Новичок «Арсенала» Юрий Ковалев: «В России все надо делать быстрее»

Первыми новичками межсезонья в «Арсенале» стали белорусский футболисты Юрий Ковалев и Валерий Громыко. Представляем вам одного из них — Юрия Ковалева.

Тула — город оружия и пряников

— Юрий, как вообще началась история с вашим переходом в «Арсенал»?

- Позвонил агент, сказал, что есть интерес со стороны Тулы. Представители этого клуба видели меня в игре, сказали, что подхожу. Я тут же ответил согласием.

— Это действительно было еще перед началом чемпионата?

- Да, прошлым летом.

— А что не сложилось?

- Не знаю. Наверное, руководство не договорилось. Мы ведь и сами еще играли в еврокубках.

- Другие варианты из России были?

- Были. Но мои симпатии оказались на стороне «Арсенала».

- Что-то уже знали такое об этой команде?

- Перед тем, как поступило предложение, немногое. Знал, что команда выступает в премьер-лиге, играет в еврокубках. Потом начал более внимательно за ней следить. Когда переходил, знал уже всех не только по фамилиям, но и в лицо.

- Каким оказалось первое впечатление?

- Все ребята позитивные. Все время шутки. Кантик, конечно, первый шутник. Очень все классно. Мне нравится.

- Такой позитивный настрой помогает переносить нагрузки?

- Позитив — да, сто процентов помогает. Ну, а нагрузки — сборы всегда тяжело. Что в России, что в Белоруссии. Зато потом в сезоне будешь себя хорошо чувствовать. У меня как-то были сборы, которые прошли довольно легко. Зато потом в чемпионате уже на двадцатой минуте смотришь на табло — когда это все закончится.

- Ваш соотечественник из Белоруссии тоже, наверное, помогает адаптироваться на новом месте?

- Макс Володько и сейчас в некоторых моментах главный консультант.

- В каких, например?

- Мы ведь семьей переезжаем — жена, маленький ребенок, которому два года. Макс сказал: в Туле все есть для жизни: парк, развлечения детские. Хороший город.

- А вы сами о Туле что-то знали?

- Оружейный завод же у вас?

- Есть такой.

- Ну вот. Слышал про оружие, и про то, что здесь делают тульские пряники.

- А про болельщиков?

- Это уже в команде рассказали, что зрителей всегда собирается полный стадион, поддерживают хорошо. Приятно, когда такие болельщики. Будем стараться их радовать.

- Как семья отнеслась к предстоящему переезду?

- Они же со мной и в Солигорске были. Дома почти не жили. Конечно, тяжело будет привыкать к другому городу, но мы уже привыкли к переездам.

Приглашения в сборную ждет любой футблист

- Как вообще получилось, что из всех видов спорта вы выбрали футбол?

- Очень просто. Шел мимо стадиона, там ребята играли в футбол. Зашел посмотреть, а у них как раз одного человека не хватало. Меня позвали. Причем, парни были 1991 года, старше меня на два года. Потом подошел тренер, спросил мою фамилию, телефон, координаты родителей. Сказал, чтобы приходил на тренировки.

- Это где все было?

- С небольшом городке Могилевской области, откуда я родом. Потом в тринадцать лет попал в суворовское училище в Минске, где набирали спецкласс по футболу.

- Неожиданное место.

- Так придумали, что этот класс должен базироваться в суворовском училище. Дисциплина, конечно, была соответствующей. Но при этом из нашей команды по семь-восемь человек приглашалось в юношескую сборную. До восемнадцати лет был здесь, потом перешел в солигорский «Шахтер».

- Которому отдали всю пока свою спортивную карьеру.

- Девять лет, да. Начал с дубля, потом понемногу, на несколько минут, меня начали выпускать за основной состав. Были, конечно, и тяжелые моменты — то играл, то не играл, раздумывал, может в аренду пойти. Но, по большому счету, уходить никуда не собирался, меня все устраивало. Перетерпел, и все наладилось.

- И даже в другие клубы никогда не звали?

- Пока не стал вызываться в национальную сборную, никаких особых предложений не было. В БАТЭ точно не приглашали, а уходить в клуб ниже, чем Солигорск смысла нет.

