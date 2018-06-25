Десятый авиафестиваль «Тульские крылья»: Как это было

Те, кто в минувшие выходные так и не добрался до аэродрома Клоково, могут пенять только на себя. Теперь им целый год ждать, когда в Туле вновь взревут моторы и в небо поднимутся лучшие самолеты мира.

Пусть и в уменьшенном виде, но во всем остальном точные их копии. Шоу-фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья» – это наш маленький авиасалон в Жуковском. Или Ле-Бурже, кому что ближе.

Сравнение с самыми знаменитыми авиашоу Европы вовсе не выглядит натянутым. Многие участники фестиваля говорят о том, что в Туле мероприятие организовано по высшему мировому классу. Что же касается качества самих моделей, то здесь россияне давно уже законодатели мод.

И представительство в Туле на высшем уровне: четырехкратный чемпион мира по управляемым моделям-копиям Виталий Робертус, чемпион мира и серебряный призер чемпионата мира Павел Лапшов, маэстро пилотажа Павел Белов, единственный в России авиационно-спортивный клуб RusJet, летающий на реактивных моделях.

– В прошлом году на чемпионате мира мы впервые за 22 года обошли команду Германии, – рассказывает организатор фестиваля, руководитель полетов Алексей Лемзин. – До этого никак не могли их опередить. Если, предположим, Россия пятая, то немцы – четвертые. А тут мы стали чемпионами мира. После чего в соцсетях появилась такая запись: «Победой на чемпионате удовлетворены!»

Нынешние «Тульские крылья» стали юбилейными – они проводились уже в десятый раз. И если начиналось всё с маленького столика на аэродроме в Мясново и сорока участников при полном отсутствии зрителей, то сейчас фестиваль приобрел настоящий размах.

В воскресенье, по оценкам организаторов, на шоу присутствовало около пяти тысяч зрителей.

На десятый фестиваль приехало и рекордное число участников – 95 из 27 городов России: Москва, Подольск, Ярославль, Нижний Новгород, Вологда, Сочи, Дагомыс, Ростов-на-Дону, Брянск, Курган и даже команда из Финляндии. Численно – в полтора раза больше, чем в прошлом году, тогда было около шестидесяти.

– Причина такой популярности в том, что люди сами видят уровень мероприятия и проявляют желание поучаствовать в нем, – считает Алексей Лемзин. – Даже с учетом того, что у нас предварительно проходит строгий отбор, кто получит право взлететь, кто нет. Первое время по этому поводу были обиды, теперь – нет. Все понимают, что летают самые лучшие.

Если не видеть самому, трудно поверить, что эти самолеты могут выделывать в воздухе такие пируэты. Это настоящая воздушная акробатика, сдобренная драйвом мощного рева авиационных двигателей и прекрасным пиротехническим шоу. Кроме фристайла в программе фестиваля были воздушные бои и показательные полеты – всё, от чего на самом деле захватывает дух. Ведь и модели – самые настоящие, точные копии реальной воздушной техники.

Легендарный русский самолет «Илья Муромец» конструкции Игоря Сикорского, Ту-154, Су-29, Як-130... А еще – мастерски выполненные модели вертолетов, изготовление которых, по словам Алексея Лемзина, вообще не поддается пониманию. «Точно воссоздать автомат перекоса (механизм для управления несущим винтом вертолётов, автожиров и пр. – Прим. авт.) в таком миниатюрном виде невозможно, это очень трудно просчитать математически, а затем и технически исполнить».

Причем вся эта техника, как правило, делается на энтузиазме, на что иногда уходит несколько лет. Окупить ее никак не получится.

Скажем, чемпион мира – модель самолета Як-130 оценивается в 70 000 евро или более 4 000 000 рублей.

Невозможно представить, чтобы такую сумму можно было компенсировать какими-либо призовыми. Поэтому мастер при создании модели начинает с изготовления оснастки, а уже на ее основе создает две машины с абсолютно одинаковыми летно-техническими характеристиками. Одна прорабатывается досконально и копирует реально существующий самолет, вплоть до сколов краски и других особенностей прототипа, другая – более простая, для тренировок и выступлений. Она точно такая же, ну, может, заклепок реального самолета на ней не видно, зато в случае какого-то ЧП пережить утрату такой модели существенно легче.

Максимальная высота и дальность полета ограничивается только возможностями человеческого глаза. Радиоуправление бьет, разумеется, существенно дальше – на расстояние до четырех километров. Но управлять техникой на таком расстоянии при условии, что ты ее почти не видишь, уже затруднительно. Да и на соревнованиях, когда всё происходит на глазах зрителей, это не нужно.

