приедет?

– Это зависит от клинических показателей. Если у человека только покраснело лицо и повысилось давление, то это неотложный вызов. Если же наблюдается головная боль, боль в грудной клетке, онемение в конечностях, рвота, перебои в сердцебиении, требуется экстренная помощь. У человека с такими симптомами не просто повышенное давление на фоне хронического заболевания, а гипертонический криз или риск возникновения инсульта. К такому пациенту незамедлительно будет отправлена бригада скорой помощи.

– Если в субботу поднялась высокая температура, то придется ждать неотложной помощи до понедельника, пока не откроется поликлиника?

– Если вызов происходит в период, когда поликлиника не работает, осмотреть пациента прибудет бригада скорой помощи. Однако таким пациентам все равно придется подождать: специалисты возьмут вызов после того, как обслужат имеющиеся экстренные.

– Какую помощь еще могут оказать консультанты?

– Консультативный отдел у нас работает уже более года. Его основная задача – давать рекомендации бригадам скорой медицинской помощи в сложных случаях. Например, кардиологи дистанционно расшифровывают кардиограммы пациентов и консультируют бригаду по дальнейшим действиям и необходимости госпитализации.

– Когда нужно звонить в скорую при ковиде?

– Не сразу, как только заподозрили у себя заболевание. Сначала необходимо вызвать врача, причем сделать это желательно в первые сутки проявления симптомов. Вам проведут экспресс-тест и назначат лечение.

Но если на любом из этапов вы столкнулись с нехваткой кислорода, набирать 103 нужно как можно скорее.

Не ждите тяжелого состояния. Кислородная недостаточность очень опасна, и помощь должна быть оказана как можно быстрее.

– На какие вызовы выезжает реанимационная бригада?

– На ДТП, тяжелые травмы, падение с высоты и т.д. Но, согласно современным стандартам, все бригады умеют оказывать реанимационную помощь, поэтому разделение не очень жесткое. Любой сотрудник может оказать квалифицированную помощь в любой ситуации.

– Можно ли получить помощь прямо в здании скорой медицинской помощи?

– Да. На станции скорой помощи круглосуточно дежурят специалисты, они сделают все, что в их силах. Если понадобится госпитализация, бригаду для этого вызовут прямо на станцию.

– Если сотрудник скорой нагрубил или диспетчер не отправил бригаду на экстренный вызов, куда пожаловаться?

– На единый номер 103. Там всегда можно попросить связаться со старшим врачом смены и рассказать ему о сложившейся проблеме. Также есть номер 8-800-222-3-103, по нему тоже можно сообщить о нарушениях и задать интересующие вопросы. Городской номер принимает звонки с 8.00 до 16.45. Мы всегда готовы выслушать пациентов, помочь, дать разъяснения, если это необходимо.

Сергей Игоревич Мухин

Родился в 1983 году в Щекино.

Окончил мединститут ТулГУ.

С 2007 года работал на станции скорой помощи, в горбольнице №9 Тулы.

С октября 2019 года – зам. главного врача областного Центра медицины катастроф.

С 13 апреля 2020 года – главный врач центра.