Алексей Комиссаров к 35 годам прошёл в профессии путь от психиатра-нарколога до заместителя главного врача областной психиатрической больницы. Поговорили с ним о вредительских стереотипах и ментальном благополучии.

— Психиатрия — специфическая область медицины. Кто повлиял на ваш выбор будущей профессии?

— Я родился в семье, никак не связанной со сферой здравоохранения. Папа — потомственный строитель, мама — учительница начальных классов. С детства живу в Пролетарском районе, учился в гимназии № 3 на ул. Калинина. Ещё в старших классах решил, что хочу помогать людям и стать врачом, — усиленно «налегал» на биологию и химию, чтобы поступить в медицинский институт.

А вот специализацию я выбрал значительно позже. Мне всегда было интересно общаться с людьми, находить с ними общий язык, разбираться, что ими движет, что влияет на их отношение к себе, к окружающим.

Одновременно с этим мне было интересно разобраться в себе самом.

Всё это пришлось на короткий, но очень насыщенный и быстрый период морального и эмоционального взросления. Поэтому когда пришло время определяться с направлением будущей профессии, мой выбор пал на психиатрию.

В 2013 году я окончил Мединститут ТулГУ, двумя годами позже — клиническую ординатуру по специальности. Начинал карьеру в должности врача-нарколога в «неотложке» Тульского областного наркологического диспансера № 1 и за 10 лет прошел путь до заместителя главного врача Тульской областной психиатрической больницы № 1 им. Н. П. Каменева.

— У вас есть глобальная профессиональная цель?

— Если немного отойти от «казённых» слов и удариться в романтику, то я бы очень хотел, чтобы люди перестали бояться и с недоверием относиться к представителям моей профессии. Я мечтаю объяснить, показать и доказать, что психотерапия — это не «поставить на учёт», «закутать в смирительную рубашку» и «обколоть галоперидолом».

К сожалению, в нашем обществе ещё живы старые стереотипы про карательную психиатрию.

А некоторые люди, родившиеся в советские времена, уверены, что посещение психиатра или психолога — это «чёрная метка», крест на учёбе, карьере и общественное порицание. Мол, все вокруг будут шептаться за спиной и шарахаться, как от прокажённого. Я хочу всё это искоренить и развенчать.

Хочу донести, что психиатрия и психотерапия — это про познание самого себя. Недаром древние философы говорили: «Познай самого себя — и ты познаешь весь мир». Психотерапия — это путь к себе, к своему внутреннему «я». И моя задача — показать, что психолог на этом пути не конвоир, а проводник.

— Что вы для этого делаете?

— Полностью моя должность звучит так — «заместитель главного врача по развитию психиатрической службы». Я делаю всё для того, чтобы вывести психотерапию за пределы больничных стен. Организую открытые мероприятия для всех желающих: дни открытых дверей, круглые столы, семинары, лекции; налаживаю работу наших психологов на внебольничных площадках.

С лета 2023 года при поддержке регионального минздрава и правительства Тульской области работает и активно развивается сеть кабинетов психологической помощи. Это отвечает целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», ведь ментальное благополучие — одна из основ физического здоровья.

Давайте смотреть правде в глаза: среднестатистический человек приходит в психиатрическую больницу всего несколько раз за всю жизнь, и то не по своей воле.

По направлению на медосмотр от работодателя или для получения справки, например, в автошколу.

Даже если предположить, что человек осознал, что он «не вывозит» накопившиеся проблемы и нуждается в помощи психолога или психотерапевта, — какова вероятность, что он пойдёт за этой помощью, говоря простым языком, «в психушку»? Ноль целых ноль десятых. Всё из-за тех же стереотипов, назвать которые иначе как вредительскими я не могу. Поэтому было принято решение открыть кабинеты психологической помощи на базе районных больниц — сейчас их по всей области 13.

Ещё в 12 кабинетах проходят психологические консультации. Прийти в «обычную» поликлинику людям гораздо проще. Именно здесь у многих происходит первое знакомство с психотерапией — в комфортной, располагающей и доверительной атмосфере.

Важный нюанс: все консультации в наших кабинетах бесплатны и анонимны. Узнать о том, как и куда обратиться за психологической помощью, можно в поликлинике по месту жительства.

— Можете нарисовать среднестатистический портрет посетителя кабинета психологической помощи?

— По статистике, чаще всего к психологам обращаются женщины от 35 до 50 лет. Среди самых распространённых запросов — сложные взаимоотношения в семье, трудности в общении с коллегами, посттравматическое стрессовое расстройство, депрессия, перепады настроения. Многие из них после первой беседы с психологом обращаются повторно.

Включается сарафанное радио: люди приходят к нашим специалистам по рекомендации друзей и знакомых.

Мы видим, что наша работа даёт результат: жители Тульской области активнее обращаются за психологической помощью. Для сравнения: в 2023 году, когда мы только запустили психологические кабинеты, с 1 июля по 31 декабря помощь в них получили 2378 человек. В 2025 году на базе кабинетов было проведено более 15 тысяч консультаций, а за первый квартал текущего года — уже 4700.

— В последние годы всё больше молодых людей обращаются к психологам. Как думаете, с чем это связано?

— В первую очередь — с отсутствием у молодёжи тех самых стереотипов, которые я стараюсь искоренить. Так называемые зумеры живут в мире, наполненном огромными потоками информации. И прекрасно понимают, что справляться с психологической нагрузкой самостоятельно гораздо сложнее, чем доверить эту работу специалисту.