Государство создание такой уникальной миниатюрной воздушной техники поддерживает скорее морально – грамотами и благодарностями. А вот финансирование чаще всего приходится искать самим. Но при этом необходимость регистрации в качестве беспилотных летательных аппаратов никто не отменял. Все участники «Тульских крыльев», кстати, предварительно были в этом качестве зарегистрированы.

«Илья Муромец» возвращается в небо

Одним из участников фестиваля «Тульские крылья» стал Андрей Федоренко из Обнинска со своей уникальной моделью первого русского самолета «Илья Муромец». Этот самолет был создан в 2008 году, но, отлетав свой ресурс, он взял паузу на реконструкцию, и только в Туле началась его вторая жизнь.

На момент постройки это была первая радиоуправляемая модель «Ильи Муромца» в мире, воссозданная до мельчайших подробностей. Творение конструктора Игоря Ивановича Сикорского было настолько уникально, что за время Первой мировой войны не был сбит ни один из самолетов этой серии. Был случай, когда «Илья Муромец» вышел победителем из воздушного боя с пятью немецкими истребителями.

Свою высокую репутацию «Муромец» подтвердил и в Туле. Во время квалификационных полетов вышел из строя один из четырех расположенных на крыльях двигателей, но никто из зрителей этого даже не заметил.

О своей модели нам рассказал ее создатель Андрей Федоренко.

– Андрей, сколько же надо времени, чтобы создать такую машину?

– В свое время у меня ушло на нее около полутора лет. Делал не один – мне активно помогала жена Ирина. Конструкция полностью повторяет прототип. Лонжероны, нервюры, стрингера – точная копия того, как это делалось в 1914 году. Выполнена она в масштабе 1:10.

– Как происходит сам этап создания? Где берете информацию?

– Схемы ищем по крупицам в интернете, в исторических книгах, потом создаем трехмерную компьютерную модель. А затем уже все детали, каждый винтик делаем своими руками.

– Почему выбор пал именно на этот самолет?

– Я вообще интересуюсь историей авиации, а это – один из самых легендарных наших самолетов. Занимаюсь моделизмом уже более 45 лет из своих 56. За это время создано более 600 летающих моделей-копий первых русских и советских самолетов.

– На вид, кстати, «Муромец» не производит такого неуязвимого вида. Достаточно громоздкий.

– Тем не менее для своего времени это была революция в авиации. Его уникальность еще и в том, что статически это неустойчивая машина, центр тяжести у нее расположен за задней кромкой. Это первый в мире самолет, где в ряд поставлены четыре мотора, защищенный экипаж, много вооружения. На основе этого самолета была создана вся отечественная и мировая дальняя авиация. У нас и День дальней авиации в России стал отмечаться 23 декабря, когда в 1913 году совершил первый испытательный полет «Илья Муромец». А ровно год спустя, 23 декабря 1914 года, стала формироваться первая эскадра самолетов этой серии.

Экипаж состоял из шести человек: пилот, два механика и пулеметчики. Пулеметчики не только отстреливались, но и осуществляли бомбометание. А механики во время полета могли выбираться на крыло и во время полета исправлять неисправности. Пулеметы пробивали обшивку, даже были случаи, пробивали два мотора из четырех, но не могли нанести урон – самолет всегда возвращался на базу. Всего было создано около восьмидесяти таких самолетов, и каждый из них уникален. Больше всего боевых вылетов «Илья Муромец» совершил с русскими офицерами.

– Здесь на борту еще какая-то табличка.

– Это историческая надпись с данными реального прототипа. Такой «Илья Муромец» пролетел более 10 000 верст, сбросил более 400 бомб общим весом более 4 000 пудов. Каждая бомба весила около пуда, иногда и больше.

– Вы говорите, что Ваша модель прошла сейчас реконструкцию.

– Она была создана в 2008 году, и с тех пор совершила больше 50 полетов, участвовала в двух чемпионатах, в двух международных шоу. Самолет исчерпал свой летный ресурс и нуждался в обновлении. Впервые после ремонтных работ он поднялся в воздух сейчас в Туле. А вообще я уже работаю над созданием еще одной модели этого самолета – в масштабе 1:5, с размахом крыльев шесть метров. Надеюсь, в следующем году на «Тульских крыльях» мы еще раз всех очень сильно удивим.

Sky Baby: из Америки в Щекинский район

Мир авиамоделизма настолько разнообразен, что в принципе необязательно тягаться с моделями за полмиллиона рублей и больше. Каждый может создать свою машину мечты из подсобных средств. Как это делает, например, энтузиаст-общественник из Советска Щекинского района Виктор Борисович Степанов.

