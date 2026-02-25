Про абьюзеров, газлайтеров и немного о счастье: психолог и психиатр Дмитрий Митяев ответил на каверзные вопросы

Все ли люди, которые обращаются в «желтый дом», нездоровы? Как выбрать толкового специалиста? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью.

Фото Александра Панова.

В современном мире только и разговоров, что о психологии. Она стала буквально «новой религией» современности. Каждый знает, кто такие абьюзеры и газлайтеры, и хотя бы раз учился отстаивать свои личные границы… Ну а токсичных коллег и «все проблемы из детства» мы частенько обсуждаем на кухне за чашечкой чая.



Даже психологи ходят к психологам. Но каждому ли нужен специалист? Поговорили с врачом-психиатром, психотерапевтом Дмитрием Митяевым. Готовьтесь, в этой статье мы будем развенчивать популярные мифы.





«Больница выбрала меня»

Вся семья Дмитрия работает в петелинской психбольнице всю жизнь. Его мама и бабушка — медсестры, тетя работает экономистом, а в свое время и дедушка охранял знаменитую больницу в Петелино.

— Возле психушки я родился, в детсад и школу ходил мимо психбольницы. По-другому моя жизнь, кажется, и не могла сложиться, — смеется врач.

Дмитрий стал психиатром.

— Быть лучше своих родителей — закон прогресса. Поэтому я пошел учиться на врача. Было сложно, но это молодость: чем труднее путь, тем интереснее жить.

Психиатрия для Дмитрия — стабильная и основная работа. А психотерапия теперь отдушина.

Как найти «своего» психолога и всем ли он нужен?

Сейчас когнитивно-поведенческая терапия — самая доказательная и принятая ВОЗ.

— По факту, большинство направлений в психотерапии — это одно и то же, сказанное разными словами, — говорит врач. — Это как множество религий мира: смысл один, а формулировки разные. Все зависит от того, какое объяснение проблемы подойдет именно вам.

Дмитрий советует искать психолога по отзывам людей, которым специалист реально помог. К каждому человеку — свой подход. Даже классическую поведенческую терапию ни один из специалистов не ведет по учебнику — каждый выбирает свои метафоры, формулировки и подачу.

— Если прогресса от терапии нет, вы можете вынести это как отдельную тему сессии и обсудить. Очень часто обнаруживается, что прогресс есть, просто вы его не замечаете.





Когда вы обращаетесь к специалисту, нужно четко для себя решить, что именно вы хотите: просто выговориться и пожаловаться или же решить конкретную проблему. В этом случае вам предстоит долгая и упорная работа.

— Не верьте лжепсихологам, которые обещают избавить вас от грусти и печали за 5-10 сессий. Поверьте, это невозможно! Часто бывает так, что человек приходит и говорит: «Всё понимаю». Но продолжает делать по-старому. Можно разжевывать и объяснять, но свою работу должен делать и сам пациент.

Ред-флаги, «успешный успех» и блогеры-психологи

Вы наверняка встречали людей, которые направо и налево раздают советы о том, как правильно жить. Молодые парни и девушки смотрят на блогеров в интернете, которые скандируют: «Мужчина должен...», «Не нравится — увольняйся», «Всегда говори „нет“». На самом же деле, не все рекомендации психологов из Сети помогают наладить жизнь.

— Сейчас психология стала массовой религией. Многие блогеры, пользуясь популярностью, навязывают свое мнение. Но правда в том, что не все, что подходит им, применимо к вашему темпераменту и складу личности, — говорит Дмитрий.





Не нужно примерять на себя чужой успех и «прокачивать» энергию для большого заработка:

— У нас ускоряется темп жизни, у всех есть проблемы с финансами. Вы смотрите на блогера: «У него что-то получилось, значит, и я буду делать так же». Но как у него получилось — вы не знаете. Девушка может слушать блогера с доходом в 500 тысяч, а не маму, которая зарабатывает 50. Однако блогер может нести ценности, которые помогут заработать деньги, но разрушат жизнь. Если бы был идеальный рецепт, как прожить жизнь, мы бы жили в совершенном обществе, — смеется врач.

Об абьюзе и личных границах

А еще в Сети частенько советуют отстаивать свои личные границы и рвать отношения с людьми, если вас в них что-то не устраивает.

— Если вам не нравится шутка друга, просто скажите ему об этом, — советует Дмитрий. — Возможно, он просто не знает, какое общение вам понравится.

Иногда людей нужно принимать такими, какие они есть, и не строить чрезмерных ожиданий.





Про модную самодостаточность и «никто никому ничего не должен»:

— Можно уйти от всех и остаться в одиночестве. Кто-то говорит, что одиночество — это сила, но корифеи психологии XX века сказали бы, что одиночество — это упадок. Человек стремится к слиянию. В паре всё вкуснее и красивее. Горы красивее рядом с любимым человеком!

Всё можно пережить и обо всем можно поговорить, спросить, уточнить. Главное — уметь разговаривать.

О депрессии и антидепрессантах

— Как распознать депрессию у близкого человека?

— Депрессия — это более двух недель стабильно плохого настроения. Триада: снижена мыслительная активность (человек медленнее думает), низкая физическая активность (всё время лежит, и это не отдых) и само настроение. Если близкий человек перестал радоваться тому, чему раньше радовался, это повод тревожиться.

Если человеку и так кайфово, а все вокруг говорят: «Тебе надо лечиться», — скорее всего, он здоров. Лечиться нужно тем, кто его отправляет. Это их проблема.

— Стоит ли бояться антидепрессантов? Часто люди демонизируют «таблетки для настроения» и привыкание к ним.

— Антидепрессанты созданы, чтобы стабилизировать гормональный фон, чтобы вырабатывался серотонин и человеку становилось легче. Но это не «волшебные таблетки» от всех проблем.

Если у вас невротическое состояние, проблема сбивает серотонин вниз. Антидепрессанты поднимают его — и мелочи перестают ранить. Но если проблему не решать, после отмены таблеток всё вернется. Отсюда, кстати, и миф о зависимости! Это как с мясом: будете есть много мяса — нарастите мышцы, перестанете — мышцы сдуются.

Комплексный подход работает лучше. Многие состояния лечатся психотерапевтически, но с таблеткой просто быстрее. Поэтому прием таблеток следует подкреплять работой с головой.

Важно: принимайте препараты только по назначению врача!

— А как понять, что человеку пора к психиатру?

— Когда он не может отвлечься от навязчивых мыслей, переключиться. Ему ничто не помогает: ни поездка на море, ни хобби, ни спорт. Как будто состояние человека зафиксировалось на какой-то проблеме и не двигается с места.

Что же такое счастье?

Дмитрий считает, что быть невротиком в современном мире — адаптивно. И в целом повышенная тревожность помогает нам выживать в новых условиях:

— Более здоровый человек, наверное, будет меньше зарабатывать и больше отдыхать. Сейчас мир постоянно бежит, невроз есть у каждого первого. В целом с этим можно жить и достигать больших высот во всех сферах.

У безусловного счастья на физиологическом уровне есть пять основных аспектов:

Хороший сбалансированный сон по режиму. Правильное питание. Спорт и физическая активность. Общение с друзьями, семьей, партнерами. Регулярный секс.

Если каждый из этих пунктов развит у вас хотя бы на 4 балла из 10 — вы счастливый человек с хорошим уровнем серотонина в организме.