- Но, оказывается, не только БАТЭ способен замахнуться на первое место. Сейчас чемпионом Белоруссии стало брестское «Динамо».

- Самое интересное, что БАТЭ набрал очков столько же, сколько в предыдущие годы для чемпионства хватало. Просто Брест набрал еще больше.

- А чего не хватало «Шахтеру» для чемпионства? Вы ведь практически каждый год претендовали на первое место?

- Да уж, с 2005 года. Действительно, всегда был хороший подбор исполнителей, и все равно чего-то не доставало. В прошлом сезоне очень долго лидировали, но в концовке проиграли на выезде аутсайдеру — могилевскому «Днепру», который в итоге вылетел, с этого все и началось. Скатились на третье место. Хотя условия в клубе очень хорошие — прекрасная база, хорошего качества поля, отличный подбор футболистов.

- Зато из Солигорска вы получили приглашение в национальную сборную.

- Любой футболист ждет этого. Эмоции невероятные. Когда играешь со сборной Франции, на стадионе 80 000 болельщиков, и играют гимн твоей страны — мурашки по коже. Хочется отдать все силы за свою страну.

- У вас же еще есть шансы побороться за выход на Евро-2020. Для начала надо обыграть Грузию.

- Я считаю, шансы пятьдесят на пятьдесят. И Грузия, при всем к ней уважении, все-таки не Голландия и не Германия, которые были в нашей группе. Будем стараться пройти дальше.

Больше играть, больше забивать

- Матчи российской премьер-лиги до этого часто видели?

- У нас на базе было спутниковое телевидение, канал Матч-премьер. Было интересно смотреть.

- Теперь же вам придется перестраиваться. Если с прежним клубом всегда боролись за чемпионство, то у «Арсенала» немного другие турнирные задачи.

- Спортсмен всегда должен ставить перед собой максимальные цели. Будем стараться побороться за еврокубки. Почему бы нет?

- Разница с чемпионатом Белоруссии, на ваш взгляд, ощутимая?

- Я вообще-то в России не играл еще. Но по «Арсеналу» разница есть. Здесь надо быстрее принимать решения. Пока, честно говоря, непривычно. Если в Солигорске, приняв мяч, иногда можно было подумать пару секунд, что делать дальше, то здесь все намного быстрее.

- Что-то еще в «Арсенале» удивило?

- Организация. Скажем, у нас в «Шахтере» один администратор, который за все отвечает, а здесь два администратора, два реабилитолога, два массажиста.

- На какой позиции видите себя в нынешнем клубе? Или где бы вам было удобнее играть?

- Если я буду приносить пользу команде, то без разницы, где. А вообще я играл всегда крайнего полузащитника.

- И ваши главные игровые козыри?

- Скорость, наверное.

- При этом даже в контрольных матчах у вас по три-четыре голевых момента, которые не удается реализовать.

- Есть такое. Моментов много. И сам создаю, и партнеры помогают. Значит, не хватает немного исполнительского мастерства. Буду работать над этим.

- Что для вас важнее — отдать пас или забить?

- Забить.

- Вы пришли в «Арсенал» вместе с еще одним футболистом из Белоруссии — Валерием Громыко? Что можете рассказать о нем хорошего?

- Он молодой, перспективный футболист. Левоногий. С прекрасным видением поля. Если будет прогрессировать, станет классным футболистом.

- Если судить по контрольным матчам за «Арсенал», еще и может выделяться нестандартными действиями.

- О да, любит иногда сыграть пяточкой где-нибудь в центре поля. Вообще его главная проблема сейчас в том, что полгода не играл. Это большой срок. Сейчас только набирает кондиции. Но он хорошо работает на тренировках, думаю, по ходу чемпионата все вернет.

- Какие задачи ставите перед собой на оставшуюся часть чемпионата?

- Помогать команде оказаться по итогам сезона как можно выше в турнирной таблице. А лично для себя — хочется как можно больше играть и как можно забивать.

Досье Myslo

Юрий Ковалев

Родился 27 января 1993 г.

Воспитанник футбольного класса Минского суворовского училища.

Играл за солигорский «Шахтер».

Двукратный серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионата Белоруссии, обладатель Кубка страны.

За сборную Белоруссии провел 16 матчей, забил 1 гол — в ворота Сан-Марино.