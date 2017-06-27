Выбираем мебель для ребенка

Вы ремонтируете детскую, и думаете, где выбрать самую красивую, яркую, долговечную, а главное безопасную мебель для вашего малыша? В этом обзоре мы собрали три тульских мебельных магазина: «3 Ромашки», «Первый мебельный» и «Формула».

В них вам предложат богатый выбор разнообразной мебели для детской комнаты, от бюджетных уютных и практичных вариантов, до необычных и особенных.

3 Ромашки

Компания «3 Ромашки» успешно работает на рынке детской мебели уже 6 лет. Это один из первых тульских специализированных магазинов мебели для детей.

Сначала это был только интернет-магазин с большим выбором разнообразной мебели и товаров для детей. В феврале этого года компания открыла в Туле выставочный зал, в который любой покупатель может прийти, посмотреть представленные образцы мебели и материалов, поговорить лично с консультантом, и получить ответы на возникшие вопросы перед тем, как сделать выбор и купить мебель для своего малыша.

Компания работает только с проверенными российскими производителями, и предлагает только по-настоящему качественные сертифицированные товары. На все товары длительного использования предоставляется гарантия. «3 Ромашки» являются эксклюзивным представителем в Туле и области некоторых мебельных фабрик.

«3 Ромашки» предлагает своим покупателям огромный выбор различной мебели для детей от 0 до 15 лет. Здесь действительно есть из чего выбирать, просто глаза разбегаются.

Одних кроватей здесь десятки видов: Кроватки для самых маленьких (прямоугольные и овальные), колыбели и люльки, кроватки-трансформеры (детско-подростковые), подростковые кровати, двухъярусные кровати и кровати-чердаки, игровые кровати, кровати-машины, детские диваны и кресла.

Если вы хотите полностью обустроить детскую комнату, в «3 Ромашках» вы найдёте готовую или модульную детскую, которая придётся по душе вашему сыну или дочери, от сдержанной и нежной, до супер-яркой и просто невероятной.

Также здесь можно выбрать отдельные предметы мебели: столы, стулья и компьютерные кресла, шкафы, комоды и полки, тумбы и стеллажи, зеркала, мольберты и доски для рисования, ящики для игрушек.

В магазине «3 Ромашки» представлен богатый выбор качественных матрасов, для всех видов кроватей. Здесь вы найдёте матрасы из современных материалов, благодаря которым вашему малышу будет уютно спать, и его позвоночник и суставы будут правильно расслабляться и поддерживаться во время отдыха. Вы сможете выбрать к вашей новой кроватке сразу матрас, постельное бельё, подушку и одеяло.

Кроме мебели в магазине «3 Ромашки» вы найдёте большой выбор других товаров для детей:

Коляски,

Автокресла,

Манежи,

Электрокачели,

Ходунки и прыгунки,

Стульчики для кормления,

Аксессуары для купания и гигиены,

Электроника,

Игры и игрушки,

Все виды детского транспорта.

Обратите внимание на обширный раздел для детского спорта и отдыха. Здесь есть всё, что нужно вашим детям для летнего отдыха: от батутов до больших уличных детских площадок.

Хотите сэкономить? Загляните в раздел «Акции» на сайте магазина.

Грамотные консультанты помогут вам с выбором и ответят на все интересующие вопросы лично в выставочном зале, по телефону и e-mail.

Курьер доставит товар до вашего дома в удобное для вас время. Доставка по городу осуществляется бесплатно, по Тульской области — рассчитывается индивидуально.

Тула, проспект Ленина, 80

8−800−350−65−45

8 (4872) 38-47-22

3romashki.ru

Одноклассники

Группа ВК

Первый мебельный

Компания «Первый мебельный» сотрудничает с 7 различными фабриками — производителями детской мебели. Большой выбор мебели всех видов удовлетворит любую прихоть маленьких непосед, и позволит родителям подобрать для своих малышей и подростков именно то, что нужно.

