Максим Аверин: «Теперь меня крышует Александр Ширвиндт!»

Фото Алексея Пирязева.

В Туле с аншлагом прошел спектакль «Там же, тогда же…», где актер сыграл главную роль. Однажды в маленькой гостинице встречаются двое. Так начинается роман, который длится четверть века. Он и она видятся всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. Каждый год, непременно там же и тогда же. На сцене эту удивительно пронзительную историю любви тулякам рассказали Максим Аверин и Анна Якунина.

— Максим, сегодня на спектакль «Там же, тогда же…» аншлаг, что сейчас большая редкость…

- По-моему, у меня в Туле всегда аншлаги (смеется). Когда к публике с уважением относишься, и она будут тебя любить. Понимаете, в нашем современном ритме жизни есть тенденция, которая мне очень не нравится: все думают, что они такие неимоверные подарки и позволяют себя любить. Не все мои коллеги, но есть и такие. Мне кажется, райдеры всех избаловали. Я уверен, что если ты идешь к публике, то только с открытым сердцем. Полный зал для меня — счастье! У меня происходит взаимосвязь со зрителями уже столько лет, и я этим страшно горжусь. Для меня театр не стал рутинной работой. Театр — это событие. Спектакль — это событие. И я к нему готовлюсь особенно. Сколько бы лет ни играли спектакль — все равно всегда перед началом репетиция, она необходима, она объединяет.



19 ноября 2018 г., ГКЗ. Анна Якунина и Максим Аверин в спектакле «Там же, тогда же…»

— Чем Вам дорог спектакль «Там же, тогда же…»?

- Вообще, я не хотел играть эту пьесу (улыбается). Это не совсем мое. Я люблю Шекспира, чтобы вокруг страсти-мордасти… Да и герой не мой совсем. Но я согласился. А потом за репетиционный период и первые спектакли неимоверно влюбился в эту историю. И мое счастье, что рядом со мной такая потрясающая партнерша Анна Якунина. Рассказывая истории героев, мы рассказываем свою жизнь. И вовсе необязательно нам быть любовниками в жизни. С Аней мне очень повезло, да и вообще мне всегда везет на партнерш. Аня мой близкий друг, прекрасная актриса. Знаете, рядом с мужчиной должна быть такая женщина, которая будет понимать и поддерживать. Она мне иногда говорит такие слова, от которых я становлюсь очень сильным. Сейчас я пишу сценарий для фильма, на днях был ее юбилей — ненавижу это слово… Я сочинил для нее сценарий этого вечера, получился моноспектакль. Ей понравилось!



Максим Аверин и Анна Якунина в сериале «Склифосовский».

— Вы рассказывали, что именно Анна Якунина затащила Вас сниматься в продолжении сериала «Склифосовский»…

- После первого сезона мы все страшно устали друг от друга. Помните советский мультик «Фильм, фильм, фильм» — вот это абсолютно наша жизнь. Это нервы, стресс, бесконечная работа. Сейчас мы снимает седьмой сезон, и вчера был 12-часовой рабочий день. Хорошо, что зритель не видит всего процесса съемок, иначе он бы плакал над нами (смеется). И да, Аня меня уговорила сниматься в продолжении. Я никогда не смотрю готовые работы, зачем — я ведь там снимался. Она мне: «Посмотри, хорошо играешь! Может, продолжим? Все ждут!»

— И вот уже седьмой сезон в работе…

- Да, хотя я каждый раз говорю себе стоп, хватит. Но сейчас такая нехватка сценариев. То, что мне присылают, чаще всего просто неинтересно. Я лучше в театре буду развиваться и двигаться.



Максим Аверин в гримерке ГКЗ перед спектаклем.

— Что Вашего героя Олега Брагина ждет в новых сериях?

- Во-первых, я всегда ждал, что этот сериал изменит отношение народа к своему здоровью. Хочу, чтобы люди понимали: болезнь не надо бояться, с ней нужно бороться. К своему здоровью люди должны относиться с уважением, мы друг другу нужными живыми. В новом сезоне такие темы будут возникать, я очень рад, что они прописаны. И, конечно же, тема любви — куда же без нее?

— После ухода из театра «Сатирикон» вы три года были сами по себе. И вот с 1 июня 2018 года Вы зачислены в труппу Московского академического театра сатиры.

