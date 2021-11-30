Клиника «Семейная»: развитие beauty-сферы и открытие самого крупного коммерческого стационара в Туле

Уходящий год позволил вывести клинику на новый уровень, но это не повод останавливаться. На старте у «Семейной» сразу два новых направления.

Об итогах работы клиники «Семейная» 2021 года и планах по развитию рассказал главный врач Алексей Куктенко.

— 2020 год многие называли годом испытаний, а каким для вашей клиники был 2021 год?

— Мы — динамически развивающаяся и идущая в ногу со временем клиника, поэтому смогли легко подстроиться под новые условия и ответить на все вызовы сложившейся ситуации. Наши усилия были направлены не только на развитие клиники, но и на поддержку здоровья наших пациентов. В этом году мы открыли отделение лучевой диагностики с современным рентген-оборудованием и передовым компьютерным томографом. Это оказало большую поддержку в диагностике COVID-19.

Также нам пришлось разделить потоки пациентов на тех, кто болеет коронавирусом или у кого этот диагноз подозревается, и тех, кто пришел на плановый прием. У нас организован отдельный вход и бокс для пациентов, у которых выявлен COVID-19 или есть подозрения на него. Это помогло избежать заражения коллектива и пациентов в нашей клинике.

— Во время пандемии многое вокруг поменялось. Отразилось ли это на структуре работы клиники «Семейная»?

— В этом году много пациентов обращалось за лечением ковида и его осложнений. Например, с проблемой выпадения волос или осложнением на легкие. Нам пришлось быстро принимать решение по поиску врачей-пульмонологов и трихолога. У нас появилась программа по восстановлению после коронавируса, которая реализуется в том числе с привлечением дневного стационара, кабинета физиотерапии и узкопрофильных специалистов. Это сейчас очень важно для пациентов.

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— Какие цели удалось реализовать?

— В этом году мы построили большой стационар, который откроется в ближайшее время. На его первом этаже находится отделение лучевой диагностики, большой конференц-холл. На втором — отделение хирургии, три операционные, включая рентгеноперационную, реанимация. Там будут проводиться уникальные для Тульской области операции. Для примера, мы будем проводить операции по удалению грыж позвоночника эндоскопическим способом. Это избавляет от длительного и сложного периода реабилитации. Уже через несколько часов после операции пациент может самостоятельно ходить, а на следующий день может выписываться из стационара. На третьем этаже расположатся терапия, кардиология, неврология, гастроэнтерология. Стационар рассчитан на 43 койки и станет самым крупным коммерческим стационаром в Туле.

Команда будет сформирована из тульских и ведущих московских хирургов.

Открытие стационара позволит реализовать гинекологическое, флебологическое, урологическое, лор-направление, всего не перечислить… Опытные врачи смогут лечить мочекаменную болезнь современными методами: дробление камней мочевыделительной системы лазером — без операции и длительного восстановления. Наша задача — вернуть человека к привычной жизни как можно быстрее.

Помимо этого мы начинаем активно развивать направление «Семейная-Beauty»: пластическая хирургия, интимная пластика, послеродовое восстановление физиотерапевтическими методами. Наша задача — в максимально короткие сроки исполнить желание пациента как с эстетической точки зрения, так и с функциональной.

В клинике «Семейная» будут принимать ведущие пластические хирурги из Москвы.

Они же будут курировать дальнейшее восстановление пациентов тульскими специалистами.

— Какие операции станут доступны тулякам в клинике «Семейная» с открытием beauty-направления?

— Почти вся линейка пластических операций: маммопластика, в том числе после онкозаболеваний, блефаропластика, отопластика, абдоминопластика, липоструктурирование, при котором рельеф тела формируется из собственной жировой ткани. Мы понимаем, что пластические операции важны для психологического состояния пациента и помогают избавиться от комплексов. Все дефекты сейчас можно исправить, причем с помощью малотравматичных методов.

Позже планируются операции по устранению искривления носовой перегородки и коррекции формы носа.

Большое внимание мы уделяем женскому направлению: интимной пластике, восстановлению после родов. Сейчас это перестало быть запретной темой для обсуждения. Мы поможем сохранить женское здоровье, сделаем так, чтобы наши прекрасные пациентки чувствовали себя отлично и не испытывали дискомфорта в интимной сфере.

— Когда стартует beauty-направление в Туле?

— Пластические уже ведут прием пациентов. Сейчас специалисты занимаются подготовкой пациентов перед операциями и проводят консультации бесплатно.

— Что сейчас важно для пациентов?

— Быстрая и качественная медицинская помощь и высокий уровень обслуживания. Наша задача — сохранять все эти показатели на высоком уровне. В наших правилах — индивидуальный подход к пациентам. Все врачи встречают пациентов на первом этаже и провожают их до кабинета. На прием у нас отводится полчаса; за это время врач может детально обсудить проблему и назначить грамотный план лечения. Это дает плоды. В сравнении с 2019 годом, в 2020-м количество пациентов в клинике «Семейная» увеличилось в два раза. Но мы не останавливаемся на достигнутых успехах и будем развиваться и дальше.

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