В «Первом мебельном» представлен богатый выбор модульной мебели «Квест» в стиле морских приключений и «Принцесса» в сказочном стиле.

Это яркая модульная мебель, выполненная из качественного ЛДСП.

С помощью элементов модульной детской можно обустроить комнату любой площади как для мальчиков, так и для девочек разных возрастных категорий — от дошкольников до учеников старших классов.

Просто выбирайте элементы из ассортимента, подходящие по качеству, цвету, размеру и стилю — и создавайте свою детскую!

Серия «Калейдоскоп». Отличная мебель сдержанного стиля, очень качественная и супер эргономичная: кровати-трансформеры, лестницы, которые одновременно являются тумбами для хранения, тумбы на колесиках. Меняйте положение хоть каждый день!

Кровати-трансформеры — удобное решение для небольшой детской. Днём кровать убирается в конструкцию и получается рабочий стол.

Кровать-чердак + шкаф — ещё одно практичное решение для детской, в которой не много места.

Серия «Брамминг» выполнена из массива дерева (карельская сосна). Суперкачественная, богатый выбор вариантов комплектации. Серия модульная — можно подобрать для себя любое количество элементов на любую сумму.

Серия для подростков «Индиана» создана в стиле приключений, и сочетает в себе антиквариат на вид и современный функционал молодёжной комнаты и кабинета. Создайте для подростка необычную атмосферу для отдыха и работы в интерьере «под старину».

Посмотрите 3Д-тур магазина, расположенного в ТРЦ «Макси». Здесь вы сможете оценить детские и все остальные товары «вживую».

Первый мебельный — это мебель в шаговой доступности:

Небольшие шоу-румы, где можно увидеть самые популярные модели;

Крупные магазины с огромным ассортиментом;

Интернет-магазин.

Первый мебельный — это качественно:

Магазин сотрудничает только с проверенными фабриками-партнёрами;

Собственное производство, обеспечивающее качество.

Первый мебельный — это богатый ассортимент:

Огромный выбор мебели для любой комнаты (кухни, гостиные, спальни, детские, прихожие, мягкая мебель, товары для дома, матрасы).

Первый мебельный — это удобство выбора и грамотная консультация:

Всю мебель, выставленную в магазине, вы можете потрогать, посидеть, полежать на ней. А на терминалах можно посмотреть то, что не представлено на экспозиции.

Выбираете матрас и не знаете, какой вам больше подойдёт — латексный или кокосовый? Вам помогут с выбором грамотные консультанты.

Тула, ул. Пролетарская, 2 (ТРЦ «Макси»)

Тула, Красноармейский проспект, 14Б

8 (4872) 74-03-01

pm.ru

ООО «Формула», мебельная компания

Компания «Формула» предлагает своим покупателям большой выбор мебели для детских комнат от производителей Mann Group и «Дива Мебель».

Детская мебель от Mann Group сделана качественно, с учётом передовых дизайнерских разработок.

Эта мебель полностью безопасна для детей благодаря использованию натуральных материалов.

Все наборы мебели Mann Group имеют модульную систему: вы можете подобрать для своей детской именно те детали гарнитура, которые нужны вашему ребенку, и скомплектовать свою неповторимую комнату. Мебель от Mann Group подарит вашему ребенку идеальные условия для спокойного или активного отдыха, уютного сна и подготовки домашних заданий.

Модульная мебель компании «Дива Мебель» изготавливается по современной технологии. Мы предлагаем своим покупателям доступные цены на мебель европейского дизайна и качества.

Вся продукция этой компании проходит испытания по всем правилам ГОСТ, мебель сертифицирована в соответствии с российским законодательством.

Приходите в магазин компании ООО «Формула» и выбирайте для вашего ребёнка качественную и красивую мебель по привлекательной цене.

Тула, ул. Коминтерна, 24-б, 1 корпус, 4 этаж (мебельный центр «Таурус»)

8 (4872) 79-20-70

manngroup.ru