На десятом фестивале «Тульские крылья» он удостоился специального приза. Виктор Борисович – участник всех десяти тульских авиашоу. И на всех из них он умеет по-настоящему удивить. В этом году это была копия самого маленького самолета в мире Sky Baby. Поверить, что такая кроха с маленькими крылышками может взлететь, невозможно. Именно это обстоятельство когда-то вдохновило и Степанова.

– Я подумал: неужели такая табуретка может летать? Этот самолет очень необычно сделан: узкий профиль, короткое крыло. А потом, когда поднял модель в воздух, оказалось, что его создатель действительно большой конструктор.

Я сделал модель в масштабе один к двум. Но реальная тоже очень невелика – длина 2,87 метра, размах крыльев – чуть больше двух метров. Она была создана в 1952 году и до 1984 года считалась самым маленьким самолетом в мире. Со Sky Baby его создатели объехали с показательными полетами всю Америку. Сейчас настоящий Sky Baby находится в Национальном авиакосмическом музее.

Реальный самолет весил с пилотом около трехсот килограммов. Мой без аккумуляторов – 1 килограмм 200 граммов. Он собран из подсобного материала.

К сожалению, с этим самолетом на «Тульских крыльях» я выступил всего один раз. В субботу, при приземлении, был сильный ветер, колесо попало в щель на земле, и стойка шасси обломилась. Вовремя починить ее не успел.



Виктор Борисович Степанов.

О «Тульских крыльях»

– Есть показатель эволюции, как человек начинал от сохи и закончил сложными машинами. Нечто подобное произошло и с «Тульскими крыльями». Я помню ту горстку моделистов, которая собралась на первом мероприятии, и сравниваю с тем, что происходит сейчас. Это, конечно, небо и земля. Причем весь этот эволюционный путь удалось пройти очень стремительно.

В прошлом году я привозил сюда модель летающего автомобиля «Фольксваген». Это чисто моя разработка, о других летающих автомобилях я не знаю. Была, правда, попытка в гитлеровской Германии поднять в воздух их «Жук», но тогда для такой идеи техника была несовершенной. Ну и еще Фантомас в фильме летал на машине. Но у него реактивная машина, а «Фольксваген» самый настоящий, обычный. Наверное, у меня получился первый в мире летающий автомобиль. На фестивале он вызвал полный восторг у малышей, не было прохода от желающих с ним сфотографироваться.

Интересных задумок всегда много. В этом году я еще привез двухметровый самолет, который в воздухе должен был сбросить парашют с восьмиметровым баннером «Привет участникам конкурса!». Было бы очень эффектно. Не получилось. Все удачно отрепетировал, а потом уже накануне фестиваля случился полный отказ радиоаппаратуры, самолет упал на землю и разбился.

Дело в том, что все модели делаются из подручных средств и подсобного материала, где что найдешь: плитка, куски линолеума, скотчиком обтянуть... На пенсию особенно ничего ведь в интернет-магазинах не закажешь. Летают эти модели на аккумуляторах – так дешевле. Да еще и бесшумно. У нас водохранилище рядом, вот запустишь такую модель в воздух, и тут же чайки вокруг собираются: это что за новый товарищ тут появился?

Соревноваться с другими при таких возможностях не получается, значит, выход только один: удивлять эксклюзивом.

О себе

– В авиамодельном спорте я с 1991 года. Жил тогда на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, город Прохладный. На заводе начались проблемы, вот и перешел в творчество, стал с детьми работать. Воспитал двух мастеров спорта, мои ребята входили в сборную страны. Кроме авиа занимался ракетным моделированием.

В 2007 году приехал в Советск Щекинского района. Был уже на пенсии, но продолжал работать. Небо ведь просто так не отпускает. С детьми занимаюсь 11 лет, езжу с ними в Тулу. Свои соревнования проводим. Я ведь еще у себя в Советске веду секцию футбола, сейчас вот волейбол начал возрождать в городе. У меня отец преподаватель, сестра окончила педагогический. От детей, конечно, заряжаешься энергией. Все-таки все эти смартфоны – путь в никуда. Мы таким образом гробим духовность, из гаджетов дети получают совсем не то, что надо. Хорошо, что есть такая возможность – вернуть их в настоящий мир спорта.

Еще одна особенность «Тульских крыльев» в том, что организаторы каждый год придумывают новые призы для лауреатов фестиваля. В этом году это были стилизованные пластины с названием номинации на подставках из натурального дуба. Призы достались только лучшим, а вот хорошие эмоции и воспоминания увезли с собой все. Фестиваль взмахнул крыльями и распрощался с туляками ровно на год.