- Эти три года я прекрасно существовал. Сначала долго выкарабкивался из той жизни, в «Сатириконе» я был 18 лет, это большой срок. Потом я кайфовал от этой свободы, я мог себе позволить отдыхать, когда хочу, мог на месяц уехать в гастрольный тур по Америке. Но театр актеру нужен, это как стационар твоих возможностей. В театре я могу играть Шекспира, Чехова… Сейчас у меня начнутся репетиции, я впервые буду играть чеховского героя. Пьеса у Антона Палыча называется «Безотцовщина», но в миру она известна как «Платонов». Этот эксперимент мне интересен, ведь я совсем не чеховский герой.

— Вы нашли театр сатиры, или он Вас нашел?

- Да как это говорится: по пьянке завертелось (смеется). Александр Анатольевич Ширвиндт был моим педагогом в институте. Сначала на сцене театра сатиры я как приглашенный актер выпустил спектакль «Опера нищих», а через год Ширвиндт сказал мне: «Максик, ну хватит уже бегать. Надо иметь крышу!» Так что теперь меня крышует Александр Анатольевич Ширвиндт (смеется). Это удивительный человек, штучный, исключительный. Я никогда не видел его злым, рядом с ним безумно приятно находиться.



Из инстаграма Дмитрия Губерниева. Губерниев, Ширвиндт и Аверин.

— А еще он прекрасно выглядит в свои 84 года!

- Ну ладно, какие там годы! У нас перед глазами всегда стоит пример Владимира Зельдина, который в 101 год играл Дон Кихота!

— В театре нашли настоящих друзей?

- Я считаю, что дружба — дружбой, семья — семьей, а работа — работой. Я не считаю, что театр — это дом. Дом предполагает чашки, стиральную машину, баки с грязным бельем и мусором. Я предпочитаю относиться к театру как к месту своей работы, своего вдохновения, у меня там возможность существовать художественно. И дружить я предпочитаю не с тем, с кем работаешь, иначе потом с них сложно спрашивать. Я могу терпеть, например, если человек тушит сигареты в стаканчик, хотя я это очень не люблю. Но если он будет халтурить в работе, я молчать не стану.



На съемках фильма «Любовь и сакс». Екатерина Климова, Женя Абдулова и Алла Сурикова.

— На фестивале комедий «Улыбнись, Россия!» Алла Сурикова показала нам свой новый фильм «Любовь и сакс», где вы сыграли вместе с дочкой Александра Абдулова — Женей. Как Вам работалось?

- Она чудесная, потрясающая, талантливая, дико смешная! Она будет очень красивой девушкой. Вряд ли она станет актрисой, но у нее задатки очень творческого человека. Вполне возможно, что она выберет профессию режиссера, там уже видно характер. Очень интересная девица! Мне нравилось, как мы работали вместе. Фильм спорный, но вот сцены с дочерью для меня там самые пронзительные. Когда после премьеры мы с ней встретились, она сказала: «Аверин, телефончик оставь!» И вы знаете, я покраснел, как юноша (смеется).

— Максим, о чем мечтается сейчас?

- Я на длинную дистанцию боюсь загадывать. Я мечтаю сделать моноспектакль для Ани Якуниной. Хочу сыграть новую роль — поступило предложение от Тиграна Кеосаяна, надеюсь, у нас срастется по графикам. Мне бы очень хотелось дописать свой сценарий фильма «Я тебя ненавижу, милый», утвердить его у продюсера, уже половину написал. Не знаю, согласятся ли актеры, которых я уже очень вижу в этих ролях. Но кроме себя и Ани я очень хочу снять Людмилу Максакову и Александра Ширвиндта. Я пишу — и вижу в ролях этих двух блистательных артистов.

— Люди сокрушаются из-за того, что солнечная и сухая погода заканчивается, скоро начнутся дожди и холода. Ваше настроение зависит от погоды?

- Нет! Ни мода, ни погода не могут делать человека. Если солнце сегодня не встало — будь сам этим солнцем. Я в диком восторге от осени. Придет ноябрь, но все же будет хорошо. Вы сами должны рисовать свою погоду, свое настроение.

— Ваше пожелание всем нашим читателям.

- Сейчас в мире происходит так много трагедий и страшных событий, иногда кажется, что мир куда-то катится. А еще я не понимаю, когда люди говорят: «Береги себя». Как это? Мне больше нравится фраза: «Я буду беречь тебя!», это гораздо ценнее. Я хочу, чтобы мы все почаще смотрели в глаза нашим детям, почаще с ними разговаривали, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Чаще звонили своим родителям, я по себе знаю, что это такое — оказаться без родителей. Я хочу пожелать, чтобы люди просто оставались человеками!

Из досье Myslo

Максим Викторович Аверин

Родился 26 ноября 1975 года в Москве.