Я всецело приветствую такой подход, но призываю к осторожности: среди современных психологов много шарлатанов, не имеющих профильного образования и необходимой практики. Купленные в интернете курсы никогда не дадут знаний и навыков, необходимых для того, чтобы проводить эффективную терапию.

Поэтому, выбирая специалиста для консультации, обязательно проверьте наличие у него соответствующего диплома, подтвержденной квалификационной категории и действующей аккредитации.

— Наверняка за годы работы у вас накопилось немало интересных историй…

— Расскажу самую любимую. Она очень поучительна и наглядно показывает, насколько неочевидными и глубокими могут быть проблемы, которые приводят людей в кабинет психиатра. Пациент долгое время жил с матерью и супругой под одной крышей. Женщины часто ссорились: разговоры на повышенных тонах, взаимные обвинения, слезы, битьё посуды…

Мужчина стал страдать паническими атаками — учащенное сердцебиение, повышенное давление, трудности с дыханием. Ему была подобрана необходимая терапия, но в какой-то момент произошел срыв, и все вернулось обратно.

Пришлось более пристально рассмотреть ситуацию, сложившуюся в семье, и выяснилось, что

как только мужчину «накрывала» паника, его жена и мать прекращали конфликт и кидались на помощь: одна вызывала скорую и бежала в аптеку, вторая прикладывала холодный компресс.

Паническая атака была своего рода защитной реакцией на конфликт, который пациент хотел как можно быстрее прекратить. На следующий сеанс психотерапии пришли уже все трое, а решением проблемы стал переезд пары на отдельную жилплощадь. Оказалось, что жена и мать мужчины прекрасно ладят друг с другом на расстоянии. Приступы паники прекратились.



Групповой психологический тренинг.

— Ещё одно важное направление вашей работы — психологическая помощь участникам СВО.

— Наши психологи на постоянной основе ведут приём в тульском филиале фонда «Защитники Отечества» и в Центре «Герой 71». В 2025 году был запущен мой авторский проект «Тур выходного дня с психологом», в рамках которого психологическую помощь получают ветераны спецоперации, а также родственники бойцов, находящихся на передовой.

На одной из баз отдыха в Алексинском районе организуется двухдневный ретрит: вечером в пятницу участники организованно заезжают и проводят выходные на природе.

Организовано трёхразовое питание, есть все условия для отдыха. Можно погулять по сосновому бору, можно просто побыть в тишине, есть спортивная и детская площадки.

Параллельно проводятся персональные и групповые консультации: наши специалисты рассказывают, как справляться с тревогой, как побороть бессонницу, разбирают индивидуальные запросы, учат техникам расслабления, дыхательной гимнастике.

Всё это — максимально деликатно и ненавязчиво. Никто никого никуда за руку не потащит. Хочешь — приходи и общайся со специалистом. Не хочешь — просто отдыхай на природе. Наши туры посещают целыми семьями, некоторые приезжают по несколько раз. По статистике, более 70% участников наших выездных туров обращаются за психологической помощью повторно. Это значит, что мы всё делаем правильно, раскрывая истинный смысл и предназначение психотерапии.



Алексей и мама одного из участников СВО, приехавшая на «Тур выходного дня».

Совсем недавно мы запустили ещё один проект — «Культурная психология». Его цель — развенчать мифы вокруг психиатрии и психологии. На базе Тульского музея оружия проводятся групповые психотерапевтические сессии, индивидуальные консультации и тренинги по снятию эмоционального напряжения. Помогают нам в этом партнёры и единомышленники: Центр «Герой 71», тульский филиал фонда «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества по Тульской области и некоммерческая организация «Жены героев».

— Как вы мотивируете коллег работать в выходные дни, да ещё и ночевать вне дома?

— Учёный-физик и популяризатор науки Сергей Петрович Капица говорил: «Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать». Для меня это главный управленческий принцип. Когда есть команда квалифицированных опытных специалистов — выстроить её работу так, чтобы было удобно всем, можно практически в любых условиях.

Своих коллег (не люблю слово «подчинённые»), я уважаю, ценю и стараюсь поощрять — как материально, так и нематериально. Я стараюсь донести до каждого очень простую мысль: мы все вместе делаем общее дело — помогаем людям улучшить их ментальное здоровье.

Мотивация в нашей работе — ключ ко всему. Ты можешь иметь десяток дипломов и сотню сертификатов, быть специалистом высочайшего класса — но ничего из этого не пригодится, если ты не заинтересован в том, чтобы помочь людям.

Я всегда стараюсь слышать коллег и идти им навстречу. И каждый из них знает, что в любой ситуации я за своих буду стоять до последнего. Надеюсь, что и они за меня тоже.

— Какие советы вы могли бы дать тулякам для улучшения ментального здоровья?

— Откажитесь от вредных привычек, высыпайтесь, соблюдайте режим работы и отдыха. Проводите больше времени на свежем воздухе, поддерживайте достаточный уровень физической активности.

Старайтесь не перерабатывать, но и «завалов» на работе не допускайте — лишний стресс вам ни к чему. Не забывайте уделять время своим родным и близким — это убережет от семейных кризисов.

Семья и работа — две сферы, с которыми связано 90% нашего времени. Поэтому здесь очень важна гармония. Если дома и на работе всё будет хорошо, то и в голове всё будет разложено по полочкам, светло и понятно. Но если чувствуете, что этого недостаточно, не бойтесь обращаться за психологической помощью. Позвольте себе найти и познать себя.