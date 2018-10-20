Осенний тест-драйв Mitsubishi: испытание бездорожьем пройдено!

Фото Светланы Колосковой.

Туляки проверили внедорожники Mitsubishi в сложнейших условиях: осенняя грязь, колеи, почти вертикальные подъемы и спуски.

На внедорожный тест-драйв от официального дилера Mitsubishi Motors в Туле, который прошел в парке активного отдыха в Некрасово, приехали около 200 любителей бездорожья и хороших автомобилей.

Все они жаждали прокатиться за рулем по бездорожью, но даже не ожидали, какой сложной будет трасса, – несколько километров по естественному рельефу карьера, никакого асфальта и даже щебня, а только грунтовка с размытыми участками и крутыми горками.

Путешествие обещало быть захватывающим!

На тест-драйве можно было испытать весь внедорожный ряд Mitsubishi: на выбор остей предлагались модели PAJERO SPORT, OUTLANDER, L200.

Участники испытаний управляли автомобилями самостоятельно, поэтому переживали особенно яркие эмоции, когда заезжали в глубокие колеи или карабкались на подъем – справится ли машина?..

К чести Mitsubishi, каждый внедорожник выдержал проверку бездорожьем и вернулся к финишу.

Надежные системы полного привода, высокий клиренс и другие внедорожные качества позволяли автомобилям раз за разом беспрепятственно проходить непростую трассу, которая с каждым заездом разбивалась все сильнее.

На картинг-трассе можно было протестировать новинку 2018 года - городской кроссовер Mitsubishi ECLIPSE CROSS, оценить его управляемость и маневренность на крутых поворотах.

Пока одни катались, другие развлекались от души: организаторы тест-драйва приготовили развлекательную программу для гостей всех возрастов. Участники мероприятия упражнялись в стрельбе в тире, показывали чудеса ловкости в веревочном парке, дети соревновались в заездах на картинге.

Юных гостей сразу увлекли аниматоры, которые приготовили интересные активности, игры, аквагрим.

К восторгу детей, им выдали баллончики с краской и разрешили разрисовать внедорожник. Несколько минут – и машина превратилась в сплошной детский рисунок. Автомобиль при этом не пострадал: краски меловые, смываются водой.

Весь день на празднике проходили игры и конкурсы с розыгрышем сувениров от Mitsubishi.

Гости слушали живую музыку в исполнении саксофониста, пробовали всевозможные угощения на фуршете, собирали гигантский паззл.

А в финале все приняли участие в розыгрыше призов: с помощью лототрона были определены имена тех, кто получил ценные подарки официального дилера Mitsubishi Motors в Туле и его партнеров.

Важным событием этого дня стала презентация обновленной версии кроссовера Mitsubishi Outlander. Автомобиль стал еще более стильным внешне, более комфортным и просторным внутри.

Новый Mitsubishi Outlander и другие модели, которые участвовали во внедорожном тест-драйве, можно увидеть в дилерском центре Mitsubishi на Новомосковском шоссе, 17.

Любую модель можно оценить в дорожных условиях на пробной поездке, выбрать из множества комплектаций и купить – сейчас на особенно выгодных условиях! Подробности в ДЦ Mitsubishi.

ООО «АВТОКЛАСС ПЛЮС», официальный дилер Mitsubishi Motors в Туле

Россия, 300045, Тула, Новомосковское шоссе, 17.

Тел. +7 (4872) 21-31-31.

www.avtoklass-mitsubishi.ru