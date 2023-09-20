Руководитель центра эстетической медицины Елена Черных: «Рецепт молодости для каждого свой»

erid: 4CQwVszH9pUmK4QwpV6, фото Юлии Леоновой.

Как среди них выбрать идеальную методику для своей кожи, которая действительно сработает и даст нужный результат? И есть ли гарантии эффективности процедур? Ответ знает Елена Черных, врач-косметолог, руководитель центра эстетической медицины.

— Елена, пациенту косметолога сейчас как никогда трудно сориентироваться: столько аппаратов, препаратов, программ. Только в арсенале вашей клиники — целый парк «чудо-машин» для красоты и молодости. Какие из них дают максимальный эффект и подходят большинству?

— Все методики дают потрясающий эффект при правильном подборе и грамотном применении, но каждая работает с конкретной проблемой кожи. Например, глубокий ультразвуковой SMAS-лифтинг Doublo обеспечивает подтяжку кожи и мягких тканей в тех слоях, которые раньше поддавались коррекции только у пластического хирурга. Мы возвращаем лицу молодые контуры, избавляем от брылей, второго подбородка, «брезгливого» выражения лица и «колец Венеры» на шее.



Ультразвуковой SMAS-лифтинг Doublo.

Игольчатый RF-лифтинг Morpheus 8 может дать возможность помолодеть за одну процедуру: он дает мощный лифтинг-эффект, укрепляет и уплотняет кожу, разглаживает морщины, восстанавливает четкость овала лица, возвращает ему юные очертания.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Лазерная шлифовка на аппарате Dermablate mcl-31 воздействует на разные слои кожи, обновляя ее и запуская процесс образования нового коллагена и эластина. Серьезная процедура, которая теперь проходит быстро, комфортно и с минимальной реабилитацией.

Выделить среди современных технологий самую-самую — невозможно, потому что нет универсальной методики, которая подходит всем, потому что все мы разные. Каждый случай индивидуален, и подбор методик омоложения должен эту индивидуальность учитывать.

— То есть пациент не выбирает, что ему сделать? Нельзя прийти к врачу и сказать: «Хочу лазерную шлифовку»?

— Нет, это так не работает. На серьезные процедуры мы не записываем пациентов по их желанию, а сначала приглашаем на консультацию, потому что, как я уже сказала, все мы разные, и в каждом случае есть много нюансов. Пациент считает, что ему подходит одна процедура, а по факту нужна совсем другая, либо он может быть не готов к реабилитации, либо у него есть противопоказания к этой методике. Только на личной консультации наши врачи подбирают подходящую методику, рассказывают о ней пациенту, расписывают план лечения, подготовку, если она необходима. И только после этого проводим процедуру.



IPL технология Lumecca.

— Правда, что самого лучшего результата омоложения можно добиться сочетанием методик? Какие сочетания у вас обычно применяются? Что вместе с чем лучше всего работает?

— Это так. И наверное, одна из главных «фишек» нашей клиники — сочетанные протоколы. Недавно мы с нашими докторами считали, какое количество сочетанных протоколов на основе наших методик мы можем проводить. Получилось огромное количество — около 50 разных сочетаний! И именно такой подход позволяет подобрать идеальную программу омоложения действительно для каждого пациента. Но есть и классические, которые подходят многим. Например, мы применяем инъекционные методики для подготовки к аппаратным процедурам.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Действительно ли сегодня даже серьезные высокоэффективные процедуры стали менее травматичны, чем раньше? И уже не надо брать отпуск, чтобы после омоложения на время спрятаться от людей?

— Работа с серьезными проблемами — постакне, рубцы, растяжки — требует серьезных процедур, которые пока еще влекут за собой определенный реабилитационный период. Но с развитием технологий он уже максимально сократился по сравнению с тем, что было раньше. Так, после лазерной шлифовки когда-то требовалось 2-3 недели на восстановление — сейчас реабилитация проходит всего за 3-5 дней. Плюс в этот период мы можем подключить плазмотерапию, биоревитализацию, фотодинамическую терапию, которые ускоряют процесс заживления и срок реабилитации.

Наряду с этим сейчас есть процедуры, после которых вообще не нужно прятаться от людей. По инъекционным методикам — у нас имеется огромный выбор препаратов, которые сразу дают результат и не оставляют следов на коже, а многие аппаратные методики тоже воздействуют бережно и щадяще.

— Существуют гарантии эффективности процедур? Например, с инъекциями результат сразу налицо, а с аппаратами он не всегда очевиден сразу.

— В медицине сложно говорить о гарантиях. Но мы работаем на результат, и наши пациенты его видят — прежде всего потому, что мы еще «на берегу» четко объясняем, чего можем добиться, и у них нет завышенных ожиданий.

Нужно понимать, что после ряда методик эффект не мгновенный, а нарастающий, и пациент должен об этом знать, чтобы не было разочарований после. Конечно, можно накачать лицо филлерами, что, на мой взгляд, просто катастрофа.

Человек получит «дорогой отек», который виден сразу, — но такой ли результат нужен пациентам? Нашим — нет: они хотят выглядеть молодо, но натурально, сохраняя естественные черты лица. Этого мы добиваемся сочетанием методик: они дают классный долговременный эффект, для которого ткани должны перестроиться. На это нужно время, но ожидание того стоит!

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— От косметологии мы всегда ждём чуда, особенно от дорогостоящих процедур. Так, чтобы раз — и красивая. Но ведь так не бывает? В вашем понимании идеальный результат вашей работы — какой он?

— Нам повезло: наши пациенты — прекрасные, высокоинтеллектуальные люди, которые не ждут чудес, а хотят сохранить в себе лучшее, что есть, и улучшить то, что возможно. Поэтому они все красивые — просто не «раз — и готово», а в результате планомерной, постоянной работы над собой.

Для нас, врачей, максимально идеальный результат нашей работы — это красивая, здоровая, ухоженная кожа с сохранением естественных черт лица.



Игольчатый RF-лифтинг Morpheus 8.

— Молодой и ухоженный внешний вид — это не раз в год сходить к Елене Черных, а постоянный уход за собой, верно? Какая программа-минимум необходима, чтобы сохранить то, что имеешь, в лучшем виде?

— Конечно, это постоянный уход, и наши пациенты прекрасно понимают, насколько для кожи важна системность. Это как с чисткой зубов или тренировками в спортзале: нельзя сделать один раз и на всю жизнь, надо делать постоянно. Так же и с красотой. Качественная ухоженная кожа требует постоянной заботы. И это не бесконечные визиты к косметологу, а базовый минимум, который мы расписываем пациенту на год — небольшие циклы из 3-4 процедур плюс дополнительные поддерживающие, если необходимо. Эта база для каждого будет своя, потому что все мы разные, и рецепт красоты и молодости для каждого свой.

г. Тула, ул. Шевченко, дом 5

+7 (48-72) 51-52-38

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом